6 links που θα σε πάνε πολύ μακριά στο Game of Thrones

Το πρώτο επίσημο trailer της 7ης σεζόν του Game of Thrones μας υπενθύμισε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο χειμώνας δεν έρχεται πλέον. Ο χειμώνας έφτασε κι έχει φέρει μαζί του τις ορδές των whitewalkers.

Το δεύτερο είναι το πόσο πολύ μας λείπει το GoT. Προφανώς από εδώ και πέρα το HBO θα μας υποβάλει στο μαρτύριο της σταγόνας, θα μας δίνει κάτι μικρό κάθε 10-15 μέρες για να συντηρούμαστε, αλλά η 16η Ιουλίου, οπότε και θα προβληθεί το s07e01, απέχει πολύ. Οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες θα κυλήσουν βασανιστικά.

Ο σκοπός αυτής της λίστας είναι κάνει την προσμονή λίγο πιο γλυκιά, τροφοδοτώντας μας με υλικό που ίσως απαλύνει τα συμπτώματα της στέρησης.

Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ WESTEROS

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεσαι αφορμή για να αρχίσεις την περιήγηση στον διαδραστικό χάρτη των Επτά Βασιλείων και ολόκληρης της μυθικής ηπείρου που επινόησε ο George R.R. Martin. Και στην τύχη να αρχίσεις να πατάς τα μέρη, θα μάθεις τόσα πράγματα που η ώρα σου θα περάσει πριν το καταλάβεις.

Αν θέλεις να κάνεις και κάτι πραγματικά χρήσιμο, μπορείς να ορίσεις συγκεκριμένες παραμέτρους και να παρακολουθήσεις, πχ, την ως τώρα διαδρομή του Bran. Έτσι θα κάνεις κι ένα πολύ καλό update της σειράς και θα ξέρεις που ακριβώς βρίσκεται ο κάθε χαρακτήρας εν όψει της νέας σεζόν.

ΦΑΕ ΚΑΙ ΠΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ TYRION

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΟΥ HBO

Κι όμως, κάπου εκεί έξω υπάρχει ο επίσημος γαστριμαργικός οδηγός του Game of Thrones. Ονομάζεται Inn At The Crossroads και έχει συνταγές για όλα όσα έχουν φαγωθεί κατά τη διάρκεια της σειράς. Από το ελάφι που έγδερνε ο Tywin μέχρι το πρωινό που τρώνε στη Νυχτερινή Φρουρά για να δυναμώσουν πριν βγουν στα κρύα πέρα από το τείχος.

GAME OF THRONES WIKI

Εντάξει, προφανώς στο επίσημο portal του HBO δεν πρόκειται να βρεις ούτε spoilers ούτε 'διαρροές' ούτε πολύ πικάντικα behind the scenes, αλλά σίγουρα θα βρεις ενδιαφέρον υλικό. Συνεντεύξεις, recaps, βιντεάκια από τα γυρίσματα, τέτοια πράγματα. Πώς κάποτε όταν τελείωνε η ταινία στο DVD πηγαίναμε να χαζέψουμε τα extras; Κάπως έτσι. Το HBO φροντίζει να προσφέρει στους φαν μια καλή παράταση μετά το τέλος κάθε επεισοδίου κι ένα γερό ζέσταμα εν όψει του επόμενου.

ΤΟ THREAD ΣΤΟ REDDIT

Είχες προσέξει ότι όσο προχωράνε οι σεζόν τα φορέματα της Missandei σκουραίνουν; Εννοείται ότι δεν το είχες προσέξει. Εννοείται, όμως, ότι και αυτή η πληροφορία, μαζί με τόνους από στοιχεία κάθε είδους για τους χαρακτήρες, το στόρι και την παραγωγή του GoT βρίσκονται συγκεντρωμένα στο Game of Thrones Wiki . Εδώ θα καλύψεις τα κενά σου ή αν δεν έχεις κανένα, θα καλύψεις τα κενά άλλων ανθρώπων γράφοντας τα δικά σου λήμματα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Εδώ έχουν γεννηθεί τα πιο δημοφιλή memes για το GoT. Εδώ, επίσης, δημοσιεύονται φωτογραφίες, βίντεο, GIF και ιστορίες που θα σε κάνουν να ξεχάσεις για λίγο ότι στο τέλος, μοιραία, valar morghulis.

Ο George R. R. Martin έχει προφανώς αστείρευτη φαντασία, αλλά κάποιες από τις ιστορίες του μπορεί και να αντιγράφουν την επίσημη Ιστορία, που συχνά πυκνά έχει αποδειχτεί πιο σκληρή και πιο διεστραμμένη από το μυαλό οποιουδήποτε συγγραφέα ή καλλιτέχνη. Εδώ , λοιπόν, υπάρχουν θεωρίες, εκθέσεις και διατριβές για αληθινά πρόσωπα και γεγονότα που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για κάποιες από τις περιπέτειες του GoT.