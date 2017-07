Μια λεπτομέρεια που δεν πρόσεξες μπορεί να προδίδει μυστικό των White Walkers

Την προηγούμενη εβδομάδα σου λέγαμε πως μπορεί να ξέρουμε πώς θα περάσουν το Τείχος οι White Walkers. Σήμερα μάλλον το επιβεβαιώνουμε.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers για το επεισόδιο 2ο επεισόδιο του 7ου κύκλου, ‘Stormborn’.

Το όραμα του Sandor Clegane ήταν αρκετά αινιγματικό, αλλά ταυτόχρονα όχι και τόσο. Μίλησε στον Thoros of Myr για τους χιλιάδες νεκρούς που πλησιάζουν, για ένα βουνό που μοιάζει με βέλος και για ένα κάστρο που βρίσκεται “εκεί που το Τείχος συναντά τη θάλασσα”.

Νωρίτερα στο επεισόδιο είχε προηγηθεί η αποστολή του Tormund και των δυνάμεων των wildlings στο Τείχος από τον Jon. Συγκεκριμένα ο Tormund θα κατευθυνθεί στο Eastwatch-by-the-Sea, ένα κάστρο κοντά στο Hardhome.

Όταν ο Hound μίλησε για μια τοποθεσία ενός κάστρου που βρίσκεται στο σημείο που το Τείχος συναντά τη θάλασσα, πολλοί από εμάς υποθέσαμε ότι πρόκειται για την ίδια περιοχή που θα θωρακίσουν οι wildlings. Τώρα, όμως, μπορεί να γνωρίζουμε και κάτι παραπάνω.

Η σύνοψη του επεισοδίου ‘Dragonstone’ στην επίσημη ιστοσελίδα της σειράς, κρύβει μία φράση που μπορεί να είναι το μυστικό του περάσματος των White Walkers.

Η ορίτζιναλ ατάκα του Hound ήταν: “It’s where the Wall meets the sea. The waves are frozen. There’s a castle there.”

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι ο Tormund και ο Sandor αναφέρονται στο ίδιο κάστρο, τα "παγωμένα κύματα" που προφανώς για κάποιον λόγο βγήκαν από το final cut του επεισοδίου, μπορεί να είναι ο τρόπος που οι White Walkers θα περάσουν στο Westeros.

Υποθέσαμε, λοιπόν, ότι η θάλασσα μπροστά στο Eastwatch μπορεί να έχει παγώσει (γιατί Χειμώνας άρα "παγωμένα κύματα") και έτσι οι White Walkers θα μπορούν απλά να περπατήσουν γύρω του, αντί να χρειαστεί να το ρίξουν. Οι φετινοί τίτλοι αρχής της σειράς έκρυβαν ένα μικρό μυστικό που μπορεί να επιβεβαιώνει την παραπάνω θεωρία. Όχι που θα γλίτωνε από το Reddit.

Η θάλασσα κοντά στο Τείχος έχει και επισήμως παγώσει.

Τώρα μένει στον Jon και στις δυνάμεις του να αναχαιτίσουν τον Night's King, όταν εκείνος θα προσπαθήσει να περάσει περπατώντας like a boss.

