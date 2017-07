Φοβού τον Euron: Ποιο θα είναι το δώρο που θα κάνει στη Cersei

Το ‘Game of Thrones’ επιτέλους επέστρεψε και μαζί με τον Χειμώνα έφερε και αφορμές για φρέσκες θεωρίες που τόσο μας είχαν λείψει. Με 13 μονάχα ώρες να απομένουν από τη σειρά - 12 μετά το τέλος του ‘Dragonstone’ - το πρώτο επεισόδιο δεν είχε καιρό να χάσει μέχρι να βάλει όλα τα πιόνια στη θέση τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μέχρι να φέρει κάποια απ’ αυτά πιο κοντά.

Εάν δεν έχεις δει ακόμα την πρεμιέρα του 7ου κύκλου, ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις από το άρθρο και να τη δεις γιατί ακολουθούν spoilers.

Όπως είχαμε προβλέψει, αφού ξέμεινε από τη δρακοβασίλισσα, ο Euron Greyjoy έφτιαξε τον νέο του στόλο για να εντυπωσιάσει την επίσημη βασίλισσα των Επτά Βασιλείων (ή το πολύ Τριών όπως της υπενθύμισε ο Jaime Lannister). Η Cersei είναι τυπικά η βασίλισσα όσων τελοσπάντων βασιλείων έχουν ξεμείνει, αλλά το δικαίωμά της στον θρόνο δεν παύει να είναι αδύναμο. Ειδικά όταν βασιλεύει χωρίς σύζυγο - η κοινωνία του Westeros, με εξαίρεση το Dorne, δε φημίζεται για την αποδοχή της στις γυναίκες εξουσίας.

Σ’ όλα αυτά πόνταρε ο Euron όταν ζήτησε το χέρι της σε γάμο (με τον Jaime να αλλάζει ένα χρώμα για κάθε βασίλειο από δίπλα), για να ακούσει τελικά πως δεν είναι αρκετά αξιόπιστος για να τη νυμφευθεί. Η απάντησή του ήταν η παραλλαγή μιας πρότασης που ίσως δε θα μπορέσει να αρνηθεί αργότερα η Cersei: “Σύμφωνα με την εμπειρία μου, ο πιο σίγουρος δρόμος για την καρδιά μιας γυναίκας είναι με ένα δώρο - ένα ανεκτίμητο δώρο. Δε θα γυρίσω στο King’s Landing μέχρι να το έχω για σένα”.

Παρακάτω θα βρεις τρεις διαφορετικές εκδοχές του πολύτιμου αυτού δώρου, με φθίνουσα σειρά πιθανοτήτων ως προς την έκβαση της θεωρίας - η τρίτη και τελευταία αφορά spoiler από τη σειρά βιβλίων ‘A Song of Ice and Fire’, οπότε προχωράς με δική σου ευθύνη.

ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MARTELL/SAND ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Μέσα στις προβλέψεις μας για τον 7ο κύκλο, δώσαμε τον τολμηρό χρησμό για τον αποχαιρετισμό του Dorne από το ‘Game of Thrones’. Η απόδοση της περιοχής και του οίκου από τη σειρά δεν ήταν αποτυχημένη μόνο για τους αναγνώστες των βιβλίων, αλλά και για τους τηλεθεατές που δεν αγκάλιασαν ζεστά τη διεύρυνση της ιστορίας των Martell μετά τον θάνατο του Oberyn. Με την Ellaria Sand και τα Sand Snakes της να είναι υπεύθυνες για τον θάνατο της Myrcella Baratheon, ο Euron θα μπορούσε να απαγάγει κάποια απ’ όλες (ή και όλες;) και να τις παραδώσει στη Cersei για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Ο GENDRY

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Gendry, ο νεαρός σιδηρουργός κωπηλατούσε μακριά από το Dragonstone για να ξεφύγει από τη Melisandre που σκόπευε να τον σκοτώσει. Ο Gendry είναι ο τελευταίος εν ζωή απόγονος του Robert Baratheon μετά τη δολοφονία των νόθων παιδιών του βασιλιά από τον Joffrey. Τυπικά το δικαίωμά του στον θρόνο χωρίς έναν δυνατό οίκο και στρατό πίσω του να απαιτεί τη νομιμοποίησή του είναι πολύ αδύναμο, αλλά υπήρχε λόγος που και οι Lannister και ο Stannis ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Ποντάρουμε στην επιστροφή του φέτος, οπότε αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος που θα τον ξαναδούμε.

(Ακολουθεί πιθανό spoiler από τη σειρά βιβλίων ‘A Song of Ice and Fire’).

ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΔΡΑΚΟΥ

Όταν ο Euron καυχιόταν πέρσι για τα ταξίδια του προκειμένου να κερδίσει την ηγεσία των Iron Islands, εμείς γράφαμε ότι η σειρά άφηνε απ’ έξω μια σημαντική λεπτομέρεια, μάλλον για να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον.

Στα βιβλία γίνεται αναφορά του ταξιδιού του Euron στην αρχαία Valyria, εκεί που κάποτε βασίλευαν οι δράκοι πριν τον μεγάλο κατακλυσμό που κατέστρεψε την περιοχή, έναν αιώνα πριν οι Targaryen κινήσουν να καταλάβουν το Westeros. Εκεί βρήκε, όπως υποστηρίζει, ένα κέρας που κουβαλά μαζί του - ένα Κέρας Δράκων, συγκεκριμένα, που όταν το φυσάς μπορείς να έχεις τους φολιδωτούς φίλους υπό τον έλεγχό σου. Ο Euron δίνει το κέρας στον αδερφό του, Victarion, για να πάει στο Meereen και να ζητήσει το χέρι της Daenerys εκ μέρους του, γεγονός που δε θα συμβεί ποτέ στη σειρά μιας που η διαδικασία του αιτήματός του έμεινε έξω από την πλοκή χάριν οικονομίας χρόνου. Αυτό δε σημαίνει πως το κέρας δε θα μπορούσε να κάνει τώρα την εμφάνισή του για να δελεάσει μια βασίλισσα που θα πρέπει μάλλον σύντομα να αντιμετωπίσει τρεις δράκους.

Από την άλλη δεν αποκλείεται το Κέρας να μην κάνει ποτέ την είσοδό του στη σειρά - ή να την κάνει στην 8η και τελευταία σεζόν.

