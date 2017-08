Τα 15 καλύτερα tweets για το φινάλε του 7ου κύκλου του 'Game of Thrones'

Τι και αν έχουμε τρύπες στο σενάριο, τι και αν δεν πέθανε κανείς, τι και αν η 7η σεζόν των εφτά επεισοδίων πέταξε τα γεγονότα με την ίδια ταχύτητα που πέταξαν τα κοράκια του Bran, το 'Game of Thrones' καταφέρνει ακόμη να μη χάνει φαν για φαν. Πράγματι, όπως υπαινίχθηκε και αυτή η όμορφη ομοιοκαταληξία που χρησιμοποιήσαμε, το φινάλε του 'Game of Thrones' έκανε ιστορικό ρεκόρ τηλεθέασης, 36% μεγαλύτερη από αυτή του περσινού τελευταίου επεισοδίου του.

Πολλά έχουν αλλάξει λοιπόν τα τελευταία χρόνια στο 'Game of Thrones', ένα όμως πράμα παραμένει σταθερό. Η επόμενη μέρα. Και ακόμη καλύτερα, η επόμενη μέρα στο Twitter. Εμείς μαζέψαμε πάλι τα tweets που μας άρεσαν και σας τα έχουμε εδώ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι έχουμε να ζήσουμε του χρόνου.

me trying to figure out who knows who how in that arena #GameOfThrones pic.twitter.com/jkfuYX0uze — Saladin Ahmed (@saladinahmed) 28 Αυγούστου 2017

#GameOfThronesFinale #GameOfThrones

Sansa: You are accused of murder and treason. How do you pleade, Little Finger.



Little Finger: pic.twitter.com/YKPKtYhSGe — Cody Campbell (@CodyCampbell12) 28 Αυγούστου 2017

Ladies and Gentlemen, Little Finger is finally dead #GameofThrones pic.twitter.com/P3Ysc7zwx7 — GoT Things (@GoTthings_) 28 Αυγούστου 2017

Can we talk about Brienne and the Hound acting like an amicably divorced mom and dad co-parenting Arya, their Murder Baby #GameOfThrones — Elise (@zzlaisee) 28 Αυγούστου 2017

When we go another season without a Jon/Arya reunion #GameOfThrones pic.twitter.com/xUAMnxZOpw — Cassie Krueger (@ckrueger5398) 28 Αυγούστου 2017

Everyone watching Jamie walk away from a very toxic relationship #GameOfThrones pic.twitter.com/urxVTJ25vX — Internet Palace (@InternetPalace) 28 Αυγούστου 2017

Jon: who told ya you can't have kids?

Dany: some crazy witch

Jon: #GameOfThrones #TalktheThrones pic.twitter.com/nVJFrPEk7h — Mike Lee (@MikeLeeWx) 28 Αυγούστου 2017

Bran: His real name is Jon Sand

Sam: Lyanna and Rhaegar were married

Bran:

Bran: His real name is Aegon Targaryen#GoTS7 #ThronesYAll pic.twitter.com/pzKI7AETYx — Van (@vanabarquez) 28 Αυγούστου 2017

Night's Watch: This wall has defended us for 1000's of years.



Night king: hold my beer

#GameofThrones pic.twitter.com/FoLtTQXaHE — Jesus Diaz Herrera (@jadiaz16) 28 Αυγούστου 2017

me now vs. me when season 8 finally starts #GameOfThrones pic.twitter.com/WlJhKPlgQh — kathleen (@kathleen_hanley) 28 Αυγούστου 2017