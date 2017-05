Το πρώτο trailer του Game of Thrones είναι δύο λεπτά ανατριχιαστικής τηλεόρασης

Ε, ναι. Ώρα ήταν. Μετά τις φωτογραφίες, μετά τα πρώτα teasers, μετά τις διαρροές, μετά τα τρολαρίσματα, ήταν ξεκάθαρο ότι είχε έρθει η ώρα για το πρώτο κανονικό, χορταστικό trailer της έβδομης σεζόν.

Όταν το δεις, θα καταλάβεις ότι έχει έρθει και η ώρα του μακελειού. Ο πιο μεγάλος πόλεμος στην ιστορία των επτά βασιλείων και πιθανότατα οι μεγαλύτερες σκηνές μάχης στην ιστορία της TV, απέχουν πλέον μερικά μόλις επεισόδια και (δυστυχώς) δύο ακόμα μήνες. Αυτά που θα δεις στα επόμενα 1':49'' θα σε κάνουν να λαχταράς την πρεμιέρα της 16ης Ιουλίου περισσότερο απ' όσο η Cersei τον αδερφούλη της.

The great war begins 7.16.

Rally the realm. Share the official #GameofThrones Season 7 trailer. #GoTS7 pic.twitter.com/R3K5dm8ecc