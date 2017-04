Ποιος είσαι ανάλογα με τις σειρές που βλέπεις

Βλέπω σειρές, βλέπεις σειρές, όοοοοολοι βλέπουμε σειρές. Sitcoms, δράματα, περιπέτειες με σούπερ ήρωες που πετάνε και σώζουν τον κόσμο, σαπουνόπερες, καφρίλες, μιούζικαλ, επιστημονικής φαντασίας, πολιτικές, ό,τι του κάνει κέφι του καθενός μας μπορεί να το βρει και να το παρακολουθήσει.

Επιλογές υπάρχουν αμέτρητες, αφού κάθε χρόνο κυκλοφορούν πάρα πολλές καινούριες σειρές. Ποιες θα διαλέξεις, ποιες θα συνεχίσεις, σε ποιες θα αφιερώσεις τα βράδια και τα Σαββατοκύριακά σου;

Αυτές είναι σοβαρές αποφάσεις κυρίες και κύριοι, αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το μέλλον σου, την ποιότητα της ζωής σου και το βασικότερο: δείχνουν πολλά για το ποιος είσαι.

Χωρίς καμία πλάκα, οι σειρές με τις οποίες παθιάζεσαι και κολλάς, είναι σοβαρότατες ενδείξεις για το τι σου αρέσει και τι όχι και μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το ψυχολογικό σου προφίλ και τα γούστα σου.

Ή τουλάχιστον να μας επιτρέψουν να κάνουμε μερικές γενναίες εκτιμήσεις.

Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (ΚΑΙ ΖΩΗ)

Βλέπει τα πάντα. Όχι, όχι, δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Βλέπει κυριολεκτικά, ό,τι υπάρχει εκεί έξω. Από τις mainstream υπερπαραγωγές μέχρι τις πειραματικές σειρές που είναι γυρισμένες με κινητό τηλέφωνο και περιλαμβάνουν πλάνα στα οποία δεν φαίνεται καν το κεφάλι των πρωταγωνιστών. Λατρεύει την τηλεόραση, όμως εδώ που τα λέμε, βαριέται και λίγο να βγει από το σπίτι του κι έχει βρει την τέλεια δικαιολογία.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Είπαμε, όλες.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΕΣ

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια έβλεπε αποκλειστικά και μόνο τις σειρές της ελληνικής τηλεόρασης κι όταν οι φίλοι του μιλούσαν για το Walking Dead εκείνος απαντούσε για τις Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα. Μετά από έντονες πιέσεις, υπέκυψε και πλέον βλέπει μόνο τις τεράστιες mainstream επιτυχίες, βλέποντας τα επεισόδια που προβάλλει η ελληνική τηλεόραση.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Game of Thrones, Walking Dead και προσπαθεί να τελειώσει και το Lost.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ Ο,ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ STAR

Δεν έχει ιδέα πότε βγήκε η κάθε σειρά, δεν είναι καν σίγουρος πώς τις λένε, όμως τις παρακολουθεί. Λιωμένος στον καναπέ του κάθε Σαββατοκύριακο, κάνει το δικό του μαραθώνιο με σειρές που κυκλοφόρησαν 10 χρόνια πριν ή παίζονται ακόμα αλλά στο STAR είναι τουλάχιστον 3 σεζόν πίσω. Μαζί με τις γνωστές αλλά παλιές σειρές, παρακολουθεί και μερικές που παίζονται μόνο στο STAR και σε τοπικά κανάλια των Η.Π.Α. και απορεί γιατί κανείς άλλος δεν τις βλέπει.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Friends, Big Bang Theory, Psych, Hart of Dixie, NCIS.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Έχεις παρατηρήσει ότι όσοι απ' τους γονείς μας βλέπουν σειρές, για κάποιο μυστήριο λόγο παρακολουθούν τις ίδιες; Λες και υπάρχει κάποιο Newsletter γονέων που τους υπαγορεύει ποιες πρέπει να δουν. Πάντως ξέρεις ότι μια συγκεκριμένη ημέρα την εβδομάδα δεν μπορείς να τους επισκεφτείς γιατί βλέπουν 'το έργο τους', το οποίο συνήθως είναι μια απ' τις σειρές που εσύ δεν βλέπεις, εκείνοι όμως έχουν κολλήσει.

Οι βασικές σειρές που βλέπουν: Downton Abbey, The Crown, House of Cards, Call the Midwife, Law and Order.

Ο ΚΑΦΡΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΦΡΙΛΕΣ

Δεν είναι μεγάλος φαν των σειρών, δεν θα κάτσει να παρακολουθήσει ποτέ φανατικά κάποια, ούτε να κάνει μαραθώνιο, εκτός κι αν πρόκειται για μια απ' τις αγαπημένες του καφρίλες, οι οποίες συνήθως δεν κρατάνε πάνω από 20 λεπτά και τις βλέπει κυρίως επειδή του θυμίζουν αυτόν και την παρέα του και του δίνουν ιδέες για μελλοντικές χαζομάρες.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Seinfeld, It's Always Sunny in Philadelphia, Man Seeking Woman, South Park, Family Guy.

O ΑΡΓΟΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΕΖΟΝ ΠΙΣΩ

Έχει όλη την καλή διάθεση, όμως δεν έχει το χρόνο για να παρακολουθήσει όλες τις σειρές που θέλει με αποτέλεσμα να μένει πάντα μερικές σεζόν πίσω, με δύο σπαστικές συνέπειες: δεν μπορείτε να μιλάτε μπροστά του για τις εξελίξεις και όταν πια έχετε όλοι δει και αναλύσει τα πάντα, έρχεται με όρεξη να συζητήσει αυτά που εσείς είχατε δει 2-3 χρόνια πριν.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Ό,τι ξεκίνησε πριν από 3 με 4 χρόνια.

Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ

Και όχι, δεν την βλέπει καν στο STAR, φαντάσου. Πρόκειται για σειρά που είτε ξεκίνησε καλά όμως στην πορεία βάλτωσε κι έμεινε να τη βλέπει μόνο αυτός, είτε για σειρά που κάπως την ανακάλυψε και την παρακολουθεί μαζί με 3 Αμερικάνους, 1 Φιλανδό, τον σκηνοθέτη της σειράς που τη βλέπει αναγκαστικά και έναν Πόντιο και όλοι μαζί σχολιάζουν τις εξελίξεις σε φόρουμ που για κάποιο λόγο έχει χιλιάδες κλικς καθημερινά.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Pretty Little Liars, The Vampire Diaries κι ένα ισπανικό που το ανακάλυψε τυχαία διαβάζοντας κάτι στο ίντερνετ.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ MARVEL

Δωσ' του σειρές με ήρωες, υπερδυνάμεις και την υπογραφή της Marvel και παρ΄του την ψυχή. Κλασικό fanboy της Marvel, διαβάζει χρόνια τα κόμικ και στήνεται στις ουρές για τις ταινίες και τώρα που το σύμπαν μετακόμισε στη μικρή οθόνη ζει μέσα σε ένα όνειρο.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Legion και πάει λέγοντας.

Ο 'ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΙΔΙ'

Μεγάλωσε βλέποντας κινούμενα σχέδια κι είπε να μην τα κόψει ποτέ. Απλά τα προσάρμοσε λίγο στην ηλικία του και πλέον βλέπει όλες τις animated σειρές εκεί έξω, οι οποίες για να τα λέμε όλα είναι και πολλές και καλές και καθόλου παιδικές εδώ που τα λέμε.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: South Park, Simpsons, Rick and Morty, BoJack Horseman, Family Guy, Gravity Falls, Bob's Burgers.

Ο 'ΠΟΛΥ ΑΝΤΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ GIRLS'

Πάντα, σε κάθε παρέα, υπάρχει αυτός που δεν έχει δει ούτε μισό δευτερόλεπτο Girls και το κράζει απλά και μόνο επειδή απ' τον τίτλο του φαίνεται κοριτσίστικο. Είναι φυσικά ο ίδιος που αρνείται πεισματικά να δει Gossip Girl, New Girl και Two Broke Girls.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: CSI, True Detective, Breaking Bad, Luther.

O ΑΓΓΛΟΦΙΛΟΣ

Σνομπάρει όλες τις ελληνικές και τις αμερικάνικες παραγωγές και παρακολουθεί αποκλειστικά και μόνο ό,τι προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς να συντρέχει τις περισσότερες φορές κάποιος σοβαρός λόγος, πέραν του ότι πέρασε μερικούς μήνες στο Λονδίνο το 2003 ή είδε από κοντά τη Γιουνάιτεντ το 2005. Η πιο συνήθης δικαιολογία; Του αρέσει η προφορά και η κουλτούρα τους.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Sherlock, Missing, Doctor Who, Skins, Black Mirror, Luther, The IT Crowd.

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΤΕ

Μαθαίνει για μια νέα σειρά, την ξεκινάει κατευθείαν με ειλικρινή ενθουσιασμό, όμως στην πορεία βαριέται και την παρατάει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκεται στα μισά τουλάχιστον δέκα σειρών και μόλις ξεκίνησε μια ενδέκατη, με τις πιθανότητες να ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο να υπολογίζονται στο 23%.

Οι βασικές σειρές που (δεν) βλέπει: The Wire, Lost, Sopranos, Breaking Bad, Prison Break, Modern Family, 30 Rock, Stranger Things, Fargo.

Ο ΄ΠΡΟΣΙΤΖΟΥΡΑΛ' (ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ Η ΙΩΣΗΦΙΝΑ)

Βρίσκει μια συγκεκριμένη κατηγορία σειρών και τους δίνει και καταλαβαίνουν. Είτε πρόκειται για ιατρικές, είτε για αστυνομικές, είτε για αθλητικές, τις εξαντλεί μέχρι να δει και το τελευταίο επεισόδιο, αισθανόμενος στο τέλος ότι είναι κι αυτός γιατρός/αστυνομικός/αθλητής/οτιδήποτε.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: House, Grey's Anatomy, E.R., CSI, NCIS, Law and Order, Friday Night Lights.

Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΙΑΝΕΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Διαβάζει και ακούει από παντού ότι μια σειρά είναι τρομερή και αποφασίζει να περιμένει να τελειώσει για να την πιάσει, ώστε να τη δει μονορούφι και να μην πέσει θύμα των cliffhangers. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένει 10 χρόνια, παλεύοντας να αποφύγει τα spoilers. Τι να πεις, υπάρχουν ακόμη ήρωες.

Οι βασικές σειρές που βλέπει: Breaking Bad, Banshee, Mad Men, The Good Wife.