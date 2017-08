Πορνοσάιτ προσφέρεται να χρηματοδοτήσει 3η σεζόν του 'Sense8'

Νωρίτερα το καλοκαίρι το Netflix άρχισε να κάνει κάτι στο οποίο δε μας είχε ποτέ συνηθίσει: Να κόβει σειρές του. Κι όχι μία ή δύο. Πήρε το τσεκούρι κι άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Θα συνέβαινε φυσικά αργά ή γρήγορα, και σίγουρα σειρές σαν το 'Gypsy' δε θα λείψουν σε κανέναν, όμως ανάμεσα στις απώλειες βρέθηκαν και πολύ δυνατές παραγωγές όπως το 'Get Down' του Baz Luhrmann και, φυσικά, το 'Sense8', για ένα δίκτυο ανθρώπων σε διαφορετικές γωνίες του κόσμου που μπορούν να συναισθάνονται τους άλλους ακόμα κι αν δεν έχουν ποτέ τους γνωριστεί.

Η αντίδραση των φανς στο κόψιμο της λατρεμένης σειράς των Lana & Lilly Wachowski και Joe Straczynski ήταν άμεση και θυελλώδης, με αποτέλεσμα το Netflix να προχωρήσει σε μια συμβιβαστική λύση. Αντί να ανανεώσει τη σειρά, τουλάχιστον ανακοίνωσε πως θα χρηματοδοτήσει μια τηλεταινία ώστε να ολοκληρωθούν τα πολλά ανοιχτά storylines στο τέλος της 2ης σεζόν.

Η Lana Wachowski, πιστή στο απολύτως επαναστατικό πνεύμα της σειράς (και των ιστοριών σε όλες τις ταινίες της, εξάλλου), δήλωσε πρόσφατα πως στην πραγματικότητα γράφει ολόκληρη την 3η σεζόν:

"Because she believes so much in the fans, Lana is actually going ahead and writing the entire season 3" pic.twitter.com/IB6w6XoluC