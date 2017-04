Game of Thrones: Έρχεται η προφητεία που θα σώσει το Westeros

Ο Χειμώνας ήρθε με ένα λευκό περιστέρι από την Oldtown και μαζί του έφερε την αναγκαστική καθυστέρηση των γυρισμάτων που έπρεπε να γίνουν μέσα στον δικό μας τον χειμώνα, τον απλό, τον χωρίς White Walkers, ώστε να μοιάζει το σύμπαν του George R. R. Martin πιο σκοτεινό και στις πιο ηλιόλουστες γωνιές του.

Αυτό σημαίνει ότι και εμείς με τη σειρά μας καθυστερούμε να δούμε τον 7ο κύκλο ‘Game of Thrones’ που κανονικά θα έκανε πρεμιέρα αυτές τις μέρες και όχι στα μέσα Ιουλίου όπως έχει ανακοινωθεί, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και ότι το ΗΒΟ είναι πιο γενναιόδωρο απ’ ότι έχει υπάρξει προηγούμενες χρονιές.

Τα δωράκια ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο με τις 3 πρώτες φωτογραφίες από σκηνές που δεν έχουμε δει ακόμα, συνέχισε με μικρά promos με το Oathkeeper και τη Cersei και, προς το παρόν, έχει κορυφωθεί με το πρώτο επίσημο τρέιλερ του κύκλου με τους νεόκοπους μονάρχες στους θρόνους τους και τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες. Φαινομενικά δεν τραβούσαν μεγαλύτερη ανάλυση από αυτήν που κάναμε ήδη, αλλά ήρθε το Reddit για να μας βάλει ξανά τα γυαλιά.

Εάν δε θες να ξέρεις το παραμικρό για την επερχόμενη σεζόν, ήρθε η ώρα να εγκαταλείψεις το ποστ μας. Ακολουθούν πιθανά spoilers.

Στο άρθρο για τις φωτογραφίες είχαμε υπενθυμίσει πως εικάζουμε ότι ο Sam θα είναι αυτός που θα ανακαλύψει τον χαμένο τρόπο παρασκευής του βαλυριανού ατσαλιού, βοηθώντας έτσι από την πλευρά του στον πόλεμο εναντίον των White Walkers. O χρήστης του Reddit itsjayrr ωστόσο, εντόπισε κάτι στη φωτογραφία με τη Gilly να μελετά δίπλα στον Sam που πιθανόν να προσθέτει ένα ακόμα καθήκον στον μαθητευόμενο Maester.

Κάνοντας ζουμ στο βιβλίο που διαβάζει η Gilly, φαίνεται καθαρά (εντάξει, πλάκα κάνουμε) ότι το κείμενο είναι σχεδόν λέξη προς λέξη ένα απόσπασμα από την εγκυκλοπαίδεια του GRRM για το Westeros, ‘The World of Ice and Fire’, που αναφέρεται στην παραγκωνισμένη από τη σειρά μέχρι στιγμής προφητεία για τον Azor Ahai. Πιο συγκεκριμένα:

“It is also written that there are annals in Asshai of such a darkness, and of a hero who fought against it with a red sword. His deeds are said to have been performed before the rise of Valyria, in the earliest age when Old Ghis was first forming its empire. This legend has spread west from Asshai, and the followers of R’hllor claim that this hero was named Azor Ahai, and prophesy his return. In the Jade Compendium, Colloquo Votar recounts a curious legend from Yi Ti, which states that the sun hid its face from the earth for a lifetime, ashamed at something none could discover, and that disaster was averted only by the deeds of a woman with a monkey’s tail.”

Ο μύθος του Azor Ahai αφορά έναν ήρωα που έσωσε το Westeros στην τελευταία εισβολή των White Walkers, πάνω από 8.000 χρόνια πριν. Μπορεί σύμφωνα με την προφορική παράδοση που έχει επικρατήσει εσωτερικά του σύμπαντος, το Westeros να σώθηκε με τη συμμαχία των Παιδιών του Δάσους με τους Πρώτους Ανθρώπους, αλλά η ανατολική κυρίως παράδοση αλλά όχι μόνο, αναφέρεται στον Azor Ahai ως τον σωτήρα που θα ξαναγεννηθεί όταν ο κόσμος θα βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο (θα τον έλεγες και καλή ευκαιρία για ανάσταση τον στρατό με τα ζόμπι).

Οι ακόλουθοι του Lord of Light (στα βιβλία αναφέρεται και ως R’hllor, αλλά στο κείμενο που διαβάζει η Gilly αναφέρεται μόνο ως Lord of Light γιατί αρκετά έχει προσπαθήσει το τηλεοπτικό κοινό να βγάλει άκρη με τόσα ονόματα και προσφωνήσεις) πιστεύουν ότι ο Azor Ahai θα αναστηθεί μετά από ένα μεγάλο καλοκαίρι και θα φέρει την ειρήνη με το μυθικό του σπαθί, Lightbringer. Σύμφωνα με την ιστορία, ο ήρωας χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να φτιάξει το τέλειό του ξίφος: Την πρώτη φορά το έφτιαχνε 30 μέρες και νύχτες, αλλά διαλύθηκε όταν το τοποθέτησε σε νερό. Τη δεύτερη φορά το έφτιαχνε 50 μέρες και νύχτες, αλλά διαλύθηκε όταν χτύπησε μ’ αυτό ένα λιοντάρι. Την τρίτη φορά το έφτιαχνε 100 μέρες και νύχτες, αλλά χρειάστηκε η τεράστια θυσία της γυναίκας του, Nissa Nissa, που το δέχτηκε στην καρδιά της για να τελειοποιηθεί.

Η προφητεία για τον Azor Ahai μοιάζει εξαιρετικά με αυτήν του Prince That Was Promised - πιο δημοφιλής στο Westeros η δεύτερη - του σωτήρα που η Melisandre περίμενε να είναι ο Stannis Baratheon, αλλά τώρα προσανατολίζεται στον Jon Snow. Η Melisandre στα βιβλία αναφέρεται στον Azor Ahai και τον Prince That Was Promised σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο - αν και δείχνει μια προτίμηση στην πρώτη προσφώνηση - και οι φαν των βιβλίων σε γενικές γραμμές συμφωνούμε μαζί της, αφού οι περιγραφές Ανατολής και Δύσης μοιάζουν να αναφέρονται σε έναν άνθρωπο απλά με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο.

Θεωρίες για το ποιος μπορεί να είναι ο Azor Ahai υπάρχουν πολλές και ποικίλλουν. Από τις προφανείς λύσεις του Jon Snow και της Daenerys Targaryen (σύμφωνα με τον Maester Aemon το Prince δεν αναφέρεται απαραίτητα στο αρσενικό φύλο), μέχρι τον Jaime Lannister και τον Sandor Clegane. Για τις πιθανότητες του καθενός θα μιλήσουμε αναλυτικότερα στο μέλλον.

