Αυτές οι φωτογραφίες του ‘Game of Thrones’ ετοιμάζουν συνάντηση γιγάντων

Το ‘Game of Thrones’ είχε πάντα κακή σχέση με τη μεταφορά των χαρακτήρων του. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι οι σκηνές που παρακολουθούμε στη σειρά δε γίνονται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο κι έτσι είναι λογικό ο Varys και ο Littlefinger να διακτινίζονται όταν ο υπόλοιπος κόσμος κάνει trekking σε βουνά και σε λαγκάδια.

Φέτος, με την οικονομία χρόνου που πρέπει να κάνει η σειρά στα λιγότερα επεισόδιά της, το παιδί του Sam κοντεύει το Γυμνάσιο και οι αποστάσεις έχουν μηδενιστεί πιο πολύ κι από Πανεπιστήμιο-Σύνταγμα, οπότε το μεγάλο ταξίδι που περιμένεις να γίνει είναι ήδη εδώ.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers.

Θα γίνουμε λίγο γραφικοί αλλά συγνώμη, το περιμένουμε κάτι αιώνες. Να πέσουν τα ηχητικά, παρακαλώ.

*drumroll*

Κάτι ξεβράστηκε στο βασίλειο του Dragonstone.

Και βρίσκει υποδοχή.

Που το οδηγεί στον θρόνο που προσπέρασε η Daenerys για χάρη του συμβουλίου της.

Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί για εκτόπισμα.

Στο μεταξύ ο Varys έχει μια συνάντηση με τη Melisandre, πιθανότατα κοντά στην άφιξη της #TeamJon χρονικά, εάν λάβουμε υπόψη προηγούμενο τρέιλερ της σεζόν.

Η δική τους συνάντηση έχει κι αυτή το δικό της ενδιαφέρον.

Την προηγούμενη σεζόν είδαμε τον Varys να συναντά μία άλλη Κόκκινη Ιέρεια. Η Kinvara είναι από τους ελάχιστους - ο μόνος; - χαρακτήρες που έχουν αφήσει άφωνο τον Varys, όταν του είπε πως αφού ένας μάγος πέταξε το κομμένο μέλος του στη φωτιά, εκείνος άκουσε μία φωνή μέσα από τις φλόγες. Θυμάσαι ποτέ τον Varys πιο φρικαρισμένο από τότε;

Η συνάντησή του με τη Melisandre θα μπορούσε να μας δώσει λίγες ακόμα πληροφορίες για την εμπειρία του Varys με τον Lord of Light ή την κακή του σχέση με τη μαγεία.

Υπάρχει και η εξής ερώτηση: Εάν ο Varys είναι, όπως λέει, στην πραγματικότητα με το μέρος των πολιτών του Westeros και με κανέναν βασιλιά προσωπικά, θα μπορούσε ποτέ να περάσει στην #TeamJon εάν έβρισκε πως ο Snow είναι ακόμα καλύτερη επιλογή για τον Σιδερένιο Θρόνο;

Σε άλλα νέα, η Sansa πρέπει ακόμα να ανέχεται τον Littlefinger.

Και ο Grey Worm ετοιμάζεται για μανούρα στο Casterly Rock.

Ειδικά μετά το φιάσκο των Greyjoy, προβλέπουμε ολική ισοπέδωση για αντίποινα.

