Game of Thrones: Οι 6 μεγαλύτερες στιγμές του φινάλε

Ήρθε, έσπειρε κι απήλθε. Η φετινή σεζόν του ‘Game of Thrones’ δεν ήταν μόνο πιο σύντομη απ’ ότι μας έχει συνηθίσει εδώ και έξι χρόνια η σειρά, ήταν μακράν και η πιο συνοπτικές διαδικασίες φάση που έχουμε δει ποτέ στους ρυθμούς της. Γι’ αυτό και το φρένο που πάτησε το φινάλε με εξαίρεση την τελευταία σκηνή ήταν καλοδεχούμενο.

Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι το κυρίως προπαρασκευαστικό επεισόδιο δεν είχε καθοριστικές στιγμές που αλλάζουν για ακόμη μια φορά τον χάρτη του Westeros. Παρακάτω θα τις βρεις όλες.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers για το φινάλε του 7ου κύκλου, ‘The Dragon and the Wolf’.

1. ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΕΠΕΣΕ

Και σε κόντρα όλων των προβλέψεών μας, δεν έφταιγε ο Bran Stark και το σημάδι που καταδίκασε τον Hodor και την υπόλοιπη παρέα του γι’ αυτό. Η αλήθεια είναι, επίσης, πως όταν λέγαμε ότι οι White Walkers θα κατάφερναν να προσπεράσουν το Τείχος περπατώντας απλά γύρω από τα σύνορα του Eastwatch, κάπου μέσα μας ξέραμε ότι η σειρά θα επέλεγε έναν πιο εντυπωσιακό τρόπο για να διαλύσει ένα από τα θαύματα του Westeros. Και το όνομα αυτού Viserion.

Ένα από τρία παιδιά της Daenerys έπεσε θύμα της κλιματικής αλλαγής στο προτελευταίο και πάντοτε θανατηφόρο επεισόδιο της φετινής σεζόν, αλλά αυτό δε σήμαινε το τέλος του. Μαζί με τον νέο αναβάτη του, ο Viserion έκαψε με τις μπλε του φλόγες το τελευταίο σύνορο, ένα έργο 8.000 ετών που το Westeros με τα χρόνια σταμάτησε να επανδρώνει και να εξοπλίζει κατάλληλα παρά την τεράστια σημασία του. Ώρα να το πληρώσουν.

2. ΠΑΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΜΑΖΙ

Μπορεί να μη φάνηκε από την πρώτη τους δύσκολη συνάντηση, αλλά η πίστη τους σε έναν καλύτερο κόσμο και στις αυθεντικά αγνές τους προθέσεις δεν άργησε να δέσει τον Jon με τη Daenerys. Η ανταπόκριση, δε, της Dany στην έκκληση βοήθειας του Jon στο προτελευταίο επεισόδιο παρά τον κίνδυνο που θα μπορούσε να διατρέξει ενάντια σε έναν άγνωστο εχθρό, οδήγησε στην υποταγή του Βασιλιά στον Βορρά σε ένα νέο στέμμα.

Το φινάλε έφερε με τη σειρά του μια αρκετά προβλέψιμη εξέλιξη, αν και πολλοί την περίμεναν την ερχόμενη σεζόν. Ο Jon έβαλε στην άκρη τις δεν-έχω-χρόνο-για-τέτοια διαμαρτυρίες του και χτύπησε την πόρτα της Daenerys. Τα υπόλοιπα τα έγραψε ο φακός, αλλά όχι χωρίς το voiceover του Bran που μας έλεγε επισήμως ότι οι δυο τους είναι συγγενείς και ο Jon πρώτος στη διαδοχή για τον Iron Thrones. Άβολο.

3. Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ JON SNOW

Το όνομά του δεν είναι ούτε Jon Snow, ούτε Jon Sand. Είναι Aegon Targaryen και είναι ο πρώτος στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο.

Όταν επιβεβαιώθηκε πέρσι η παμπάλαιη ‘R + L = J’ θεωρία για την πραγματική πατρότητα του Jon, το ερώτημα δεν ήταν πια τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον του Westeros, αλλά σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να επηρεάσει τελικά τις εξελίξεις, από τη στιγμή που ακόμη και ως γιος του Rhaegar δε θα είχε δικαίωμα στον θρόνο χωρίς να είναι νόμιμος απόγονός του. Οι δύο πιο ελπιδοφόρες εκδοχές (για τους φαν του περισσότερο και όχι για τον ίδιον τον Jon που ούτε τον Βορρά δε θέλει να κυβερνήσει) ήταν είτε ο Rhaegar να είχε παντρευτεί τη Lyanna μιας που οι Targaryen μπορούσαν να έχουν δύο συζύγους, είτε να την είχε χωρίσει νόμιμα πριν παντρευτεί την αδερφή του Ned.

Με τη δεύτερη εκδοχή να επιβεβαιώνεται και την επανάσταση του Robert Baratheon να βασίζεται σε ένα ψέμα, μία διεκδίκηση του θρόνου από τον οίκο Targaryen ως οίκος μπορεί - ανεξάρτητα από μια νίκη εναντίον των Lannister - να αποκατασταθεί στα μάτια του κόσμου, και ο Jon να προσπεράσει νομίμως τη Daenerys στη σειρά διαδοχής.

4. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ LITTLEFINGER

“Τον Χειμώνα ο μοναχικός λύκος πεθαίνει, αλλά η αγέλη επιβιώνει”.

Ο Ned Stark είχε φέτος την τιμητική του με πολλαπλές αναφορές στη διάρκεια ολόκληρης της 7ης σεζόν, αλλά ήταν η συγκεκριμένη φράση του που σηματοδότησε μια και καλή ότι τα σύννεφα πάνω από τους Σταρκαίους στο Winterfell έχουν πια φύγει.

Η Sansa, έχοντας διώξει τη Brienne για να αποφύγει τα χειρότερα λόγω ενδεχόμενης περαιτέρω παρέμβασης του Littlefinger, αποφάσισε να καταδικάσει τον Baelish για όλα του τα εγκλήματα, αρχής γενομένης με τη δολοφονία της θείας της, Lysa Arryn.

Η αναφορά, δε, της κατηγορίας για την προδοσία του Ned Stark συνοδεύτηκε από γροθιά στον αέρα. Την περιμέναμε λόγω της παρουσίας του Bran και του “Chaos is a ladder” σκηνικού που προμήνυε ότι ο νεαρός Stark είχε δει το παρελθόν του Petyr, αλλά αυτό δε μείωσε ούτε στο ελάχιστο την αίσθηση ικανοποίησης.

Οι Stark έχουν να ανησυχούν για ένα αγκάθι λιγότερο στα ενδοοικογενειακά τους.

5. TYRION VS. CERSEI

Η συγκεκριμένη στιγμή έχει να κάνει λιγότερο με την πλοκή και πολύ, πολύ περισσότερο με τη Lena Headey και τον Peter Dinklage σε μία από τις πιο δυνατές σκηνές που είχαν στη φετινή σεζόν. Για τον Dinklage, μάλιστα, που είχε περιοριστεί σε κρασάκι και γνωμικά τους τελευταίους δύο κύκλους, η αντιπαράθεση του χαρακτήρα του με την άσπονδη εχθρό του τού έδωσε την ευκαιρία να αποδείξει ξανά τον λόγο που θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς στο καστ.

Η Headey δε σταμάτησε ποτέ να δοκιμάζεται από το σενάριο, αλλά η εναλλαγή των συναισθημάτων της στη σκηνή έδωσε σάρκα και οστά σε μια Cersei που είχε οχυρωθεί στο ψυχρό της περίβλημα μετά τον θάνατο του Tommen. Εάν το ‘Game of Thrones’ πληρούσε τις προϋποθέσεις για τα φετινά Emmy, το ‘The Dragon and the Wolf’ θα ήταν σίγουρα το επεισόδιο που θα έδινε το ΗΒΟ στην Ακαδημία για μια υποψηφιότητά της.

6. O JAIME ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗ CERSEI

Αφού τον αποκάλεσε “τον πιο ηλίθιο Lannister” και απείλησε τη ζωή του με τη βοήθεια του Mountain, ο Jaime έφυγε από το χειμωνιάτικο πια King’s Landing και το πλευρό της Cersei. Φέτος έμοιαζε να νιώθει πολύ άνετα στον ρόλο του τύπου που είναι ok με τον αφανισμό αρχαίων οίκων του Westeros, αλλά τουλάχιστον στην ολική κατάρρευση της ανθρωπότητας κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να τραβήξει τη γραμμή.

Ο δρόμος του, λογικά, θα πρέπει να τον φέρει στον Βορρά μιας που εκεί θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια αναχαίτισης των White Walkers, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε δει την τελευταία σκηνή μεταξύ των δύο Lannister, ειδικά με τη Cersei έγκυο και μία προφητεία που δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί.

