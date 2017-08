Γιατί το πλάνο της Cersei είναι καταδικασμένο να αποτύχει

“Όσο περισσότερο περιμένει η Cersei, τόσο πιο πολύ θυμώνει, και ο θυμός την κάνει ηλίθια. Την προτιμώ θυμωμένη και ηλίθια παρά συγκροτημένη και πανούργα”.

Τάδε έφη ο Tyrion στον Bronn στο 20ο κεφάλαιο του ‘Clash of Kings’, του δεύτερου κατά σειρά βιβλίου στη σειρά ‘A Song of Ice and Fire’, σε καιρούς όχι αθωότερους μεν, σίγουρα όμως με την αίσθηση του επείγοντος συντονισμένη σε σταθερή συχνότητα. Πάντα λίγο πριν το κόκκινο.

Στο επόμενο βιβλίο ‘A Storm of Swords’, ο αισίως αποθανών Petyr Baelish έλεγε στη Sansa ότι η Cersei “θεωρεί τον εαυτό της πανούργο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα προβλέψιμη”.

Η ανατίναξη του Sept of Baelor παραλίγο να διαψεύσει και τους δυο τους - και πολλούς από τους αναγνώστες που θα συμφωνούσαν μαζί τους μέχρι η σειρά να προδώσει την εκρηκτική εξέλιξη( αν υποθέσουμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη στιγμή είναι ένδειξη της τροχιάς του χαρακτήρα της και στα βιβλία). Τελικά όμως η Cersei, παρά το γεγονός ότι η επιβίωσή της τη στιγμή που η αφήγηση πρέπει να ασχοληθεί πια τους White Walkers εντός του Westeros μας έχει κάνει να την παραδεχτούμε, επιβεβαιώνει τους προλαλήσαντες. Μπορεί στο φινάλε του 7ου κύκλου ‘The Dragon and the Wolf’ να έπεισε φαινομενικά τους προσωρινούς της συμμάχους ότι θα βοηθήσει στον Μεγάλο Πόλεμο, αλλά έχει υπερτιμήσει και την καλοπιστία τους και την αφοσίωση του Jaime και τους ίδιους τους White Walkers, χωρίς καν να υπολογίσει σε τυχόν κρυφά χαρτιά.

Ας δούμε τους πιθανούς τρόπους που είτε απομονωμένα, είτε συνδυαστικά, θα καταδικάσουν το πλάνο της σε αποτυχία.

ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Όπως πολύ σωστά της τόνισε ο Jaime, ακόμα κι αν οι White Walkers αποδεκατίσουν τους εχθρούς της, δε θα έχει κανένα νόημα όταν θα φτάσουν στο King’s Landing. Εκείνη, βέβαια, έχει επενδύσει σε μαζικές απώλειες και από τη δική τους πλευρά, αλλά δεν έχει κάτι πολύτιμο που έχουν οι σύμμαχοί της: Πληροφορία.

Ο μόνος που αρκεί να μείνει ζωντανός για να ισοπεδωθεί η μητρόπολη είναι ο Night’s King κι αυτό γιατί μπορεί να πάρει μαζί του όσους νεκρούς σπείρει στο διάβα του. Το ⅓ των δυνάμεων της Daenerys και του Βορρά να νεκροζωντανέψει - χωρίς καν να υπολογίσουμε άλλους δύο δράκους μέσα σ’ αυτό - παραμένει τεράστια δύναμη, ικανή να αναμετρηθεί στα ίσα με τη Golden Company.

Όσο για το dragonglass που θα μπορούσε να τη βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ζόμπι, αυτό βρίσκεται στα χέρια της Daenerys και δε νομίζουμε ότι έχει σκοπό να της το δανείσει, εκτός πια κι αν μείνει ξανά το Dragonstone ξέμπαρκο. Το μοναδικό βαλυριανό ατσάλι, δε, που θα μπορούσε να προστατεύσει έστω την ίδια μεμονωμένα, βρίσκεται στα χέρια του Jaime κι αυτός έχει πια αποχωρήσει από την πρωτεύουσα.

ΈΙ ΠΕΙΡΑΤΗ, Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥ!

Θα κάνουμε τα στραβά μάτια στην ευκολία της πλοκής και θα υποθέσουμε ότι ο Euron θα μπορούσε να κάνει καριέρα ως άψογος αυτοσχεδιαστής ηθοποιός, μιας που εκμεταλλεύτηκε την εμφάνιση του wight στο Dragonpit για να πράξει αυτό που ούτως ή άλλως είχε συμφωνήσει με τη Cersei - να παραστήσει πως η σύμπραξη και μελλοντική τους δέσμευση ακυρώνεται.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος πρακτικά όμως για να έχει την εμπιστοσύνη της Cersei. Εκτός από δύναμη, ο Euron θέλει και δόξα. Δόξα που δεν εγγυάται ένας γάμος με μια βασίλισσα. Την εγγυάται η δύναμη ενός βασιλιά. Η ευχαρίστησή του όταν άκουγε το όνομα των Greyjoy να ηχεί στους δρόμους του King’s Landing όταν έσερνε πίσω του τη Yara και την Ellaria ήταν αντιπροσωπευτική. Έχοντας ο ίδιος το χρυσό και την αποστολή να κάνει ένα συμβόλαιο με τη Golden Company, δεν τον σταματά τίποτα από το να προσλάβει τους μισθοφόρους για μια δική του εισβολή στη μητρόπολη.

Αν αυτό το σενάριο σου φαίνεται ακραίο, τότε το φιάσκο μπορεί να έρθει μέσω του Theon. Ο νεαρός Greyjoy το έχει βάλει για τα Iron Islands και μπορεί να είναι αυτός ο πρώτος που θα ενημερώσει τη Daenerys ότι ο Euron δε βρίσκεται εκεί που ισχυρίστηκε ότι θα είναι. Αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να είναι θανάσιμη για τον Euron και τελεσίδικα ανασταλτική για τη Cersei.

“NOONE WALKS AWAY FROM ME”

Όταν ο Jaime παραδεχόταν στη γιαγιά Olenna ότι δεν υπήρχε ελπίδα γι’ αυτόν, μάλλον δεν είχε υπολογίσει ότι η αδερφή του θα τον αποκαλούσε “τον πιο ηλίθιο Lannister” και θα τον απειλούσε με θάνατο.

Ακόμα κι αν ο Theon χάσει τη ζωή του πριν ενημερώσει τη Daenerys για τον Euron, πολύ πιθανόν να το κάνει ο Jaime. Μπορεί να μη μάσησε φέτος όταν η Cersei αφάνιζε τον αρχαίο οίκο των Tyrell ή όταν έκλεβαν τα σιτηρά από τους αγρότες του Highgarden σε καιρό Χειμώνα, υπογράφοντας ουσιαστικά τον θάνατό τους, αλλά ο παραλογισμός μπροστά στην επέλαση των White Walkers έκαναν τον Jaime να τραβήξει την κόκκινη γραμμή.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε τον Mad King για να αποτρέψει κι άλλους αχρείαστους θανάτους, μην υπολογίζοντας τη δική του υστεροφημία ή της οικογένειάς του, και θα είναι αυτός μάλλον που θα γλιτώσει το Westeros από μία ακόμα Mad Queen. Ενδεχομένως, όμως, όχι πριν προδώσει το σχέδιό της σ’ αυτούς που θα πρέπει να απευθυνθεί, εάν πραγματικά θέλει να σταματήσει τον Night King.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΕΙΣ Ο,ΤΙ ΘΕΣ ΚΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΚΤΕΛΩ

Τα έλεγε ο Σχοινάς. Τα λέει πολύ εύστοχα και ένας φαν της σειράς στο Reddit. Sam και Bran μαζί είναι ουσιαστικά το Internet του Westeros.

Αυτή τη στιγμή ο Bran έχει έναν τρομακτικό όγκο πληροφορίας στο κεφάλι του και δε μπορεί να τον ξεδιαλύνει εύκολα επειδή η εκπαίδευσή του με το ορίτζιναλ Κοράκι κόπηκε στη μέση.

Όπως έχουμε δει να του συμβαίνει στις περιπτώσεις του Littlefinger και του Jon - ο Isaac Hempstead Wright μίλησε για μια κομμένη σκηνή με τη Sansa να ζητά τη βοήθειά του για τις προθέσεις του πρώτου - ο Bran λειτουργεί καλύτερα όταν κάποιος του ζητά να δει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Με τον Sam στο πλευρό του και τον Jon με τη Daenerys να κατευθύνονται στον Βορρά, το μυαλό του μπορεί να δώσει λύσεις αποφυγής για πολλά στραβοπατήματα (γι’ αυτό και νομίζουμε ότι η σειρά μπορεί να τον ξεφορτωθεί, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα).

Το μόνο εύκολο πάντως για τον Bran, θα είναι να προλαβαίνει τη Cersei σε κάθε στροφή της.

“GOLD WINS WARS”

Πολύ αμφιβάλλουμε ότι το χρυσό της Iron Bank θα καταφέρει να τη γλιτώσει τελικά, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά παρατάσεις και περαιτέρω ευκαιρίες, η Cersei έχει πέσει μέσα για το χρυσό και τη σχέση αγάπης του με τους πολέμους. Μόνο που δεν έχει υπολογίσει σε ένα καινούριο power couple που μόλις γεννήθηκε.

Η συγγενική σχέση του Jon και της Daenerys μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα για τον Jon. Η σειρά διαδοχής του Βασιλιά στον Βορρά για τον Σιδερένιο Θρόνο μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα για τη Daenerys. Όποιες και να είναι οι αντιδράσεις τους μετά το πρώτο σοκ όμως, δε θα αλλάξει η πραγματικότητα. Μια ένωση μεταξύ τους, εκτός από φυσική εξέλιξη για τη σχέση δύο ερωτευμένων ανθρώπων, είναι λύση.

Η Iron Bank αυτή τη στιγμή έχει επενδύσει στη Cersei, αλλά τι θα κάνει όταν οι White Walkers θα έχουν μπει στο Westeros και οι δικές της επιχειρήσεις θα μοιάζουν μάταιες μπροστά στον αληθινό κίνδυνο; Τι θα κάνει όταν οι μοναδικοί άνθρωποι με δυνάμεις και όπλα που μπορούν να τους αναχαιτίσουν είναι άλλοι και είναι μάλιστα μαζί;

Δε θα είναι μια ασφαλέστερη επένδυση να ενισχύσουν εκείνους, το ίδιο και παραπάνω απ’ όσο ενίσχυσαν τη Cersei; Ειδικά από τη στιγμή που εξουδετερώνοντας τους πάντες, οι White Walkers μπορεί να αποκτήσουν και τα πλοία για να περάσουν απέναντι στο Essos και τότε δε θα έχουν και πολλά πράγματα σημασία;