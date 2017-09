Game of Thrones: Ο 8ος κύκλος θα είναι ο πιο ακριβός στην ιστορία της τηλεόρασης

Όταν το HBO ετοίμαζε το ‘Game of Thrones’ είχε δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό του. Δε θα την πατούσε ξανά όπως με το αδικοχαμένο ‘Rome’. Η ετικέτα της νέας του σειράς θα έγραφε 6 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, όπως δηλαδή γράφει και στα περισσότερα δράματά τους. Αυτή η πολλά υποσχόμενη σειρά δε θα θυσιαζόταν στον βωμό μπάτζετ μεγαλύτερων από αυτά που θα μπορούσε να αντέξει.

Τελικά το ‘Game of Thrones’ μεγάλωσε, άπλωσε τις τοποθεσίες του σε μια ολόκληρη ήπειρο, σήκωσε το βάρος του και ενίσχυσε περήφανα το μπάτζετ του στα 10 εκατ. ανά επεισόδιο. Ακόμα κι αυτό το υπέρογκο ποσό όμως δε μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Οι ανταρόλυκοι έγιναν guest stars. Στον κλήρο που έπεσε για το ‘Battle of the Bastards’ μεταξύ Ghost και γίγαντα, φαγώθηκε ο πρώτος. Πέρασαν ολόκληροι κύκλοι για να δούμε τον Drogon σε όλο του το γκλόρι, με τα αδέρφια του να συνυπάρχουν κυρίως με μακριά ή βολικά πλάνα.

Τώρα, λίγο πριν την έναρξη γυρισμάτων για τον τελευταίο κύκλο τον Οκτώβριο, μαθαίνουμε ότι το κόστος κάθε επεισοδίου θα εκτοξευθεί στα 15 εκατ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για πολλαπλά επεισόδια ολόκληρης σεζόν (ο πιλότος του ‘LOST’ είχε κοστίσει μεμονωμένα 14 εκατ. δολάρια).

Αυτό θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία στους showrunners David Benioff και D.B. Weiss να κάνουν κάθε επεισόδιο “μια ταινία” όπως είναι ο στόχος τους. Αν ο 7ος κύκλος είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας ακόμη πιο επιβλητικής αυλαίας, τότε μας περιμένουν μεγάλα πράγματα.

Δική μας προσμονή είναι να δούμε δράκους χωρίς εκπτώσεις, δικαίωση για Ghost, και Nymeria να σκάει στην τελική μάχη με την αγέλη της. Λεφτά υπάρχουν.