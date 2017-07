Ο Theon μπορεί να γίνει η αφορμή για το comeback που περιμένεις

Το καστ μας είχε προειδοποιήσει. “Ο Euron θα κάνει τον Ramsay να μοιάζει με παιδάκι”. Σε αυτό το επίπεδο ίσως δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά μέσα σε 1 επεισόδιο κατάφερε να καταστρέψει το τεράστιο Ironfleet και να απαγάγει Ellaria, Yara και Tyene, οπότε ένα αντιπροσωπευτικό ποδαρικό το έχει κάνει.

Η επίθεσή του στα πλοία της Yara δεν άφησε πίσω της μόνο αποκαΐδια και πτώματα όμως. Άφησε και έναν Theon να επιπλέει παρέα με τη ντροπή και το μετατραυματικό του σοκ.

Ο Theon βλέποντας την τραγωδία έγινε ξανά Reek και δεν κατάφερε να βοηθήσει την αδελφή του, αν και αντικειμενικά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα μπορούσε να τη γλιτώσει από τον Euron. Δεν ήταν σίγουρα η καλύτερη στιγμή του χαρακτήρα σε κάθε περίπτωση, αλλά δε θα τον βγάζαμε και τελείως εκτός του παιχνιδιού γιατί η σειρά μόλις είχε την τέλεια ευκαιρία να τον σκοτώσει αλλά την προσπέρασε.

Εμείς εικάζουμε ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάποια μεγάλη κίνηση αυτοθυσίας για να εξιλεωθεί στην αδερφή του, αλλά για να γίνει αυτό κάποιος θα πρέπει πρώτα να τον ψαρέψει. Και ποιος θα είναι ο τυχερός;

Προφανώς και δεν πιστεύουμε ότι ο Gendry ακόμα κωπηλατεί. Άλλωστε το #StillRowing έχει εξαντληθεί, #RIP, πάμε γι’ άλλα.

Όταν ο νόθος γιος του Baratheon διέφυγε από τη Melisandre και τον Stannis όμως, βρισκόταν στο Dragonstone. Μετά τις συμβουλές του Davos θα πήγαινε προς King’s Landing μεριά, αλλά είχε πάρει το ταξίδι του από φόβο επειδή ούτε σε βάρκα είχε ξαναβρεθεί, ούτε ήξερε να κολυμπάει.

Υπάρχει περίπτωση να κρύβεται ακόμη κάπου στο Dragonstone. Υπάρχει περίπτωση να το ρίσκαρε και να έφτασε στο King’s Landing, με κίνδυνο να τον ανακαλύψει η Cersei και να τον δολοφονήσει. Υπάρχει περίπτωση να βρέθηκε ξανά με τους Brotherhood Without Banners, αν και μετά την παράδοσή του στη Melisandre για δύο πουγκιά χρυσό δεν ξέρουμε πώς θα πήγε η πρώτη τους συνάντηση. Υπάρχει, όμως, μεγάλη περίπτωση να βρέθηκε απλά σε ένα από τα γύρω κοντινά νησιά και να συναντηθεί με τον Theon.

Ο μεγάλος πόλεμος με τους White Walkers χρειάζεται έναν σιδηρουργό να φτιάξει όπλα από dragonglass και ο Gendry είναι ιδανικός για τον ρόλο. Έχουμε ήδη προβλέψει ότι φέτος θα ξαναδούμε τον παλιό φίλο της Arya, οπότε μένει να δούμε με ποιον τρόπο.

