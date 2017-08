Post-game ανάλυση της 7ης σεζόν 'Game of Thrones'

Σεζόν-σφηνάκι η φετινή του 'Game of Thrones', αλλά ήμασταν εδώ σε όλη τη διάρκειά της για να την κουβεντιάζουμε, να την αναλύουμε και ενίοτε να γελάμε με τις ευκολίες της.

Τώρα ήρθε η ώρα για τον σχολιασμό του παιχνιδιού από το πλήρωμα του PopCode, αλλά περιμένουμε και τον δικό σου στα σχόλια.

Σε σχέση με τις προηγούμενες, πού θα κατατάσσατε την 7η σεζόν της σειράς, τηλεμεταφορές and all;

Έχοντας δει τις 3 τελευταίες σεζόν μονοκοπανιά, πιστεύω πως 5>6>7. Δεν θυμάμαι αναλυτικά τις 4 πρώτες, αλλά η 7η δεν έχει θέση στο προσωπικό μου Top-3. -Γιώργος Μυλωνάς

H φετινή σεζόν μετά την προσπέραση των βιβλίων αντάλλαξε ματαιότητα και χάος με τακτοποιημένο fan service. Διασκέδασα κάθε δευτερόλεπτο, αλλά δεν είναι αυτή η σειρά που βλέπαμε τόσα χρόνια. Νομίζω θα την έβαζα πάνω από την 5η, αλλά ως εκεί. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Πάνω από 5η (grrr), οριακά πάνω και από την 4η, κάτω από όλες τις υπόλοιπες. Ήταν σίγουρα, πάντως, η σεζόν που με έκανε να λαχταρήσω ακόμα περισσότερο τα επόμενα βιβλία του GRRM, όποτε κι αν έρθουν. Το γεγονός ότι πλέον ξέρω κάποιες από τις εξελίξεις με κάνει να θέλω να δω την αυθεντική εκδοχή τους και όχι να τσαντίζομαι για τα spoilers, οπότε η 7η σεζόν θα γίνει μ' έναν τρόπο μεγάλη αγάπη στην πορεία. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Χμ, θέλει σκέψη αυτό, αλλά δε νομίζω πως μπορώ να τη βάλω ιδιαίτερα ψηλά. Παρότι μια χαρά πέρασα και φέτος, μάλλον προτιμώ τις πιο αργές σεζόν που μας έδωσε στο παρελθόν η σειρά. -Γιάννης Σαχανίδης

Στον πάτο της λίστας, αλλά την αγαπώ ακόμη. -Ναστάζια Καπέλλα

Πέρασα πολύ καλά φέτος, γιατί έγιναν πράγματα όπως λέει και η Βάνα ωστόσο το γεγονός ότι όλοι είχαν από ένα Tardis και πήγαιναν όπου ήθελαν όποτε ήθελαν λίγο με κούρασε. Θεωρώ ότι αξίζει να είναι στο top 5 (μην πω και top 3 λόγω των δυνατών εξελίξεων) ωστόσο δεν μπορώ να της χαρίσω κάποια θέση με σιγουριά γιατί χρειάζεται να ζηστεί ένα rerun για να αναθεωρήσω πρόσωπα και καταστάσεις. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Προσωπικά βάζω πρώτη την 4η σεζόν που μας έδωσε λόγους να πανηγυρίσουμε (βλέπε Θάνατο Joffrey), αλλά και να εκνευριστούμε (βλέπε θάνατο Ygritte). Ήθελα να δω κάτι πιο δυνατό φέτος. Σοκαριστικός ο θάνατος του δράκους, ναι, αλλά τα υπόλοιπα τα ψιλοβλέπαμε να έρχονται. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Η σεζόν έτρεξε πολύ γρήγορα, αλλά δεν έφτασε στην πρώτη θέση. Ίσως γι' αυτό: επειδή όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ενδιαφέρον 100, ατμόσφαιρα & χαρακτήρες 5. Αν οι ταχύτητες της πλοκής ήταν αυτές από την αρχή, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Κατ' αρχάς γιατί το 'GoT' θα είχε τελειώσει από πρόπερσι, αλλά - κυρίως - γιατί δεν θα μας ενδιέφερε τόσο. -Αντώνης Τζαβάρας

Ποια ήταν η αγαπημένη σας στιγμή της σεζόν;

Η ARYA ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ ΓΚΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Προφανώς το τέλος των Frey. Ίσως η καλύτερη σκηνή ολόκληρης της σειράς. -Γιώργος Μυλωνάς

Διασκέδασα πολύ με το καβλάντισμα των Magnificent 7 στο δρόμο για την απαγωγή του wight. -Γιάννης Σαχανίδης

ΣΑΝΣΑΡΑ- literally σηκώθηκα όρθια στον καναπέ και φώναζα στην οθόνη, χειροκρότησα, έκλαψα και φώναξα ΣΚΑΣΕ όταν άκουσα το βραχνό ''Lady Sansa, forgive me''. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

To κονέ Jon και Daenerys στο τελευταίο επεισόδιο. -Ναστάζια Καπέλλα

"Tell Cersei, I want her to know it was me". Mic drop που τέλειωσε τα mic drops. Και το ντου του Drogon στους Lannister. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Η στιγμή που ο Γιαννάκης μας έδειξε πως πλέον ξέρει πράγματα. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Ο θάνατος και γλυκιά κάτι σαν εκδίκηση της Olenna Tyrell. -Αντώνης Τζαβάρας

mvp της σεζόν

Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya-Arya. -Γιώργος Μυλωνάς

O Tyrion. Να 'ναι καλά το παλικάρι να έχουμε να περνάμε καλά. Αν αφαιρέσεις τον Tyrion από τη φετινή αφήγηση τότε η σειρά που μένει είναι βασικά 10 άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι να αράζουν στο Dragonstone, η Daenerys να βαριέται τη ζωή της, να καίει το King's Landing και να τελειώνει η σειρά. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Το ξέρετε και το ξέρω: Ο Ed Sheeran. -Γιάννης Σαχανίδης

Ίσως πριν το φινάλε ο τίτλος θα ανήκε δικαιωματικά στη Cersei γιατί, πραγματικά, είναι απίστευτο το πώς έχει καταφέρει να ασχολούμαστε ακόμη μαζί της όταν έχουμε τα ζόμπια να βολτάρουν πλέον στον Βορρά. Το τελευταίο της σχέδιο, όμως, είναι lose-lose, οπότε δίνει το στέμμα στον Viserion. Το αφανές δρακουλίνι που νταβράντεψε, έριξε το Τείχος και έδωσε στον Drogon την ερμηνεία της ζωής του. Εύγε. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Για πάντα η Daenerys. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε η σειρά. -Ναστάζια Καπέλλα

ΣΑΝΣΑΡΑ <3. (Και ο κώλος του Jon) -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Tην έβριζα από την αρχή της σεζόν. Με τσάντισε άπειρες φορές. Και την τελευταία στιγμή, εκεί που είχα προετοιμάσει τις βρισιές που θα ατέβαζα, λέει "Lord Baelish". Εντάξει, τα κατάφερες Sansa μου. Σε συμπάθησα. Σαν τον επιθετικό που τον βρίζεις όλη τη σεζόν και σου βάζει γκολ στον τελικό και σου δίνει τον τίτλο. Είσαι MVP για φέτος. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Οι White Walkers. Δεν θα νικήσουν στο τέλος, αλλά αυτόν τον γύρο τον πήραν. Πέρασαν το Τείχος, απέκτησαν και αεροπορία. -Αντώνης Τζαβάρας

για ποιο πράγμα έχετε περισσότερη αγωνία στη συνέχεια;

Τη Cersei εκτός από τον Jaime έχω αρχίσει να την φοβάμαι κι εγώ. Μετά από την είδηση που πέταξε για τον στρατό από το Essos, πιστεύω ότι είναι ικανή να τα βάλει και με τους δράκους επί ίσοις όροις. -Γιώργος Μυλωνάς

Για το αν ο Theon θα σώσει τη Yara. Λολ όχι, πλάκα κάνω, έλα, φίλοι. Ειλικρινά; Λιώνω σβήνω αργοεπεθαίνω για την αναπόφευκτη σκηνή που ο Jon κι η Dany μαθαίνουν τα μαντάτα και έχουν ταυτόχρονη διαφορετική αντίδραση, εκείνη σε φάση "ε κουλ, τι να κάνουμε" κι εκείνος με τα κουταβίσια ματάκια "γουπς, έκανα σκανταλιά". -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Ακούστε, έχω κάτι παράξενο να απαντήσω εδώ: Θέλω πολύ να μάθω αν υπάρχει όντως ο Azor Ahai και τι θα σημαίνει αυτό για τον R'hllor. Θα αρχίσουν όλοι να πιστεύουν σε αυτόν; Θα γίνει η λατρεία του Lord of Light η επίσημη θρησκεία του Westeros; Θα δούμε τη Melisandre στο πλευρό όποιου μείνει στο τέλος στον Iron Throne; Έχω απορίες για αυτά τα θέματα. -Γιάννης Σαχανίδης

Για το ποιος θα την πατήσει στο τέλος για να έχουμε τη γλυκόπικρη αυλαία που θέλει ο Martin. Μεταξύ εναπομείναντων Σταρκαίων και Dany, δεν είμαι καθόλου έτοιμη. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Για το αν τα νέα για την καταγωγή του Jon Snow θα επηρεάσουν το ειδύλλιο. -Ναστάζια Καπέλλα

We're fucked. Αυτό. Περιμένω πώς και πώς τις σκηνές μάχης και πώς θα εξελιχθούν. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Λογικό να ταυτιζόμαστε οι περισσότεροι. Εντάξει, ο πόλεμος με τους Walkers, αλλά ρε παιδιά γι' αυτό που έχουμε αγωνία είναι για το ποιος στο καλό τελικά θα κάτσει στο θρόνο και τι θα γίνει όταν ο Jon μάθει ότι, εχμ, συνουσιάστηκε με τη θεία του. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Το μόνο που θέλω οπωσδήποτε είναι να τη βγάλουν καθαρή μέχρι το τέλος ο Tyrion και ο Bron. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν και οι δύο. -Αντώνης Τζαβάρας

daenerys, jon, cersei, jaime. με ποια σειρά θα πεθάνουν στην τελευταία σεζόν όσοι πεθάνουν, και πώς;

1ος (από τους προαναφερθέντες) θα πεθάνει ο Jaime. Θα τον σκοτώσει η Cersei, την ώρα που θα ολοκληρώνουν συμφιλιωτικό σεξ, αφού θα έχει γυρίσει στο King's Landing μετά από δική της πρόσκληση τάχα μου για κάτι σχετικά με το παιδί που μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα έχει γεννηθεί. Έτσι, θα επιβεβαιωθεί και η Cersei που του είπε ότι είναι ο πιο χαζός από τους Lannister. 2η η Daenerys. Δεν ξέρω πώς, αλλά σίγουρα καβάλα σε δράκο. 3η Cersei. Από την Arya. Ο Jon έχει πεθάνει ήδη μία φορά. Enough. -Γιώργος Μυλωνάς

Ο Jaime θα πεθάνει ηρωικά κάπου στο Βορρά εξιλεώνοντας τον εαυτό του, τη Cersei θα την σκοτώσει η Arya στο τελευταίο επεισόδιο όσο όλοι οι υπόλοιποι άχρηστοι θα παίζουν μπιρίμπα έχοντας στρατούς, στόλους και δράκους, και ο Jon με τη Dany θα κάνουν παιδάκι που θα ΕΙΝΑΙ το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου και θα αρχηγέψει ειρηνικά, αυστηρά και δίκαια στο Νέο Westeros μετά τον θάνατο των δύο γονιών του. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Κανείς από αυτούς δε θα πεθάνει πριν τα 2 τελευταία επεισόδια. Η Cersei πρέπει να πεθάνει από το χέρι του Jaime, δεν υπάρχει άλλο αποδεκτό τέλος σε αυτή τη σχέση. Ο ίδιος ο Jaime θα πεθάνει λίγο αργότερα, σώζοντας κάποιον από τους Daenerys ή Jon, στη μάχη με τους White Walkers. Η Daenerys θα πεθάνει στη γέννα του γιου της. Ο Jon θα βασιλέψει σε ό,τι έχει μείνει από τα 7 βασίλεια και θα μεγαλώσει το γιο του με τις αρχές του Ned και της μαμάς του. -Γιάννης Σαχανίδης

Πρώτος-πρώτος ο Jaime στο Βορρά πολεμώντας έναν σημαντικό White Walker και σκοτώνοντάς τον πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Μετά η Cersei έχοντας μάθει και τα νέα για το θάνατο του Jaime. Θα αυτοκτονήσει αλά Κλεοπάτρα για να μην πέσει στα χέρια του λαού, ο οποίος θα επαναστατήσει όταν φτάσουν στο King's Landing οι πρώτοι νεκροί και σκοτώσουν ένα μικρό κοριτσάκι την ώρα που παίζει με τα παιχνίδια του. Επίσης αρχίζω να πιστεύω αυτή τη θεωρία ότι η Daenerys θα θυσιαστεί για να αποκτήσει ο Jon το αήττητο σπαθί που θα σκοτώσει τον Night King. Ο Jon λέω κι εγώ ότι θα ζήσει. -Ναστάζια Καπέλλα

Όποια απώλεια κι αν έχουμε ανάμεσά τους θα είναι στα τελευταία δύο επεισόδια, με τα δίδυμα να προηγούνται. O Jaime θα φύγει παρέα με τη Cersei προς το τέλος της σεζόν, αφού ο 1ος έχει γίνει ήρωας στον Βορρά και αφού η 2η έχει πια καταστραφεί (και χάσει το παιδί τους στις αρχές του κύκλου). Θα τη βγάλει από τη μιζέρια της και μετά μάλλον θα αυτοκτονήσει γιατί, όσο κι αν προσπαθεί, ζωή χωρίς αυτήν δε μπορεί πια να αποκτήσει. "We will die together as we were born together", τα έχει πει ο Martin.

Για Jon και Daenerys δε μπορώ να το διαχειριστώ καθόλου, αλλά ναι, το παιδί τους θα είναι το απόλυτο Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Πιθανόν να καταφέρει να μεγαλώσει με τη μητέρα του όσο ο μπαμπάς θα κρατάει τα μπόσικα ως νέος αρχηγός των White Walkers, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Πιθανόν να καταφέρει να μεγαλώσει με τον πατέρα του και τον παππού Jorah να του λένε ιστορίες για τη from-zero-to-hero μαμά του και τους δράκους της. Εγώ, πάντως, θα πλαντάξω με οποιαδήποτε εκδοχή. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Θα 'θελα να δω τη Cersei να πεθαίνει από τα χέρια του Jaime και μετά ΜΠΟΥΜ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑRΥΑ, αλλά πιστεύω της Cersei της αξίζει να πεθάνει από τον άντρα που την αγαπάει όσο τίποτα άλλο. Ο Jaime γιατί να πεθάνει ρε; Πώς θα κάνει παιδιά με την Brienne; (συγνώμη Tortmund); Δεν συζητάω καν θάνατο Dany- Jon, εκτός αν κάνουν σεξ μέχρι να πεθάνουν. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Προσωπικά, θέλω Cercei, Cercei, Cercei και Cercei. Δεν βλέπω ότι θα πεθαίνουν Jon και Daenerys. Τώρα όσον αφορά τον Jaime, μάλλον αν φύγει, θα φύγει μαζί με την αδερφή του. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Για να αρχίσω αντίστροφα: Από τους πολύ βασικούς χαρακτήρες, στο τέλος θα ζήσουν μόνο ο Jon Snow, η Sansa, η Arya και ο Tyrion για να αφηγηθεί την ιστορία τους. H Cersei θα πεθάνει από το χέρι (ή το δηλητήριο) γυναίκας. Ο Jamie θα θυσιαστεί για να εξιλεωθεί για όλα τα φάουλ του παρελθόντος (ή για να σώσει την Brienne). Η πυρίμαχη Daenerys θα καεί μαζί με τον Drogon από τον Viserion που πλέον δεν ξερνάει κανονική φωτιά, αλλά κάτι πιο μπλε, πιο μεταλλαγμένο. Ο Bran θα αυτοκαταστραφεί για να δώσει τη λύση στο δράμα. -Αντώνης Τζαβάρας

ποια ήταν η χειρότερη απόφαση του tyrion για φέτος;

Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την κατακραυγή κατά του Tyrion. Ωραία κάνει κατά μέσο όρο 2,4 λάθη ανά επεισόδιο, αλλά αυτός φταίει που οι άλλοι τον εμπιστεύονται; Το πιο χοντρό του ήταν ότι πήγε στο δωμάτιο της Cersei για να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση με αποτελέσματα που θα δούμε στην επόμενη σεζόν. -Γιώργος Μυλωνάς

Το 'είδα πρόσφατα το Ocean's 11 και θέλω να κάνω τη δική μου αφήγηση heist movie' της εισβολής στο Casterly Rock ήταν διασκεδαστικό, και φυσικά το σχέδιο που χάρισε τον αντίπαλο στρατό τον δράκο που έλιωσε το τείχος είναι μάλλον το προφανές φαβορί εδώ, αλλά, ΑΛΛΑ, ας μην παραγνωρίσουμε το κρυφό μεγαλείο του "μισό λεπτάκι να πάω να μιλήσω στην παράφρονα αδερφή μου πιστεύοντας πως θα την πείσω να συμμαχήσει με όλους τους εχθρούς της πίνοντας λίγο καλό κρασάκι". -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Είμαι πεπεισμένη πως το φετινό χάλι του Tyrion οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραγωγοί έπρεπε να προχωρήσουν με συνοπτικές διαδικασίες με όποιο αφηγηματικό κόστος, κι έτσι ως Hand of the Queen είχε την κατάλληλη θέση για να επηρεάσει πράγματα και να αποδυναμώσει παίκτες. Δε μπορώ αλλιώς να δικαιολογήσω πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ειδικά με τη σχέση που έχει με την αδερφή του και την πολύ σαφή (και σωστή) αντίληψη που έχει γενικά για τις ιδέες και τον χαρακτήρα της, έκανε τέτοιο σερί από λάθη, όλα περιστρεφόμενα γύρω από μια βερσιόν της Cersei που δεν υπήρχε ποτέ. Μια μη ας-φάνε-παντεσπάνι Cersei που θα την ενδιέφερε αν της έκοβαν τις προμήθειες και δε θα ανατίναζε έναν πεινασμένο όχλο με δάδες έξω από το Red Keep. Μια Cersei που θα έδινε μισό fuck για τους εχθρούς της και θα άφηνε ένα ζόμπι να την πείσει να τους βοηθήσει. Το σχέδιο με το wight είναι μάλλον το κρεσέντο του, μόνο και μόνο γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρη για την κεκλεισμένων των θυρών συμφωνία του με τη Mad Queen. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Παιδιά, έστειλε κόσμο στον Βορρά για να παγιδέψει έναν wight ώστε έτσι να πείσει τη Cersei να παρατήσει τις εχθροπραξίες, τι συζητάμε τώρα. -Γιάννης Σαχανίδης

Η αποστολή για την αιχμαλώτιση wight φυσικά. -Ναστάζια Καπέλλα

Ότι σταμάτησε να πίνει κρασί - ξεκάθαρα σκεφτόταν πιο καθαρά όταν έπινε τα κρασάκια του. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Μωρέ καλά το πήγαινε στην αρχή, αλλά με το σταυρό στο χέρι δεν κατακτάς το Westeros. Θέλει και λίγο τρέλα βρε Τύριον. Την είχε σε άλλες σεζόν, τώρα σοβάρεψε λίγο. Μπορεί και καλύτερα. Ίσως φταίει όντως το ότι δεν έπινε πολύ φέτος. -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Νομίζω η τελευταία, με τη συνδιάσκεψη κορυφής στο King's Landing. Η ανθρωπότητα απλώς έχασε χρόνο, που τον κέρδισαν τα ζόμπι και η Cersei. -Αντώνης Τζαβάρας

θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;

Ναι. Οκ, μπράβο στη Sansa, ΑΛΛΑ της πήρε 6 σεζόν για να ξυπνήσει. Το μόνο που της αναγνωρίζω είναι ότι παραδέχτηκε πως είναι "slow learner". Ελπίζω στην τελευταία σεζόν να μην χρειαστεί να πάρει σημαντική απόφαση, γιατί θα 'χουμε δράματα. -Γιώργος Μυλωνάς

Η Sansa ήταν ένα κοριτσάκι που έπαιζε με τις Μπάρμπι της στην αυλή όταν γκρεμίστηκε ο κόσμος γύρω της, πέρασε, άντεξε και επιβίωσε τα πάντα, και 7 σεζόν μετά κάνει κουμάντο στον Βορρά, έλα γεια. Ελπίζω ο Jon με τη Daenerys να πάνε στην εξοχή να ζήσουν τον έρωτά τους μπας και κυβερνήσει κανά προκομμένο άτομο αυτό τον τόπο. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Bran, σε παρακαλώ, βρες τη δύναμη να αντιμετωπίσεις λίγο τη λαπτοπική σου κατάσταση. Ήσουν ο περσινός μου MVP και φέτος μου καις την καρδιά. Νομίζω θα πεθάνεις, οπότε κοίτα να συνέλθεις πριν απ' αυτό. Meera, συγνώμη, είσαι δύναμη. Αν ήταν αυτό το τελευταίο αντίο σου στη σειρά, θα τους κάψω τα headquarters. Olenna και Viserion, δεν ξεχνώ. Littlefinger, ας κάνει κάποιος κολιέ τα κόκκαλά σου. Επίσης:

Γενικά, μόνο Sansa. -Ιωσηφίνα Γριβέα

Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στη Gilly εκ μέρους του Sam, φάουλ του που δε σου έδωσε σημασία Gilly μου, είναι καλή ψυχή κατά τ' άλλα, ελπίζω να μην άλλαξε κάτι στη σχέση σας. Εγώ σας πιστεύω και σας στηρίζω. -Γιάννης Σαχανίδης

Πόσο κωμική έχει γίνει η σειρά. Ξεκινώντας από πέρσι με το βλέμμα του Tormund στην Brienne όπου το συνειδητοποίησα, η σειρά άρχισε να δίνει αβέρτα ατάκες έτοιμες για meme. Φέτος το αποκορύφωμα ήταν οι ομαδικοί διάλογοι και το πέταγμα της πέτρας στον πάγο. Σίγουρα πιο κωμωδία από το 'The Martian'. -Ναστάζια Καπέλλα

ΤΙ.ΚΩΛΟΣ.ΕΙΝΑΙ.ΑΥΤΟΣ. -Νάνσυ Κωστακοπούλου

Καταρχάς, ένα συγγνώμη στη Sansa που πρέπει να της έστειλα πολλές κατάρες από την αρχή της σεζόν. Επίσης, ένα μπράβο στον Jon επιτέλους ξέρει και τέλος Tyrion, αδερφέ μου, αυτό που κάνεις καλά είναι να πίνεις και να ξέρεις πράγματα. Σε παρακαλώ, ΠΙΕΣ στην επόμενη σεζόν. Με αυτά που θα δεις, επιβάλλεται! -Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Στον Littlefinger άξιζε ένας πιο long play θάνατος. Και σε μας, δηλαδή. Μετά από 7 σεζόν αδυσώπητης φλυαρίας και δολοπλοκίας, τον χάσαμε μέσα σε μία σκηνή τριών λεπτών μετά από έναν retrospective χρησμό του Bran. Πολύ εύκολο. -Αντώνης Τζαβάρας