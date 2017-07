Game of Thrones: 16 προβλέψεις για τον 7ο κύκλο

Με κίνδυνο να ρεζιλευτούμε μέχρι να τελειώσει ο νέος κύκλος 'Game of Thrones' και να έχουμε πέσει έξω στο 80% των παρακάτω προβλέψεων τουλάχιστον, σου γράφουμε τι περιμένουμε να συμβεί στην 7η σεζόν που ξεκινά στις 16 Ιουλίου αποκλειστικά στη Nova, και προβάλλεται ταυτόχρονα με την Αμερική, ενώ στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO θα βρίσκονται όλα τα επεισόδια (μαζί με αυτά των προηγούμενων κύκλων).

Περιμένουμε τις δικές σου προβλέψεις και εικασίες στα σχόλια.

1. O JON ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗ DAENERYS...

Με 13 μονάχα επεισόδια μέχρι το τέλος του ‘Game of Thrones’, η σειρά δεν έχει άλλο χρόνο να χάσει σε πισωγυρίσματα και trekking. Η συνάντηση των δύο ηγετών δεν είναι απλά μία από τις μεγαλύτερες προσδοκίες των φαν του σόου, αλλά και απαραίτητη αν όσοι έχουν ακόμα μυαλό στο Westeros θέλουν να βγάλουν μια άκρη με τους White Walkers.

2. … ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Παρά την παραδοχή και αποδοχή της κόρης για την τρέλα και ανικανότητα του πατέρα, η Daenerys δε βλέπει όσους ξεφορτώθηκαν τον Mad King και τους εναπομείναντες Targaryen ως τίποτε άλλο παρά σφετεριστές. Στη λίστα αυτή μπαίνει σίγουρα και η Cersei, που για την Dany κάθεται σε θρόνο φτιαγμένο από και για Targaryen.

Ο Jon Snow πρακτικά δε βρίσκεται στη λίστα και ενδεχομένως να μη μπει και ποτέ, αλλά αν θέλει να κερδίσει μια συμφωνία μαζί της εναντίον των White Walkers, στοιχηματίζουμε ότι η Dany θα ζητήσει την υποταγή του - και την παραίτησή του από τη διεκδίκηση των Επτά Βασιλείων, αν υποθέσουμε ότι ο Jon σκέφτεται κάτι τέτοιο. Ο Jon δεν έχει επιδείξει ποτέ του δίψα για εξουσία, αλλά με τον Βορρά να στηρίζει την ηγεμονία του, πιθανόν να αναγκαστεί να επιδιώξει κάτι που δε θέλει πραγματικά.

Η συνάντηση του με τη Dany προβλέπουμε ότι θα είναι ομαλή, η πορεία της σχέσης τους όχι απαραίτητα. Ευκαιρία και για λίγο ερωτικό δράμα;

3. O JON ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ KING’S LANDING

Η Daenerys δεν είναι η μοναδική βασίλισσα που θα πρέπει να προσεγγίσει ο Jon. Η Cersei είναι αυτή που τυπικά θα έχει τον πρώτο λόγο ως βασίλισσα των Επτά Βασιλείων, οπότε ο Snow έχει δύο στόχους και πρέπει να πάει νότια για να τους συναντήσει. Εκείνος δεν έφτιαχνε βαλίτσα για διακοπούλες μετά τη νεκρανάσταση; Ευκαιρία.

Για να δεις τον Jon Snow να τρώει άκυρα από τις βασίλισσες του Westeros

4. ΟΙ ΣΤΑΡΚΑΙΟΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΝΩΘΟΥΝ

Δε θα μας το στερήσουν αυτό. Και αν γίνει θα το πάρουν από τα γυμνά, φλεβιασμένα χέρια μας.

Το γλυκόπικρο τέλος που έχει τάξει ο George R.R. Martin και θα υιοθετήσουν σίγουρα στη σειρά οι Benioff και Weiss δύσκολα δε θα κρύβει μία ακόμα τραγωδία για τους Stark, οπότε η 7η σεζόν θα έχει την ηρεμία πριν την καταιγίδα σε αυτό το κομμάτι. Η Arya θα σκοτώνει Frey στον δρόμο για το Winterfell, η Meera θα καταφέρει να παραδώσει τον Bran σπίτι του και όχι, η Sansa δε θα προδώσει τον Jon, ακόμα κι αν κλονιστεί για λίγο η πίστη της στην ηγεσία του.

5. O JON ΔΕ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Υποπτευόμαστε ότι το πραγματικό όνομα του Jon δεν ειπώθηκε δυνατά στο φινάλε του 6ου κύκλου, όχι για να μην επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του οι θεατές που ούτως ή άλλως είχαμε ένα επικό zoom out από το πρόσωπο του μωρού στο πρόσωπο του Jon να σκορπίζει τις αμφιβολίες μας, αλλά για να μην το ακούσει ο ίδιος ο Bran που είχε το όραμα.

Προφανώς και η εικόνα του Ned με τη Lyanna να του δίνει ένα μωρό στα χέρια θα οδηγήσει τον Bran με ασφάλεια στο συμπέρασμα της αληθινής καταγωγής του αδερφού του, αλλά πριν μιλήσει στον Jon θα θελήσει να είναι 100% σίγουρος.

Αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερη προσπάθεια από το νέο Κοράκι του Westeros, για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στα οράματά του. Προβλέπουμε ότι ο ίδιος θα κατορθώσει να επιβεβαιώσει την πατρότητα και το όνομα του Jon, αλλά θα το μοιραστεί με τον αδερφό του την ερχόμενη και τελευταία σεζόν.

6. Ο TYRION ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗ DAENERYS ΣΤΟ LANNISPORT/CASTERLY ROCK

Στα τρέιλερ του 7ου κύκλου, ένα χέρι ρίχνει το πιόνι των Lannister από έναν, μπορούμε να υποθέσουμε, χάρτη στρατηγικής, ενώ ένα άλλο πλάνο δείχνει εισβολή σε ένα κάστρο (;) με banner των Lannister. Οι μαυροντυμένοι Unsullied βρίσκουν επιτέλους κάτι να κάνουν δηλαδή και ποιος καλύτερος να τους οδηγήσει σε μάχη εναντίον των Λιονταριών από τον ίδιο τον Tyrion.

Οι Lannister έχουν την έδρα τους στο Casterly Rock που δεν είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία να δούμε στη σειρά, ενώ ελέγχουν και το Lannisport, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Westeros γύρω στο ένα μίλι από το Casterly Rock. Ο Tyrion γνωρίζει την περιοχή και θα είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση στο πατρικό του.

7. ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ

Και μάλλον θα φταίει ο Bran. Το σημάδι που του άφησε ο Night’s King στο κορυφαίο περσινό επεισόδιο ‘The Door’, οδήγησε τους απέθαντους στη σπηλιά που κρυβόταν, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Hodor, ο ανταρόλυκος Summer και τα τελευταία Παιδιά του Δάσους.

Αν ο Night’s King και τα wights μπορούν να φτάσουν τον Bran όπου βρίσκεται, είναι θέμα χρόνου να περάσουν και το Τείχος όταν θα το περάσει και ο νεαρός Stark. O θείος του, Benjen, οδήγησε τον ίδιο και τη Meera πολύ κοντά στο Τείχος (και άρα κοντά και στο Winterfell), οπότε δε θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ την άφιξή τους πέρα από εμπόδιο που κρατά τους White Walkers μακριά από τον πολιτισμό.

8. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ CLEGANEBOWL #GETHYPE

Θα μπορούσαμε να το έχουμε απλά στους ευσεβείς μας πόθους, αλλά έχουμε βάσιμες υποψίες ότι μπορεί φέτος να είναι η χρονιά του πολυπόθητου Cleganebowl. Ένα shot από το τρέιλερ του 7ου κύκλου που μοιάζει με τον Sandor, μας έχει δώσει την ελπίδα ότι ο αντι-ήρωας θα βρεθεί ξανά στα νότια και αυτή τη φορά δε θα μας στερήσει μια μονομαχία με τον αδερφό του.

9. O LITTLEFINGER ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Παρά την επιρροή που ακόμα δείχνει να έχει στη Sansa, η νεαρή Stark δεν εμπιστεύεται τον Littlefinger και, όπως μας είπε στο τελευταίο τρέιλερ της σειράς, "όταν πέφτει το χιόνι και φυσούν οι λευκοί άνεμοι, ο μοναχικός λύκος πεθαίνει, η αγέλη, όμως, επιβιώνει". Πείτε μας αφελείς, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η νέα Lady of Winterfell θα προδώσει τα λόγια του πατέρα της.

Εάν πέσουμε μέσα και στην παραπάνω πρόβλεψη για το Stark reunion, τότε με τον Bran στο Winterfell να βλέπει το παρελθόν, η αποκάλυψη της προδοσίας του Petyr Baelish εναντίον του Ned και οι πλεκτάνες που έχει στήσει κατά καιρούς δε θα αργήσουν να βγουν στην επιφάνεια. Ο πραγματικός πόλεμος για το Westeros έχει φτάσει και η 8η σεζόν δε θα έχει καιρό να ασχοληθεί με τη διπροσωπία ενός μεγαλομανούς.

Αν η σειρά μας κρατάει το gifακι θα κάνουμε γιορτή.

10. Η CERSEI ΘΑ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ EURON GREYJOY...

Έχουμε ήδη γράψει από πέρυσι για την πιθανότητα συμμαχίας του Euron με τη Cersei και τη στηρίζουμε ακόμα. Με τη Daenerys να μην αποτελεί πια επιλογή για έναν γάμο που θα οδηγήσει στον Iron Throne, ο Euron θα στοχεύσει στη βασίλισσα που κατέχει ήδη την επιθυμητή θέση. Η Cersei, πάλι, γνωρίζει ότι η διεκδίκησή της στην παρούσα φάση δεν είναι αδιαμφισβήτητη.

Είναι γυναίκα χωρίς σύζυγο σε ακραία πατριαρχική κοινωνία, με κατηγορίες σε βάρος της που δε δικάστηκαν ποτέ και σίγουρα θα απασχολήσουν ξανά τους κατοίκους του King’s Landing, και από έναν οίκο που χρωστάει τα πάντα όλα στην Iron Bank. Ένας γάμος με τον Euron θα ήταν μια λύση στο μυαλό της, οπότε στοιχηματίζουμε ότι δε θα μπορέσει να αρνηθεί τις προτάσεις του.

11. … ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ

Ένας γάμος με τον Euron δε θα είναι ευτυχής εξέλιξη για τον Jaime - και η βασισμένη στην προφητεία των βιβλίων θεωρία που στηρίζει ότι θα είναι αυτός “ο μικρός αδερφός” που θα σκοτώσει τη Cersei είναι βάσιμη μιας που ο Tyrion έχει ήδη φάει έναν Lannister - αλλά μια τέτοια κορύφωση αρχαίας τραγωδίας δε θα χαραμιζόταν στην προτελευταία σεζόν.

Εάν περιμένεις πώς και πώς τη Cersei να αφήσει και εσένα και το King’s Landing στην ησυχία του, μάλλον θα πρέπει να περιμένεις έναν χρόνο ακόμη.

12. ΑΝΤΙΟ, DORNE

Αυτή τη στιγμή η Daenerys έχει 3 δράκους, τους Unsullied, τους Dothraki, τον κλεμμένο στόλο των Greyjoy, τον στόλο και στρατό των Tyrell και τα πλοία του Dorne. Τα πράγματα παραείναι εύκολα γι’ αυτήν, οπότε οι απώλειες είναι παραπάνω από δεδομένες.

Ποντάρουμε μεν στους Greyjoy που θα τα βρουν σκούρα λόγω του θείου, αλλά μας μένει σίγουρα μια ολική καταστροφή που θα μας θυμίσει ποια σειρά βλέπουμε. Με την πλοκή του Dorne να είναι μακράν η λιγότερο δημοφιλής για τους φαν, υπολογίζουμε ότι η 7η σεζόν θα βγάλει τους Martell και τον στρατό τους από τη μέση - ίσως όμως όχι πριν πάρουν την εκδίκησή τους από τους Lannister.

13. Ο SAM ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WESTEROS

Καλοί οι δράκοι, το dragonglass και τα 4 ξίφη από βαλυριανό ατσάλι που κυκλοφορούν στο Westeros, αλλά δε φτάνουν για να αποτελειώσουν μια στρατιά από White Walkers που αυξάνονται και πληθύνονται με κάθε νεύμα του Night’s King.

Αν θέλουν να έχουν περισσότερες ελπίδες για νίκη, τα στρατεύματα που θα κινηθούν εναντίον τους θα χρειαστούν κι άλλο βαλυριανό ατσάλι. Αυτός που θα βρει τη χαμένη συνταγή του θα είναι ο Sam που εκπαιδεύεται για Maester στην Oldtown. Το δικό του βαλυριανό ξίφος, Heartsbane, είναι το κατάλληλο εργαλείο για πειράματα.

14. O GENDRY ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ

Δεν είναι ο Jon το μοναδικό νόθο παιδί βασιλέα που θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του στον θρόνο. Ήρθε ο καιρός ο Gendry να σταματήσει να είναι μιμίδιο και να κωπηλατήσει ξανά προς τη στεριά για να δούμε τι κρύβει το μέλλον του.

Με την Arya να ακροβατεί μεταξύ των αξιών του οίκου της και τη σκοτεινή πλευρά της, μία επανένωσή του μαζί της θα είχε και μεγάλο δραματουργικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη της νεαρής Stark.

15. ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ

Παραπονιόμασταν για το budget των δράκων που έφαγε τους ανταρόλυκους, αλλά φέτος

Dracarys θα λέμε και θα κλαίμε. Τόσες σεζόν περιμέναμε μαζί με τη μάνα τους να καρδαμώσουν και να πετάξουν πάνω από το King’s Landing για να σπείρουν τη φωτιά, αλλά τόσο που διευκολύνουν την κατάσταση για την επιβολή της Daenerys και τους White Walkers, δε βλέπουμε πώς η συγκεκριμένη σειρά θα τους αφήσει ανέγγιχτους. O Drogon είναι λογικά ασφαλής μιας και είναι ο πιο δεμένος με τη Dany και άρα ένας θάνατός του σε μάχη θα σήμαινε και τον θάνατο της καβαλάρισσάς του, οπότε μένουμε με Rhaegal και Viserion.

16. ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΜΑΣ;

Ζητούνται καβαλάρηδες για τους δύο - ή για τον έναν τελοσπάντων που θα απομείνει αν πέσουμε μέσα στην παραπάνω πρόβλεψη - δράκους της Khaleesi. Μέχρι στιγμής ο Rhaegal και ο Viserion έχουν απλά εντυπωσιάσει με το εκτόπισμά τους ή ακολουθήσει τον αδερφό τους, Drogon, στην καύση δουλεμπορικών πλοίων. Σε ένα πεδίο μάχης, όμως, θα πρέπει να μπορούν να βρίσκονται ο καθένας τους σε διαφορετικά σημεία και εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι νέοι καβαλάρηδες.