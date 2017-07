Θρόνοι και Παράξενα Πράγματα: Σχολιάζουμε τις υποψηφιότητες Emmy

Μετά τη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου, έχει έρθει η ώρα να γιορτάσει και η τηλεόραση τα καλύτερά της.

Φέτος που το 'Game of Thrones' καθυστέρησε τη σεζόν του για να έρθει ο Χειμώνας στα γυρίσματά του, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τις υποψηφιότητες των βραβείων Emmy. Ποιος θα κάτσει στον Σιδερένιο Θρόνο που είχε κερδίσει η θρυλική πλέον σειρά το 2015 και το 2016;

Στο μεταξύ έχουμε ξανά υποψηφιότητες και για τα 3 streaming δίκτυα (Netflix, Amazon, Hulu), έχουμε το HBO να κρατιέται στο ύψος του μετά την απώλεια του 'Game of Thrones' με τα 'Big Little Lies' και 'Westworld', έχουμε το 'Stranger Things' με υποψηφιότητες σε πολύ βασικές κατηγορίες (αλλά παιδιά εντάξει, κι εμείς αγαπήσαμε τη Barb, αλλά τι κάνει η Shannon Purser στην κατηγορία Καλύτερης Guest Star σε Δράμα, θα το διαλύσουμε τελείως πια;), έχουμε απουσία του 'Americans' (γκρρρ), του Kevin Spacey ('House of Cards'), της Mandy Moore (ενώ οι συμπρωταγωνιστές της είναι υποψήφιοι) και του Rami Malek, περσινού νικητή για το 'Mr. Robot', έχουμε δικαίωση για την Carrie Coon για το 'Fargo' (θέλαμε για 'Leftovers' αλλά ό,τι πάρεις καλό είναι) και έχουμε και μια δυνατή κατηγορία Α΄Γυναικείου Σε Μίνι Σειρά με ζευγάρια από ίδιες σειρές (θα λέγαμε ότι δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις, αλλά εμείς τελικά διαλέξαμε παρακάτω).

Παρακάτω θα βρεις τις φετινές υποψηφιότητες της Ακαδημίας Τηλεόρασης. Σε περιμένουμε στα σχόλια.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

The Crown

Stranger Things

This Is Us

The Handmaid’s Tale

Better Call Saul

Westworld

House of Cards

Ποιο μας έλειψε: The Americans, The Leftovers, American Gods

Ποιo θέλουμε να το πάρει: Better Call Saul

Ποιo θα το πάρει: Stranger Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Veep

Atlanta

black-ish

Silicon Valley

Master of None

Unbreakable Kimmy Schmidt

Modern Family

Ποιο μας έλειψε: Transparent

Ποιo θέλουμε να το πάρει: Atlanta

Ποιo θα το πάρει: Atlanta

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Ποιος μας έλειψε: Dan Stevens (Legion)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Matthew Rhys (The Americans)

Ποιος θα το πάρει: Sterling K. Brown (This Is Us)

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Keri Russell (The Americans)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Ποια μας έλειψε: Carrie Coon (The Leftovers), Katherine Langford (13 Reasons Why)

Ποια θέλουμε να το πάρει: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Ποια θα το πάρει: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ

Anthony Anderson (black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy (Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Ποιος μας έλειψε: Hank Azaria (Brockmire)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Donald Glover (Atlanta)

Ποιος θα το πάρει: Jeffrey Tambor (Transparent)

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Allison Janney (Mom)

Pamela Adlon (Better Things)

Ποια μας έλειψε: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Issa Rae (Insecure)

Ποια θέλουμε να το πάρει: Pamela Adlon (Better Things)

Ποια θα το πάρει: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

John Lithgow (The Crown)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

David Harbour (Stranger Things)

Jeffrey Wright (Bernard Lowe)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Michael Kelly (House of Cards)

Mandy Patinkin (Homeland)

Ποιος μας έλειψε: Christopher Eccleston (The Leftovers)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: John Lithgow (The Crown)

Ποιος θα το πάρει: John Lithgow (The Crown)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ

Ann Dowde (The Handmaid's Tale)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Chrissy Metz (This Is Us)

Thandie Newton (Westworld)

Ποια μας έλειψε: Vera Farmiga ('Bates Motel')

Ποια θέλουμε να το πάρει: Thandie Newton (Westworld)

Ποια θα το πάρει: Thandie Newton (Westworld)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Louie Anderson (Baskets)

Ty Burrell (Modern Family)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Matt Walsh (Veep)

Ποιος μας έλειψε: Brian Tyree Henry (Atlanta)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Ποιος θα το πάρει: Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Vanessa Beyer (Saturday Night Live)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Anna Chlumsky (Veep)

Judith Light (Transparent)

Kathryn Hahn (Transparent)

Ποια μας έλειψε: Zazie Beetz (Atlanta)

Ποια θέλουμε να το πάρει: Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Ποια θα το πάρει: Kate McKinnon (Saturday Night Live)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Feud: Bette and Joan

Big Little Lies

The Night Of

Fargo

Genius

Ποια μας έλειψε: American Horror Story

Ποια θέλουμε να το πάρει: Big Little Lies

Ποια θα το πάρει: Big Little Lies

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

The Wizard of Lies (HBO)

Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)

Ποια μας έλειψε: Churchill’s Secret, Custody

Ποια θέλουμε να το πάρει: Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Ποια θα το πάρει: Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Robert De Niro (The Wizard of Lies)

Riz Ahmed (The Night Of)

Ewan McGregor (Fargo)

John Turturro (The Night Of)

Geoffrey Rush (Genius)

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Ποιος μας έλειψε: Jude Law (The Young Pope)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Riz Ahmed (The Night Of)

Ποιος θα το πάρει: Ewan McGregor (Fargo)

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Jessica Lange (Feud: Bette and Joan)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Carrie Coon (Fargo)

Ποια μας έλειψε: Felicity Huffman (American Crime)

Ποια θέλουμε να το πάρει: Nicole Kidman (Big Little Lies)

Ποια θα το πάρει: Nicole Kidman (Big Little Lies)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

David Thewlis (Fargo)

Alfred Molina (Feud)

Stanley Tucci (Feud)

Bill Camp (The Night Of)

Michael K. Williams (The Night Of)

Ποιος μας έλειψε: Toby Jones (Sherlock: The Lying Detective)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: David Thewlis (Fargo)

Ποιος θα το πάρει: Stanley Tucci (Feud)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Laura Dern (Big Little Lies)

Judy Davis (Feud)

Jackie Hoffman (Feud)

Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies)

Ποια μας έλειψε: -

Ποια θέλουμε να το πάρει: Laura Dern (Big Little Lies)

Ποια θα το πάρει: Laura Dern (Big Little Lies)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΕΙΡΑ

The Voice

The Amazing Race

Top Chef

Project Runway

American Ninja Warrior

Ποιο μας έλειψε: Survivor

Ποια θέλουμε να το πάρει: American Ninja Warrior

Ποια θα το πάρει: The Voice

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ ΡΙΑΛΙΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)

Martha Stewart & Snoop Dogg (Martha & Snoop's Potluck Dinner Party)

Heidi Klum and Tim Gunn (Project Runway)

Alec Baldwin (Match Game)

W. Kamau Bell (United Shades of America With W. Kamau Bell)

Ποιος μας έλειψε: Jeff Probst (Survivor)

Ποιος θέλουμε να το πάρει: RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)

Ποιος θα το πάρει: RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY TALK

Last Week Tonight with John Oliver

Late Show with Stephen Colbert

Late Late Show with James Corden

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Real Time with Bill Maher

Ποιο μας έλειψε: Late Night with Seth Meyers (να έλειπε το Real Time, βασικά)

Ποια θέλουμε να το πάρει: Last Week Tonight with John Oliver

Ποια θα το πάρει: Last Week Tonight with John Oliver

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY SKETCH

Saturday Night Live

Portlandia

Documentary Now!

Tracey Ullman’s Show

Drunk History

Billy on the Street

Ποιο μας έλειψε: Maya and Marty

Ποια θέλουμε να το πάρει: Billy on the Street

Ποια θα το πάρει: Saturday Night Live

***

Οι κατηγορίες είναι 113 συνολικά και μπορείτε να τις δείτε εδώ. Τα μέλη της τηλεοπτικής Ακαδημίας είναι 22.000 και θα ψηφίζουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Όσο για τα αποτελέσματα, αυτά τα περιμένουμε στην τελετή της 17ης Σεπτεμβρίου.