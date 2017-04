Episodes: Στο 100ό του επεισόδιο το 'Scandal' ταξιδεύει ξανά στην αρχή

Κάθε Τρίτη ξεχωρίζουμε τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια της τελευταίας τηλεοπτικής εβδομάδας και γράφουμε λίγα λόγια για αυτά.

Όταν λέμε λόγια εννοούμε φυσικά spoilers. Ναι, ακολουθούν spoilers για όλες τις σειρές που αναφέρονται στο άρθρο.

Αγαπώ τα 100ά επεισόδια γιατί υπό το μανδύα του εορτασμού και της μιας επετείου τόσο σημαντικής που οι showrunners και οι παραγωγοί έχουν κάτι σαν μοναδική carte blanche να κάνουν οτιδήποτε τους έρθει στο κεφάλι και να φωνάξουν οποιονδήποτε ηθοποιό θελήσουν, οι σειρές μπορούν συχνά όχι μόνο να παράγουν απολαυστικά επετειακά επεισόδια, αλλά και να μας αποκαλύπτουν κάτι τις παραπάνω για την ίδια τους την καρδιά. Σκέψου το ως εξής: στην τεράστια γιορτή σου, ποιους θες καλεσμένους; τι θεματική θα έχει το πάρτυ; γιατ τι θα μιλάτε; τι μουσική θα ακούτε; πώς θες να είναι η κατάσταση στις 4 το πρωί;

Το τηλεοπτικό αντίστοιχο όλων των παραπάνω είναι το 100ό επεισόδιο.

Τώρα, στην καρδιά του ‘Scandal’ πάντα βρισκόταν αυτή η ενδιαφέρουσα αντίφαση, ενός χαρακτήρα σαν της Olivia Pope, που μιλάει για Μονομάχους και για Λευκά Καπέλα και φωνάζει οργισμένα και παθιασμένα περί ηθικής και ευθύνης, αλλά που πάντα με τον ένα τρόπο ή τον άλλον βρίσκεται πίσω από ή μπλεγμένη σε γεγονότα ανείπωτης ηθικής φρίκης. Το πιο ξεκάθαρο τέτοιο παράδειγμα όλης της σειράς είναι αναμφίβολα αυτό του στησίματος της εκλογής του Fitz. Είναι κάτι δίχως το οποίο δεν υπάρχει σειρά, αλλά είναι και κάτι με την ύπαρξη του οποίου δε μπορεί ποτέ κανείς να ισχυριστεί πως υπάρχει χαρακτήρας στη σειρά ικανός να εξιλεωθεί. Το περιστατικό εκείνο ήταν πάντα η ενοχική ψυχή του ‘Scandal’, οπότε φυσικά βγάζει νόημα που στο 100ό επεισόδιο η σειρά επιχειρεί το απόλυτο what if σενάριο πάνω σε εκείνη ακριβώς την απόφαση.

Στο ‘Decision’, η Olivia επμένει στο “no” κι έτσι γεννιέται ένα παράλληλο ‘Scandal’ σύμπαν. Σε αντίθεση με πολλές τέτοιου τύπου ιστορίες, έχει ενδιαφέρον εδώ που τα timelines τελικά δεν συγκλίνουν. Πολύ απλά, η διαφορά μεταξύ ηθικής και ανηθικότητας (θα) έκανε διαφορά, εξ ου και η Olivia οδηγείται στο πολύ καλό τέλος του επεισοδίου σε μια απόφαση σχετικά με τη Mellie, σχετικά με το αν θα υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα. Δεν έχει καν σημασία τι θα γίνει μετέπειτα, αν η Mellie θα κυβερνήσει ή όχι- σημασία έχει πως επιτέλους είδαμε την Olivia (και τη σειρά την ίδια) να περνά ψύχραιμα μέσα από το process που αναδεικνύει εκείνη τη Στιγμή ως αδιαπραγμάτευτα ανήθικη. Χωρίς μα, χωρίς μου, χωρίς “αυτό έκανε εν τέλει καλύτερη τη χώρα”, χωρίς τίποτα.

Μπόνους! Ότι σε τέτοια επεισόδια πάντα οι συγγραφείς έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κάθε what if σαχλαμάρα που είχαν στο μυαλό τους. Η αγαπημένη μου όλων ήταν η Quinn ως διαγωνιζόμενη του, αχμ, ‘Everlasting’:

O Γάμος Που Δεν Έγινε Ποτέ επιστρέφει σαν ζόμπι από τον τάφο εκεί που είχαμε ξεχάσει ότι το Olivia/Fitz ήταν #thing, και προετοιμάζει το έδαφος για πιθανές εμπλοκές και στο ScandalPrime σύμπαν.

Πιο wtf εξέλιξη ο γάμος Cyrus / Mellie, απλά λάθος όλο αυτό, αλλά και λίγο σωστό υπό την έννοια πως σε όλα τα σύμπαντα η Mellie θα είναι η αδικημένη της υπόθεσης.

Το βραβείο “βομβαρδίστε αυτό το timeline” κερδίζει με το σπαθί του η πατσαβούρα που φορά για περούκα ο Huck, δηλαδή λυπηθείτε μας, γρατζούναγα τα μάτια μου για να μη το βλέπω.

Διασκεδαστικό, εντελώς σαχλό επεισόδιο, με ανθρώπους να εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους, με ατυχέστατες αισθητικές επιλογές να μας διασκεδάζουν δίχως έλεος, και μμε φίλους να θυμούνται τα μεγαλύτερά τους λάθη όσο και τα πιο βαθιά θαμμένα τους πάθη. Όπως δηλαδή περιμένεις να είναι ένα reunion πάρτυ στις 4 το πρωί.

*Το 'Scandal' προβάλλεται Πέμπτη 21.50 στο FOX Life.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

H πιο υποτιμημένη, actually-really-great σειρά που παιζόταν το τελευταίο τρίμηνο. Σε κανένα σημείο της 1ης σεζόν (την οποία διασκέδασα, ανεξαρτήτως) δεν μου φάνηκε πως η σειρά θα μπορούσε να κάνει τέτοιο άλμα στο δεύτερο χρόνο της και ίσως γι’αυτό άργησα να το εκτιμήσω, παρόλο που η 2η σεζόν έχει τεράστιο scope και φανταστικές ιστορίες.

Το καλύτερο πράγμα στο φινάλε δεν ήταν απλά η συνεργασία Quentin και Julia για να ξεπαστρέψουν τους δύο βλακο-θεούς, εξάλλου μετά το τρελό φιάσκο του περσινού season finale μόνο δεδομένο δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν, αντιθέτως, η συνέπεια αυτής της πράξης που με ιντριγκάρει απολύτως γιατί χτίζει προς κάτι ακόμα πιο μεγαλεπίβολο και ενδιαφέρον. Οι Μεγάλοι Θεοί τσαντίστηκαν, μας πληροφορεί η Κοσμική Alice και τώρα θα ρίξουν το ρεύμα στη μαγεία της Γης για να τελειώνουνε με αυτό το ανέκδοτο. Μου αρέσει εδώ πολύ η ιδέα που εμπλέκεται της ωρίμανσης των ηρώων, για το πώς ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να αποδεχτεί τη διάθεση ανεξαρτητοποίησής σου και για το πώς η πρώτη αντίδραση θα είναι πάντα η τιμωρία. Ο Quentin εξηγεί σε ένα σημείο πώς η αληθινή έκφραση σημαίνει το να σπρώχνεις τα όρια, κι αυτό φυσικά ενοχλεί τους Εκεί Ψηλά, όποιοι κι αν είναι.

Αλλά επίσης μου αρέσει και το πώς προετοιμάζει το έδαφος για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Το τέλος της μαγείας σε ένα μαγικό κόσμο είναι πάντα ένα ενδιαφέρον concept, είναι λίγο -για να μείνουμε στο αλληγορικό πλαίσιο της ενηλικίωσης- σαν όταν οι γονείς σταματούν να σου δίνουν χαρτζιλίκι και ξαφνικά πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να γράφεις με το χέρι τις σημειώσεις από το depressing μάθημα μαγείας όπως στην τελευταία σχολή στο κολέγιο. Ταυτόχρονα, η Julia μας αφήνει στο cliffhanger με μια σπίθα ελπίδας (ΣΠΙΘΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, είμαι πολύ κουρασμένος) το οποίο το στηρίζω επειδή εντάξει, ας μη γελιόμαστε τώρα και προσποιούμαστε πως δεν ξέρουμε ότι θα επιστρέψει όντως η μαγεία ε. Αλλά πώς; Υπό τι συνθήκες; Και θα τα βάλουν όντως οι μαγικοί μας X-Men με τους μεγάλους θεούς; (Και πόσο θεά είναι η ‘Nick Fury’ Margo, και πόσο στηρίζουμε κάθε ατάκα που φεύγει από το στόμα του Eliot; “Διοργάνωνα καλύτερα όργια όταν ήμουν 10”.)

Θα ανησυχούσα λίγο για το πώς η σειρά μοιάζει να γιγαντώνεται μη μπορώντας να το αντέξει, αλλά ήδη το στόρι που έχουν πει σε SyFy μπάτζετ είναι ένα μικρό θαύμα. Να, όντως δεν χάθηκε η μαγεία.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Τυπικά εξαιρετικό Nora επεισόδιο, αλλά θέλω να εστιάσω περισσότερο σε δύο μικρά μετα-αφηγηματικά στοιχεία που με εντυπωσίασαν.

Το τραγούδι αρχής είναι δανεισμένο από το ‘80s σίτκομ ‘Perfect Strangers’ ως κλείσιμο του ματιού σε μια ιστορία που αναπτύσσεται σταδιακά από την πρώτη στιγμή στη σειρά. Στην 1η σεζόν μαθαίνουμε πως όλα τα πρωταγωνιστικά μέλη εκείνης της σειράς εξαφανίστηκαν, αλλά στη 2η αποκαλύπτεται πως ένας από αυτούς, ο Mark-Linn Baker απλά έλεγε ψέμματα και κρυβόταν, επειδή δε μπορούσε να διαχειριστεί την ενοχή αυτής της στατιστικής απιθανότητας.

#TheLeftovers debuted new opening credits tonight and I have not stopped laughing #BlessThisShow pic.twitter.com/yOuwNSPV5d