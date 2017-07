Τι υπήρχε πραγματικά στις πάπιες που καθάριζε ο Sam

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του 'Game of Thrones', προβλήθηκε, συζητήθηκε, προβλημάτισε και άφησε πίσω του την οσμή του αναπόφευκτου επερχόμενου πολέμου. Και κάποιες άλλες οσμές, τις οποίες κατά βάση ανέχτηκε ο καημένος ο Samwell Tarly σε μία από τις αντι-Game of Thrones σκηνές στην ιστορία της σειράς.

Τέλος η αναμονή. O 7ος κύκλος 'Game of Thrones' προβάλλεται αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, ενώ ο νέος κύκλος και τα παλιά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Ο Sam, που πήγε στο Citadel με όνειρα να γίνει μάγιστρος και να ζήσει μες στα βιβλία, βρέθηκε να ζει ως 'νέος' σε ένα στρατόπεδο παλιών. Τόσο παλιών που έχουν ήδη μπει στη διαδικασία της αποσύνθεσης και δεν την παλεύουν να πάνε ούτε μέχρι την τουαλέτα.

Ο τίμιος Sam είναι αυτός που τους αδειάζει, τους καθαρίζει και τους επιστρέφει τις πάπιες. Επιπλέον, είναι αυτός που στοιβάζει τα βιβλία τους, σερβίρει τη σούπα τους, ακούει την γκρίνια τους. Ένας Daniel-san χωρίς Miyagi.

Τα πάθη του τα απολαύσαμε σε μια σκηνή που θύμισε 'Delicatessen' και 'Κουρδιστό Πορτοκάλι' (και καθόλου 'Game of Thrones') και που πολλοί προσπαθούν να την ξεχάσουν, λόγω αηδίας. Εμείς, πάντως, οφείλουμε να την υπενθυμίσουμε σε όλους, for the sake of the story.

O John Bradley, ο ηθοποιός πίσω από τον αγγαρειομάχο Sam, είπε τον πόνο του στο Vulture και περιέγραψε το γύρισμα των συγκεκριμένων σκηνών ως μια πραγματική τιμωρία: “Όλοι οι υπόλοιποι φωτογραφίζονταν πάνω σε κόκκινα χαλιά στο Λος Άντζελες και εγώ ήμουν μόνος μου στο Μπέλφαστ, παριστάνοντας ότι ξύνω σκατά. Θα έλεγα ότι ήμουν λίγο ριγμένος σε αυτόν τον κύκλο”.

Τα καλά νέα εδώ είναι ότι “παρίστανε” ότι καθάριζε περιττώματα. Τα κακά νέα (συγνώμη για τον συνειρμό) είναι ότι αυτό που καθάριζε είναι επίσης αηδιαστικό: “Αν θέλεις να εμφανίσεις στην οθόνη ανθρώπινα περιττώματα, το πιο πειστικό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις μερικά κέικ σε μια λεκάνη με νερό, να τα ανακατέψεις, να τα ζυμώσεις και να τα πλάσεις σε σχήμα κουράδας”.

Πριν βιαστείς να χαρακτηρίσεις τον Bradley σιχασιάρη, κακομαθημένο κλπ, διάβασε και τα υπόλοιπα σχετικά που έχει να σου πει: “Μετά από κάμποσες ώρες γυρίσματος, όταν πια η ώρα έχει πάει πέντε το απόγευμα, τα μουλιασμένα και καμένα από τους προβολείς κέικ δεν είναι καθόλου πιο ευχάριστα ως θέαμα και ως μυρωδιά από αυτό που αντικαθιστούν”.

Καλή όρεξη, καλοφάγωτο το δεύτερο επεισόδιο κλπ.

Αυτή τη φορά ο χειμώνας έρχεται το καλοκαίρι. Νέα επεισόδια 'Game of Thrones' αποκλειστικά στη Nova ταυτόχρονα με την Αμερική, καθώς και μέσω την υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.