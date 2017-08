Game of Thrones: Οι 7 απαραίτητες θεωρίες που πρέπει να ξέρεις

Κάποιες εμπνέονται από τη σειρά που τρέχει γρηγορότερα από τα βιβλία του George R.R. Martin. Κάποιες γεννήθηκαν στο Reddit και σε άλλα fora. Κάποιες είναι τόσο παλιές που κοντεύουν να γίνουν προφορική παράδοση. Αρκεί να σου πούμε ότι η πρώτη αναφορά - απ' όσο ξέρουμε - της πραγματικής ταυτότητας του Jon στο Ίντερνετ, έγινε κάποια στιγμή το 1998.

Στο PopCode ένα από τα αγαπημένα μας χόμπι σχετικά με το 'Game of Thrones' είναι να συζητάμε μαζί σου τις θεωρίες αυτές. Διάβασε τις απόλυτα βασικές παρακάτω και σε περιμένουμε στα σχόλια.

Προσοχή. Ακολουθούν πιθανά spoilers.

O Jaime θα σκοτώσει τη Cersei

Στην 5η σεζόν, είδαμε την έφηβη Cersei να ακούει μια προφητεία από τη Maggy the Frog που όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι θα βγει αληθινή. Παντρεύτηκε έναν βασιλιά (check) και έκανε τρία παιδιά ξανθά παιδιά που πέθαναν (check, check και check). Η νεότερη, πιο όμορφη βασίλισσα που θα της κλέψει όλα όσα αγαπάει εκκρεμεί ακόμα τελικά μετά τον θάνατο της Margaery, αν και η Daenerys έχει το τατουάζ στο μέτωπο.

Υπήρχε μία ακόμη φράση στην προφητεία των βιβλίων, ωστόσο, που αφαιρέθηκε από τη σειρά. “Και όταν τα δάκρυά σου θα έχουν στεγνώσει, ο valonquar θα τυλίξει τα χέρια του γύρω από τον λευκό λαιμό σου και θα σε πνίξει μέχρι θανάτου”.

Η λέξη valonqar είναι βαλυριανή και σημαίνει “μικρός αδερφός”. Η αφαίρεση της συγκεκριμένης φράσης αρχικά μας είχε ξενίσει επειδή εξηγεί σε ένα μεγάλο μέρος την απέχθεια της Cersei για τον μικρότερο αδερφό της, Tyrion - πέρα από το γεγονός ότι με τη γέννησή του πέθανε η μητέρα τους, έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή της πιστεύοντας ότι ο Tyrion θα τη σκοτώσει. Πρακτικά όμως, είναι και ο Jaime μικρότερος αδερφός της, αφού βγήκε μετά από εκείνη κρατώντας της το πόδι. Αν ισχύει, λοιπόν, η δημοφιλής θεωρία ότι ο valonqar είναι ο Jamie, τότε είναι λογική η παράλειψη της σειράς. Μπορεί να μη θέλουν να προδώσουν μία τόσο δραματική εξέλιξη στο μη αναγνωστικό κοινό.

Εμείς θα συμπληρώσουμε με μια δική μας πρόβλεψη. Στο σημείο που έχουμε φτάσει, δε μπορούμε να φανταστούμε τον Jaime να σκοτώνει τη Cersei και να επιβιώνει χωρίς εκείνη. Εάν είναι αυτός που θα πρέπει ξανά να σκοτώσει έναν ακόμη Mad King, τότε θα θέσει τέλος στη ζωή του επιβεβαιώνοντας πολλαπλά αποσπάσματα των βιβλίων:

“He could not die. Cersei was waiting for him. She would have need of him”. (Jaime, ‘A Storm of Swords’)

“I cannot die while Cersei lives, he told himself. We will die together as we were born together”. (Jaime, ‘A Storm of Swords’)

“We will leave this world together, as we once came into it”. (Cersei, ‘A Feast for Crows’)

“We came into this world together, Uncle. He would not go without me.” (Cersei, epilogue, ‘A Dance With Dragons’)

Ο Tyrion είναι Targaryen

Εκτός από τον Jon Snow, υπάρχουν κι άλλοι κρυφοί Targaryen σύμφωνα με τους φαν. Η δημοφιλέστερη εκδοχή είναι ο Tyrion.

Η θεωρία βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Mad King είχε εμμονή με τη μητέρα του, Jonna, γεγονός που είχε δημιουργήσει τεράστιο ρήγμα μεταξύ εκείνου και του Tywin. Πολλοί εικάζουν ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή τη βίασε και την άφησε έγκυο στον Tyrion, εξηγώντας έτσι το μίσος του Tywin στον μοναδικό γιο του που στο κάτω-κάτω δεν ανήκε σε καμία Βασιλική Φρουρά και έτσι θα μπορούσε να τον κληρονομήσει και να συνεχίσει το όνομα των Lannister.

Η σειρά έδωσε κι άλλη φόρα στη συγκεκριμένη θεωρία όταν έδειξε τον Tyrion να πλησιάζει τους δράκους της Daenerys και να μη γίνεται φλαμπέ. Ίσως ένας κρυφός Targaryen να μπορούσε να γίνει κι αυτός αναβάτης;

To Τείχος θα πέσει

Και μάλλον θα φταίει ο Bran. Το σημάδι που του άφησε ο Night King στην περσινή σεζόν επέστρεψε στα στρατεύματά του να ανακαλύψουν τη σπηλιά που βρισκόταν με τη Meera, τον Summer και τον Hodor, στερώντας μάλιστα και τη ζωή των τελευταίων δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης των wights.

Το Τείχος δεν είναι μονάχα ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ της περιοχής Πέρα από το Τείχος και του κατοικημένου Βορρά. Είναι ένα οικοδόμημα δεμένο με μαγεία που κρατά τους White Walkers έξω. Το σημάδι του Bran μπορεί να επιτρέψει στον Night King να προσπεράσει τη μαγεία αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο Jon Snow θα γίνει ο νέος Night King

Ο George R. R. Martin μας έχει προετοιμάσει για “ένα γλυκόπικρο τέλος”. Η μεγαλεπήβολη αλλά συναρπαστική θεωρία του theDarkLordOfMorder στο Reddit που υποστηρίζει ότι ο Jon θα συμμαχήσει τελικά με τους White Walkers θα ήταν ακριβώς αυτό το τέλος για έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία μας, με τον γάμο του με τη Daenerys να είναι ο μοναδικός τρόπος να λήξει ο πόλεμος μεταξύ Φωτιάς και Πάγου.

Παρόμοια είναι και η θεωρία που μιλά για την ήττα των White Walkers από τον Jon, με τον δεύτερο να τους οδηγεί έξω από το Τείχος και να γίνεται ο νέος τους ηγέτης, με σκοπό να εξασφαλίσει την επιβίωση των πλασμάτων που δεν έφταιγαν για τη δημιουργία τους, αλλά και την ειρήνη στο Westeros.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο Bran θα κάνει warg σε δράκο

Ο Bran είναι πλέον το Three-Eyed Raven, ένα από τα δυνατότερα πλάσματα στην Ιστορία του σύμπαντος του Martin. Πριν αποκτήσει όμως αυτή την τεράστια ιδιότητα, η βασική του δύναμη ήταν το warging - ή skinchanging αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, μιας που ο Bran μπόρεσε να καταλάβει και το μυαλό ανθρώπου ενώ το warging αναφέρεται συγκεκριμένα σε άτομα που καταλαμβάνουν μυαλό σκύλου ή λύκου.

Στρατηγικά, οι δράκοι καλό θα ήταν να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία κάθε φορά κι αυτό θα ήταν πιο εύκολο με αναβάτες. Ο Jon ως Targaryen θα μπορούσε να καβαλήσει έναν και υπάρχει και η παραπάνω θεωρία για τον Tyrion που ίσως βγει αληθινή, αλλά και πάλι θα μπορούσε ο Bran να είναι χρήσιμος. Σύμφωνα με τα βιβλία, ένας δράκος χρειάζεται χρόνο για να δεθεί με τον ιδιοκτήτη του - το αίμα του Jon ή του Tyrion δε σημαίνει αυτόματα σπιρούνι και σέλα.

Θυμήσου: “Δε θα περπατήσεις ποτέ ξανά, αλλά θα πετάξεις”. - (Three-Eyed Raven, ‘A Dance With Dragons’)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο Euron θα κλέψει δράκο

Έχουμε αναφέρει πολύ συχνά τη συγκεκριμένη θεωρία. Σύμφωνα με τα βιβλία, ο Euron στα βιβλία έχει στην κατοχή του ένα κέρας που μπορεί να ελέγξει δράκους, το Dragonbinder, που υποστηρίζει ότι βρήκε στα ερείπια της αρχαίας Valyria. Στη σειρά δεν έχει γίνει ακόμα αναφορά σε αυτό, αλλά είδαμε τον Euron να καυχιέται για τα ταξίδια του, οπότε το κέρας δε θα ερχόταν από το πουθενά εάν αποφάσιζαν να το βάλουν στο παιχνίδι οι παραγωγοί.

Μόνο που υπάρχει μία παγίδα. Στα βιβλία, όποιος χρησιμοποιεί το κέρας πεθαίνει μόλις το φυσήξει, οπότε μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος που θα ξεφορτωθούμε τον διακτινιζόμενο πειρατή.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ο Jon ή η Daenerys ή ο Hound (ή κάποιος τελοσπάντων) είναι ο Πρίγκιπας της Προφητείας

Azor Ahai, Prince That Was Promised, Last Hero. Όλοι τους ήρωες της ιστορίας του κόσμου του Martin, που από την Ανατολή ως τη Δύση έχουν πάρει διαφορετικά ονόματα από την προφορική παράδοση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι το ίδιο πρόσωπο. Οι προφητείες όπως έμαθε με οδυνηρό τρόπο η Melisandre είναι επικίνδυνες, όμως, και οι μεταφράσεις ανακριβείς, οπότε δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τον αναγεννημένο ήρωα που θα σώσει ξανά το Westeros. Από τον Jon και τη Daenerys, μέχρι τον Hound και τον Tyrion, τσέκαρε όλους τους υποψήφιους Πρίγκιπες της Προφητείας παρακάτω.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

* Το ‘Game of Thrones’ προβάλλεται αποκλειστικά στη Nova κάθε Κυριακή ταυτόχρονα με την Αμερική και κάθε Δευτέρα στις 22.00 μ.μ. στο NovaCinema4HD.