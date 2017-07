Game of Thrones: Η σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να μην πρόσεξες στην πρεμιέρα

Αν σου λέγαμε στην 1η σεζόν του ‘Game of Thrones’ ότι η πορεία του Samwell Tarly θα ήταν από τις πιο καθοριστικές για το Westeros στη σειρά, μάλλον θα μας έστελνες στο Τείχος. Βρισκόμαστε, όμως, αισίως 12 μόλις βήματα πριν το τέλος της ιστορίας και ο Sam είναι ο κρυφός MVP που θα μπορούσε να φέρει τη σωτηρία του βασιλείου και της ανθρωπότητας γενικότερα στο σύμπαν του George R.R. Martin.

Αυτό το καλοκαίρι, βλέπουμε νέα επεισόδια 'Game of Thrones' αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική. Όλα τα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Πέρσι τέτοια εποχή σου γράφαμε ότι το ταξίδι του Sam στην Oldtown θα πρέπει να σε ενδιαφέρει, γιατί θα ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να βρει τη χαμένη συνταγή του βαλυριανού ατσαλιού με τη βοήθεια της εκπαίδευσής του ως Maester και του σπαθιού από βαλυριανό ατσάλι, Heartsbane, που έκλεψε από το σπίτι του. Σ’ αυτήν την πορεία κινήθηκε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Ακολουθούν, προφανώς, spoilers για την πρεμιέρα του 7ου κύκλου, 'Dragonstone'.

Ο Sam πήρε τα βιβλία από το απαγορευμένο για τους μαθητευόμενους μέρος της βιβλιοθήκης προκειμένου να μάθει, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, περισσότερα για το πολύτιμο dragonglass που μπορεί να σκοτώσει τους White Walkers. Η πρώτη του ανακάλυψη ήταν ότι το κάστρο του Dragonstone είναι χτισμένο πάνω σε ένα βουνό γεμάτο dragonglass, γεγονός που έσπευσε να επικοινωνήσει στον Jon Snow. Όσο, όμως, έψαχνε για πληροφορίες χωμένος στα βιβλία του, εμείς παρατηρήσαμε κάτι που σχεδόν είχαμε ξεχάσει.

To στιλέτο από dragonglass που απεικονίζεται στο βιβλίο είναι το στιλέτο που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα δολοφονίας του Bran Stark στην 1η σεζόν.

Αφού η Catelyn Stark κατάφερε να συγκρατήσει τον επίδοξο δολοφόνο μέχρι να του επιτεθεί ο ανταρόλυκος του Bran, Summer (#rip), παρουσίασε το στιλέτο στον Ser Rodrik για να της δώσει περισσότερες πληροφορίες. Εκείνος σχολίασε ότι η λεπίδα παραήταν υψηλής αξίας για να ανήκει στον τύπο που προσπάθησε να σκοτώσει τον Bran και της είπε ότι ήταν φτιαγμένη από βαλυριανό ατσάλι και η λαβή της από “dragonbone”.

Το στιλέτο κατέληξε μέχρι το King’s Landing όπου το πήγε η Catelyn για να ενημερώσει τον Ned για τις υποψίες της - ότι δηλαδή οι Lannister είχαν προσπαθήσει να σκοτώσουν τον γιο τους δύο φορές και όχι μία. Η λεπίδα τελικά παρουσιάστηκε από την Catelyn και στον Littlefinger που ήταν παρέα με τον Varys, και οι δυο τους επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για βαλυριανό ατσάλι.

Ο Littlefinger, για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι η λεπίδα ήταν δική του, αλλά ότι ο τελευταίος ιδιοκτήτης της ήταν ο Tyrion Lannister που την κέρδισε από τον ίδιο όταν πόνταρε σε ένα τουρνουά υπέρ του Loras Tyrell. Ο Tyrell είχε νικήσει τον αντίπαλό του, Jaime, τον οποίο είχε στηρίξει ο Littlefinger. Με τη διαφορά ότι μάθαμε αργότερα ότι ο Petyr έλεγε ψέμματα, γιατί ο Tyrion δε θα πόνταρε ποτέ εναντίον του αδελφού του.

Την τελευταία φορά που είδαμε τη βαλυριανή λεπίδα ήταν στο γραφείο του Ned Stark, αλλά η τύχη της εντός της σειράς έκτοτε αγνοείται. Τονίζουμε το εντός της σειράς, γιατί εκτός της την έχουμε δει σε μια φετινή φωτογράφηση της Maisie Williams, και μάλιστα σε θηκάρι του κουστουμιού της.

Πήρε το στιλέτο ο Littlefinger μετά τον θάνατο του Ned και άρα θα περιέλθει με κάποιον τρόπο στην ιδιοκτησία της Arya όταν φτάσει στο Winterfell; Βρίσκεται ακόμα κάπου στο King’s Landing και θα έρθει στα χέρια της όταν πάει ξανά στον Νότο όπου κατευθύνεται για να σκοτώσει τη Cersei;

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Εσωτερικές φωτογραφίες: Insider

Τα νέα επεισόδια 'Game of Thrones' μπορείς να τα δεις όποτε εσύ θες, μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO, αλλά και ταυτόχρονα με την Αμερική, αποκλειστικά στη Nova.