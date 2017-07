Game of Thrones: Όλοι οι υποψήφιοι Πρίγκιπες της Προφητείας

Λίγο βολικά έχουν πέσει αυτή τη στιγμή τα κομμάτια του παζλ στο ‘Game of Thrones’, αλλά με 12 -11 πλέον- μονάχα ώρες μέχρι το κλείσιμο της αυλαίας για τη σειρά-φαινόμενο, δεν υπάρχει χρόνος πια κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Τέλος η αναμονή. O 7ος κύκλος 'Game of Thrones' προβάλλεται αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, ενώ ο νέος κύκλος και τα παλιά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Ενώ, όμως, η σειρά γενικά δεν έχει επιδείξει καμία σοβαρή εγκράτεια σε ό,τι αφορά αλλαγές στα βιβλία ‘Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου’, το επεισόδιο ‘Stormborn’ φέρνει στα πράγματα μια προφητεία που είχαμε εικάσει ότι θα είχε την αναφορά της από τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες που κυκλοφόρησε το HBO για τη φετινή σεζόν.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers.

Η Melisandre μπορεί να εκδιώχθηκε από το Winterfell μετά από παράκληση του Davos και εντολή του Jon, αλλά παρέμεινε πιστή στο καθήκον της. Οι ακόλουθοι του R'Hllor περιμένουν τον σωτήρα τους και η Κόκκινη Ιέρεια θα φροντίσει να μπουν οι κατάλληλοι παίκτες στις κατάλληλες θέσεις για να αντιμετωπιστεί η Μεγάλη Νύχτα.

Τελικά πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας ότι ο δρόμος της θα την έβγαζε στο Dragonstone. Η υποδοχή της από τη Daenerys ήταν θερμή και δεν έχασε καθόλου καιρό μέχρι να της πει την προφητεία του πρίγκηπα που θα σώσει το Westeros από τον μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει αντιμετωπίσει. Ο Πρίγκιπας της Προφητείας, όμως, μοιάζει με τον Azor Ahai, τον ήρωα που κάποτε έσωσε το Westeros από τους White Walkers και αναμένεται να αναστηθεί για να το κάνει ξανά. Ο πρώτος είναι δημοφιλέστερος στη Δύση του σύμπαντος του George R.R. Martin και ο δεύτερος στην Ανατολή.

Υπάρχουν πολλές αναφορές στα βιβλία για τις δύο προφητείες. Δύο χαρακτηριστικές είναι οι παρακάτω:

“Αυτός είναι ο πρίγκιπας της προφητείας και δικό του είναι το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου”.

“Όταν το κόκκινο αστέρι ματώσει και το σκοτάδι μαζευτεί, ο Azor Ahai θα ξαναγεννηθεί ανάμεσα στον καπνό και το αλάτι για να ξυπνήσει τους δράκους από την πέτρα”.

Μέχρι να ξεδιαλύνει λίγο παραπάνω το τοπίο, η περίπτωση να πρόκειται για δύο ξεχωριστά πρόσωπα δε μπορεί να αγνοηθεί, αλλά εμείς τείνουμε να πιστεύουμε ότι οι περιγραφές μιλούν για έναν άνθρωπο, και διαφοροποιούνται απλώς βάσει της προφορικής ιστορίας κάθε τόπου.

Τα αρχαία βαλυριανά πάντως όπως ξεκαθάρισε η Missandei, δε μιλούν απαραίτητα για Πρίγκιπα. Η λέξη της προφητείας είναι ουδέτερη και θα μπορούσε άνετα να αναφέρεται σε Πριγκίπισσα.

Παρακάτω θα βρεις τους επιλαχόντες που έχουν αποκτήσει κατά καιρούς το στέμμα του Πρίγκιπα στις θεωρίες των φαν και, φυσικά, περιμένουμε τις δικές σου υποθέσεις στα σχόλια.

JON SNOW

Ο Jon είναι η πιο προφανής λύση της προφητείας μιας ως ο de facto ηγέτης της αναχαίτισής των White Walkers - ο Azor Ahai άλλωστε είναι υποτίθεται ο τύπος που θα μας σώσει από τους WW, όπως το έκανε ξανά στο ένδοξό του παρελθόν σφυρηλατώντας το μυθικό του σπαθί, Lightbringer.

Ως γιος του Rhaegar Targaryen (δράκοι) και της Lyanna Stark (Βορράς) επίσης, ο Snow γίνεται μεταφορικά “το τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου”, οπότε καλύπτει τις αναφορές και στον Πρίγκιπα.

DAENERYS TARGARYEN

Η Daenerys, πάλι, διεκδικεί κι εκείνη την προφητεία της, ίσως με λιγότερο προφανή τρόπο που δεν έχει να κάνει μονάχα με τη μετάφραση των βαλυριανών.

Η προφητεία του Azor Ahai αναφέρει το κόκκινο αστέρι που θα ματώσει. Στα βιβλία ένας κόκκινος κομήτης εμφανίζεται πάνω από το Westeros όταν γεννιούνται οι τρεις της δράκοι μέσα από την πυρά του Khal Drogo. Ακόμα, όμως, κι αν παραβλέψουμε το στοιχείο αυτό που δε μεταφέρθηκε ποτέ στη σειρά, η προφητεία μιλά για δράκους, αλάτι που θα μπορούσε να παραπέμπει στη θάλασσα που περιβάλλει το Dragonstone, το μέρος που γεννήθηκε η νέα βασίλισσα, και καπνό που θα μπορούσε να περιγράφει είτε ξανά το Dragonstone που είναι ηφαιστειογενές νησί, είτε την κατά κάποιο τρόπο αναγέννηση της Khaleesi μαζί με τους δράκους της μέσα από φλόγες που δεν την έβλαψαν.

Το γεγονός ότι η φωτιά δε βλάπτει την Daenerys στη σειρά (o George R.R. Martin έχει πει ότι στα βιβλία πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έστω και μία τέτοια περίσταση φτάνει για να στηριχθεί η θεωρία) θα μπορούσε να συνδέεται με τον Azor Ahai, γιατί σύμφωνα με τον μύθο, όταν εκείνος έβγαλε το σπαθί του από τη φωτιά, δεν κάηκε.

SANDOR CLEGANE

Η σχέση του Sandor με τη φωτιά είναι δύσκολη, αφού ο αδερφός του, Gregor, του έβαλε το κεφάλι στις φλόγες όταν ήταν μικρός, σημαδεύοντάς τον για πάντα. Δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι εκείνη ήταν η στιγμή που γεννήθηκε ο Hound, σωματικά και συναισθηματικά τσαλακωμένος. Αν κάτι συνδέεται στενά με τον R’Hllor, αυτή είναι η φωτιά.

Επιπλέον ο Hound, όπως είχε πει κι ο ίδιος, έφερε θανατηφόρα τραύματα μετά τη μάχη του με τη Brienne. Τελικά τον βρήκε ο Septon Ray και του έσωσε τη ζωή. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να λογιστεί ως αναγέννηση άραγε;

Τελευταία τον είδαμε να έχει όραμα στις φλόγες, οπότε η σχέση του με τη φωτιά γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη.

BERIC DONDARRION

O Beric έχει νεκραναστηθεί κάμποσες φορές. Όπως αναρωτήθηκε κι ο Hound, τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό; Θα μπορούσε να είναι ο Chosen One του R’Hllor τελικά;

Για τη σχέση του με τους καπνούς και τη φωτιά δε χρειάζεται να πούμε περισσότερα, ο τύπος κυκλοφορεί με ξίφος που ανάβει μόνο του.

TYRION LANNISTER

Λίγο μονάχα να έχεις ψαχτεί στο Ίντερνετ για ‘Game of Thrones’, ξέρεις ότι μόνο εσύ δε θεωρείσαι κρυφός Targaryen. Μετά τον Jon για ευνόητους λόγους, ο πιο δημοφιλής για κρυφός Targ είναι ο Tyrion, κι αυτό γιατί ο Mad King είχε εμμονή με τη μητέρα του - γεγονός που είχε δημιουργήσει τεράστιο ρήγμα μεταξύ εκείνου και του Tywin - και πολλοί εικάζουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να τη βίασε και να την άφησε έγκυο στον Tyrion. Έτσι θα υπήρχε και μια εξήγηση για το μίσος του Tywin για τον γιο του.

Όταν οι υπόλοιποι τρέμουν τους δράκους ο Tyrion αράζει μαζί τους στα υπόγεια, οπότε μια πρώτη σχέση την έχουν αναπτύξει. Μάλιστα πολλοί εξέλαβαν τη θετική συμπεριφορά των δράκων απέναντί του ως στοιχείο που επιβεβαίωνε τη θεωρία.

DAVOS SEAWORTH

O Davos έχει πέσει στο τραπέζι από τους φαν, κι αυτό γιατί ως ναυτικός και μαχητής καλύπτει το αλάτι-και-καπνός μέρος της προφητείας.

GENDRY

Έχουμε προβλέψει ότι θα τον ξαναδούμε φέτος γιατί πάει πολύς καιρός πια, αλλά μπορεί να είναι και αυτός που ως δεινός σιδηρουργός θα σφυρηλατήσει ξανά το Lightbringer.

EURON GREYJOY

Ο Euron έχει και τους καπνούς και το αλάτι, και πιθανότατα ένα πολύτιμο αντικείμενο από τα ταξίδια του στην Old Valyria που τον συνδέει άμεσα με δράκους. Τα βιβλία έχουν στοιχεία για τον αδερφό του, Victarion, που δε μεταφέρθηκε στη σειρά, αλλά αφού τον Euron βλέπουν οι φαν, με τον Euron πορεύονται.

SAMWELL TARLY

Έχει σκοτώσει White Walkers, έχει βαλυριανό σπαθί, είναι και ο αγαπημένος χαρακτήρας του George R.R. Martin. Και τελοσπάντων είναι ο απόλυτος MVP και θα σεβόμαστε.

