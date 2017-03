‘Game of Thrones’: Έχουμε επιτέλους ημερομηνία και τρέιλερ που προμηνύει το τέλος

Για όποιον φοβάται ακόμα και τα πολύ ελαφρά σπόιλερ και έχασε αυτό το κάτι πολύ σημαντικό που επιστρέφει στο ‘Game of Thrones’, έχει τουλάχιστον να δει το καινούριο τρέιλερ που κυκλοφόρησε χτες επιτέλους από το HBO.

Όλες οι οικογένειες - ό,τι έχει απομείνει τουλάχιστον - εκπροσωπούνται από αγάλματα που γκρεμίζονται για να δώσουν τη θέση τους στο μάτι του Night’s King, γιατί ένας είναι ο πόλεμος είναι αυτός που μετράει τελικά. Αυτός με τους White Walkers.

Το τρέιλερ κυκλοφόρησε με την πολυπόθητη ημερομηνία πρεμιέρας του 7ου κύκλου and the winner is Ιούλιος, και συγκεκριμένα 16 Ιουλίου. Η αποκάλυψη έγινε με ένα event στο Facebook που κατέληξε σε φιάσκο, με ένα τεράστιο κομμάτι πάγου να πρέπει να λιώσει όσο οι χρήστες έγραφαν “Fire” στα σχόλια και έναν τύπο με flamethrower να σκάει μύτη για να βάζει μπροστά τη διαδικασία. Μόνο που ο πάγος δεν έλιωνε με τίποτα και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Δεν το σκέφτηκαν καλά, αλλά λίγη σημασία έχει.

Σε συνδυασμό με το poster που επίσης κυκλοφόρησε χθες με τη φωτιά να αχνοφαίνεται μέσα από τον πάγο, το τέλος φωνάζει Δράκοι vs. White Walkers. Ή μήπως Daenerys vs. Jon;

