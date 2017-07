(Μάλλον) ξέρουμε πώς θα περάσουν το Τείχος οι White Walkers

Ο Bran βλέπει τα ζόμπι να έρχονται μέσα από τις ομίχλες, ο Jon στέλνει στρατό όπου μπορεί και ο Hound έχει το δικό του όραμα μέσα από φλόγες. Ο Χειμώνας έχει έρθει, οι White Walkers προελαύνουν προς Τείχος μεριά και το ‘Game of Thrones’ μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Από τις τρεις παραπάνω εξελίξεις, η πιο αινιγματική ήταν αυτή του οράματος του Sandor. Η προσωπική του σχέση με τη φωτιά μπορεί να μην είναι τελικά και πολύ τυχαία από τη στιγμή που μέσα απ’ αυτήν μπορεί πια να βλέπει κι αυτός οράματα, αλλά προς το παρόν θα σταθούμε στην περιγραφή που έδωσε στον Thoros of Myr. Ή μάλλον καλύτερα στην απουσία μιας σημαντικής πρότασης από την περιγραφή αυτή που ανακάλυψε το Business Insider.

Προσοχή. Προφανώς ακολουθούν πιθανά spoilers.

Ο Clegane είπε στον ιερέα, “It’s where the Wall meets the sea. There’s a castle there”.

Νωρίτερα στο επεισόδιο είχε προηγηθεί η αποστολή του Tormund και των δυνάμεων των wildlings στο Τείχος από τον Jon. Συγκεκριμένα ο Tormund θα κατευθυνθεί στο Eastwatch-by-the-Sea, ένα κάστρο κοντά στο Hardhome.

Όταν ο Hound μίλησε για μια τοποθεσία ενός κάστρου που βρίσκεται στο σημείο που το Τείχος συναντά τη θάλασσα, πολλοί από εμάς υποθέσαμε ότι πρόκειται για την ίδια περιοχή που θα θωρακίσουν οι wildlings. Τώρα, όμως, μπορεί να γνωρίζουμε και κάτι παραπάνω.

Η σύνοψη του επεισοδίου ‘Dragonstone’ στην επίσημη ιστοσελίδα της σειράς, κρύβει μία φράση που μπορεί να είναι το μυστικό του περάσματος των White Walkers.

Η ορίτζιναλ ατάκα του Hound ήταν: “It’s where the Wall meets the sea. The waves are frozen. There’s a castle there.”

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι ο Tormund και ο Sandor αναφέρονται στο ίδιο κάστρο, τα "παγωμένα κύματα" που προφανώς για κάποιον λόγο βγήκαν από το final cut του επεισοδίου, μπορεί να είναι ο τρόπος που οι White Walkers θα περάσουν στο Westeros.

Η πρώτη ζημιά έγινε με το σημάδι που άφησε ο Night’s King πάνω στον Bran. Το σημάδι επέτρεψε στον στρατό του να βρει τη σπηλιά όπου κρύβονταν ο Bran, το Κοράκι, η Meera, ο Hodor και τα τελευταία Παιδιά του Δάσους, και κατά πάσα πιθανότητα θα του επιτρέψει να προσπεράσει τη μαγεία που κάνει το Τείχος απροσπέλαστο εμπόδιο για τους Walkers. Μετά θα μένει το πολύ πρακτικό κομμάτι της προέλασης που θεωρητικά σημαίνει καλέμι, μυστρί και σκαρφάλωμα.

Εάν, όμως, η θάλασσα μπροστά στο Eastwatch έχει παγώσει (γιατί Χειμώνας άρα "παγωμένα κύματα"), γιατί να ρίξουν το Τείχος; Θα μπορούν απλά να περπατήσουν γύρω του.

Πρόκειται μήπως για τη μάχη που είδαμε στο δεύτερο τρέιλερ της φετινής σεζόν;

