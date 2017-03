Game of Thrones: Πόσα επεισόδια θα έχει ο 8ος κύκλος και ποιοι θα τα γράψουν;

Πήραμε τρέιλερ, πήραμε πόστερ, πήραμε και Ed Sheeran για τον 7ο κύκλο 'Game of Thrones' λες και κάποιος τον ζήτησε, αλλά τελοσπάντων έκπληξη τον έκαναν οι showrunners, D.B. Weiss και David Benioff, στη φίλη του, Maisie Williams, οπότε θα το ξεπεράσουμε.

Ο Sheeran δε θα είναι ο πρώτος μουσικός που θα παίξει ως guest star στη σειρά, έχουν προηγηθεί μέλη των Coldplay, των Mastodon, των Of Monsters and Men και των Sigur Rós, αλλά δεν είμαστε σίγουροι εάν ο ρόλος του θα είναι απλά κομπαρσικός ή αν θα έχει και κάποιες ατάκες. (Σας παρακαλούμε, το πρώτο).

Ed Sheeran will make an appearance in S7, according to Benioff. Was invited as a surprise for Maisie. #SXSW #GameOfThrones — A Storm of Spoilers (@StormofSpoilers) 12 Μαρτίου 2017

Την πληροφορία την πήραμε από ένα πάνελ στο SXSW Festival που συντόνισαν η Williams με τη Sophie Turner με επισκέπτες τους δύο showrunners, μαζί με λίγες ακόμα πληροφορίες που είπαν να μας δώσουν για να μας χρυσώσουν το χάπι της αναμονής.

Έχουμε και λέμε:

- Η τελική απόφαση για τον 8ο κύκλο είναι στα 6 επεισόδια, αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές

- Οι σεναριογράφοι θα είναι ο Dave Hill για το 1ο επεισόδιο, ο Bryan Cogman για το 2ο, και οι ίδιοι οι Weiss και Benioff για τα υπόλοιπα 4.

Season 8 writing assignments:



Episode 1: Dave Hill

Episode 2: Bryan Cogman

The other 4: Weiss and Benioff#SXSW #GoT — A Storm of Spoilers (@StormofSpoilers) 12 Μαρτίου 2017

- Ο 7ος κύκλος είχε τρεις ομάδες για οπτικά εφέ να δουλεύουν ταυτόχρονα.

- Ο Tyrion έχει την αγαπημένη τους ατάκα στην επερχόμενη σεζόν.

- Η χειρότερη σκηνή που έχουν γράψει είναι η σκηνή με τον Theon, τον Robb και τον Jon να ξυρίζονται στον πιλότο.

- Η Williams φοβόταν τις άλλες δύο ηθοποιούς που είχαν κάνει δοκιμαστικά για τη Sansa, αλλά ένιωσε αμέσως άνετα με την Turner.

- Ο Peter Dinklage και ο Sean Bean ήταν οι πρώτοι ηθοποιοί του καστ.

- Όταν ρωτήθηκαν αν ένας White Walker θα μπορούσε να ελέγξει έναν δράκο, η απάντηση ήταν “Μπορεί”.

"Is it possible to have a dragon white walker?"



Benioff: "Maybe."#sxsw #GameOfThrones — A Storm of Spoilers (@StormofSpoilers) 12 Μαρτίου 2017

Μέχρι το κανονικό full trailer με τις σκηνές του, τα voiceover του και τα όλα του, ας κάνουμε δουλειά με το παρόν: