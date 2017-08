Game of Thrones: Ποιοι είναι ακόμα στη λίστα της Arya

Κάποτε την ακούγαμε κάθε φορά πριν πέσει για ύπνο. Τώρα είδαμε κάμποσες αναφορές της μαζεμένες στο ‘Spoils of War’. Ώρα, λοιπόν, να την ξεσκαρτάρουμε πριν εμπλουτιστεί ή μικρύνει κι άλλο.

Παρακάτω θα βρεις τη λίστα με όσους θέλει να σκοτώσει η Arya Stark όπως διαμορφώνεται πλέον, παρέα με όσους έχουν ήδη τιμηθεί από τη λεπίδα της (ή από τη μοίρα τους γενικότερα).

ΖΩΝΤΑΝΟΙ

Cersei Lannister

Μέχρι να μάθει από τον Hot Pie ότι ο Jon Snow έχει ανακτήσει το Winterfell αλλάζοντας τουλάχιστον προς το παρόν τα πλάνα της, η Cersei ήταν ο Νο.1 στόχος της Arya. Εάν η βασίλισσα του Σιδερένιου Θρόνου δεν το βρει από τη Daenerys, τους White Walkers ή τον Jaime, η μικρή μπορεί και να βρει την ευκαιρία της.

Γιατί: Κατηγόρησε τον Ned Stark για προδοσία. Η κατηγορία οδήγησε στη σύλληψη, δίκη και εκτέλεσή του.

Melisandre

Όταν η Κόκκινη Ιέρεια κοίταξε στα μάτια της Arya είδε το σκοτάδι και μέσα σ' αυτό “καστανά μάτια, μπλε μάτια, πράσινα μάτια” να την κοιτούν. Πριν της πει ότι θα συναντηθούν ξανά, η Melisandre μπορεί να είδε και το δικό της τέλος.

Γιατί: Αγόρασε τον νόθο γιο του Robert Baratheon και καλό της φίλο, Gendry, από τη Brotherhood Without Banners.

Ilyn Payne

Έχουμε να τον δούμε πολύ καιρό, αλλά αν ο δρόμος της τη βγάλει από το King’s Landing, δε θα τον ξεχάσει.

Γιατί: Ήταν ο εκτελεστής του Ned Stark.

Beric Dondarrion

Μπορεί να τον σκοτώσει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα είναι το τέλος του. Να ‘ναι καλά ο Lord of Light.

Γιατί: Πούλησε τον Gendry στη Melisandre.

Thoros of Myr

Εμείς θα ευχηθούμε να παραμείνει ζωντανός, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πολέμου με τους White Walkers. Με τη Melisandre σιγά-σιγά να αποσύρεται, δε συμφέρει να ανασταίνει κόσμο μόνο ο Night King.

Γιατί: Πούλησε τον Gendry στη Melisandre μαζί με τον Beric Dondarrion.

Sandor Clegane

Όταν την προκαλούσε να τον αποτελειώσει, η Arya αποφάσισε να τον αφήσει να πεθάνει από τα τραύματά του. Μόνο που μέχρι τότε είχε άθελά της δεθεί μαζί του, οπότε όταν τον συναντήσει ξανά στον Βορρά προβλέπουμε ότι δε θα ξαναμπεί στη λίστα της.

Γιατί: Σκότωσε τον βοηθό του χασάπη και φίλο της, Mycah.

Gregor Clegane

Άλλος ένας όχι-ακριβώς-νεκρός. Αν μπορούσαμε να διαλέξουμε, δε θα της τον δίναμε τον συγκεκριμένο. Μέχρι να τελειώσει η σειρά δε θα χάσουμε την ελπίδα μας για το Cleganebow #GETHYPE.

Γιατί: Για τι απ’ όλα θα μας πείτε. Η Arya όμως αρκείται στα βασανιστήρια στο Harrenhal και την επιδρομή στις Riverlands.

ΝΕΚΡΟΙ

Walder Frey

Αφού του σέρβιρε τους ίδιους του τους γιους σε πίτα, του έκοψε τον λαιμό, για να μας χαρίσει αργότερα το καλύτερο cold open της σειράς με την πρεμιέρα του 7ου κύκλου.

“Tell them Winter came for House Frey”.

Γιατί: Οργάνωσε και εκτέλεσε το Red Wedding με τον Tywin Lannister.

Joffrey Baratheon

Η Arya έχει δηλώσει δύο φορές την απογοήτευσή της για την αποτυχία της να προλάβει τον Joffrey, αλλά μόνο και μόνο για το απίστευτο micdrop της Olenna Tyrell, δε θα αλλάζαμε ποτέ τον θάνατό του.

Γιατί: Διέταξε τον θάνατο του Ned Stark.

Tywin Lannister

Και εδώ την πρόλαβαν, αλλά αυτή τη φορά ήταν ο Tyrion που έβγαλε το επίδοξο θύμα από τη μέση.

Γιατί: Οργάνωσε το Red Wedding.

Meryn Trant

Η πρώτη εισαγωγή στη λίστα της. Η Arya δε δολοφόνησε απλά τον Meryn Trant, το έκανε και με τον πιο ακριβό τρόπο. Ο περίπλοκος τρόπος που έπρεπε να πεθάνει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, κόστισε στη σειρά το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ για θάνατο χαρακτήρα.

Γιατί: Δολοφόνησε τον δάσκαλο ξιφομαχίας της, Syrio Forel.

Polliver

“Όταν περνάς τον χρόνο σου καρφώνοντας κόσμο με το σφυρί, αρχίζεις και νιώθεις σαν μαραγκός που φτιάχνει καρέκλες”. Δεν άφηνες κάτω το σφυρί κι εσύ, βρε Polliver.

Γιατί: Έκλεψε το ξίφος της, Needle, και δολοφόνησε τον φίλος της, Lommy.

Rorge

Η πιο σύντομη εισαγωγή και εκτέλεση της λίστας. H Arya δε μπορούσε να τον συμπεριλάβει αρχικά στη λίστα γιατί δε γνώριζε το όνομά του, αλλά όταν τον ρώτησε επίτηδες πώς λέγεται ο Hound, οι διαδικασίες ήταν συνοπτικές.

Γιατί: Τα βασανιστήρια στο Harrenhal και η απειλή του ότι θα τη βιάσει.

