Αυτές είναι οι 10 πιο δημοφιλείς σειρές στα social media για φέτος

Στη λίστα με τις πιο ανερχόμενες ανάγκες της Νέας Εποχής, το να μοιραζόμαστε στα social media τις εντυπώσεις, τις θριαμβολογίες και τις γκρίνιες μας για τις σειρές που καταναλώνουμε βρίσκεται χωρίς αμφιβολία στους πιο ψηλούς ορόφους. Για του λόγου το αληθές, οι μετρήσεις του τμήματος Social Content Ratings της Nielsen όπως δημοσιεύει το Adweek είναι κάπως ιλιγγιώδεις.

Για την τηλεοπτική σεζόν 2016-17 λοιπόν, τα social interactions σε Facebook και Twitter σχετικά με το παραγόμενο τηλεοπτικό περιεχόμενο του ίδιου διαστήματος άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια (2.9 για την ακρίβεια). Η έρευνα επικεντρώθηκε στον μέσο όρο των interactions ανά επεισόδιο, ενώ σημειώνεται ότι οι δέκα πιο δημοφιλείς σειρές στα social media δεν είναι απαραίτητα και οι δέκα πρώτες σε τηλεθέαση.

Πριν προλάβετε να διαμαρτυρηθείτε για την απουσία του Game of Thrones από τη λίστα, διευκρινίζουμε ότι οι μετρήσεις αφορούν τα TV shows, τις σειρές και τα επεισόδια που προβλήθηκαν από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 24 Μαΐου.

Ιδού η κατάταξη:

1. The Walking Dead, με 2.028.000 interactions ανά επεισόδιο

2. Empire, με 860.000 interactions ανά επεισόδιο

3. The Bachelor, με 453.000 interactions ανά επεισόδιο

4. This is Us, με 436.000 interactions ανά επεισόδιο

5. Love & Hip Hop: Atlanta, με 406.000 interactions ανά επεισόδιο

6. The Voice, με 396.000 interactions ανά επεισόδιο

7. WWE Monday Night Raw, με 371.000 interactions ανά επεισόδιο

8. Saturday Night Live, με 365.000 interactions ανά επεισόδιο

9. Love & Hip Hop, με 298.000 interactions ανά επεισόδιο

10. American Horror Story: 6, με 292.000 interactions ανά επεισόδιο

Πηγή: Nielsen