Game of Thrones: Συνάντηση κορυφής στο trailer του τελευταίου επεισοδίου

Το 6ο επεισόδιο του 'Game of Thrones' μας άφησε με τις σχέσεις της Arya και της Sansa να είναι πολύ τεταμένες, μετά το σημείωμα που βρήκε η Arya στο δωμάτιο του Littlefinger. Η αποστολή του Jon Snow πέρα από το Τείχος επιτυγχάνει στο να αιχμαλωτίσει έναν νεκρό, αλλά αν δεν είχε επέμβει η Dany με τους δράκους και ο θείος Benjen με την από-μηχανής τακτική των τελευταίων δύο σεζόν του GoT, δεν θα είχε σωθεί κανείς τους. Η αποστολή όμως κόστισε στην Dany (και σε όλο το Westeros) τον Viserion, τον οποίο ο Night King σκότωσε για να τον αναστήσει ως μέλος πια του στρατού των νεκρών, κάτι που το πιθανότερο είναι ότι θα μας απασχολήσει στην 8η σεζόν.

Το τρέιλερ του 7ου και τελευταίου επεισοδίου για φέτος έγινε διαθέσιμο από το HBO και δεν μας αποκαλύπτει πολλά.

Από το τρέιλερ απουσιάζουν αισθητά η Daenerys και η Arya, αν και όλα τις θυμίζουν. Βλέπουμε στο πρώτο μισό διαδοχικά τον στρατό, τον στόλο και το ιππικό της Dany και στη συνέχεια τη Sansa στο Winterfell με ύφος που δεν προμηνύει καλό. Το πιο σημαντικό όμως κομμάτι είναι στο δεύτερο μισό του τρέιλερ όπου βλέπουμε τη μεγάλη συνάντηση της Cersei και του Jaime με τον Jon Snow και τον Tyrion στο Dragonpit.

Το τρέιλερ κλείνει με τον Jon να λέει 'There's only one war that matters and it is here' το οποίο αντίστοιχα μας θύμισε το πως είχε κλείσει με τον ίδιο και το επίσημο τρέιλερ ολόκληρης της σεζόν με τη φράση 'The great war is here'. Ο Jon δεν λέει άλλο πράμα τον τελευταίο καιρό από το ότι ο πόλεμος για τον Σιδερένιο Θρόνο δεν έχει κανένα νόημα αν δεν ηττηθεί πρώτα ο στρατός των νεκρών, δείχνοντας σε μας τους θεατές ότι τελικά κάτι ξέρει.

Το τελευταίο επεισόδιο 'Game of Thrones' έρχεται στις 28 Αυγούστου αποκλειστικά στη Nova ταυτόχρονα με την Αμερική, καθώς και μέσω την υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.