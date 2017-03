Είδα το φινάλε του ‘Vampire Diaries’ έχοντας χάσει τις προηγούμενες 4 σεζόν

Κάπου ανάμεσα στη ‘Buffy’ και το ‘Twilight’, κάπου ανάμεσα στο ‘Melrose Place’ και το ‘Gossip Girl’, το ‘Vampire Diaries’ υπήρξε εδώ και 8 χρόνια μια συνεχής απόλαυση για όσους συνέχιζαν να το απολαμβάνουν, ας πούμε πως στο γραφείο έχουμε άνθρωπο που δεν έχασε ποτέ επεισόδιο και να σας πω και κάτι, μπράβο του, είμαι περήφανος για εκείνον, έτσι κάνουν όσοι νιώθουν.

Η σειρά του Kevin Williamson και της Julie Plec μου άρεσε αρκετά για αρκετό διάστημα, πρώτες 2 σεζόν ήταν μπόμπα θα λέγαμε αν θέλαμε να είμαστε επιστημονικά ακριβείς, supernatural σαπουνόπερα είχαμε, διπλή Nina Dobrev είχαμε (μεγάλη μου αδυναμία, δε θα το αρνηθώ), bromance Damon/Alaric είχαμε, γενικά πέρναγε η ώρα. Σε κάποια φάση η σειρά έπαθε αυτό που κι οι άλλες σαπουνόπερες του βεληνεκούς της έπαθαν αργά ή γρήγορα, συνήθως γρήγορα: Ξέμειναν από στόρι επειδή το έκαιγαν πολύ γρήγορα.

Από ένα σημείο και μετά συνέβαιναν συνέχεια πράγματα οπότε ήταν σα να μη συμβαίνει τίποτα, ε και σε κάποια στιγμή τελοσπάντων πήρα τη μεγάλη απόφαση και το σταμάτησα, κάτι που δεν συνηθίζω πολύ να κάνω. Το πιθανότερο είναι πως θα έκανα catch-up αργά ή γρήγορα, αλλά όταν αποχώρησε κι η Dobrev από τη σειρά επέλεξα να τη στηρίξω (ηθικός tyler). Μη τα πολυλογούμε έχω να δω ‘Vampire Diaries’ κάπου από το ξεκίνημα της 5ης σεζόν.

Ωστόσο δε μου πήγαινε η καρδιά να μη δω ούτε το φινάλε, αφενός γιατί είχα περιέργεια να δω πού κατέληξαν όλοι, όλες και όλα, κι αφετέρου επειδή μέχρι κι η Dobrev γύρισε, δηλαδή ποιος είμαι εγώ για να σνομπάρω, ο Christopher Eccleston;

Φυσικά δεν είχα χρόνο ή όρεξη να κάτσω να δω 4 ενδιάμεσες σεζόν, οπότε είδα κατευθείαν το φινάλε. Αυτές είναι οι συγχυσμένες σημειώσεις που κράτησα προσπαθώντας να καταλάβω τι διάβολο συμβαίνει.

(Οι completists θα έχουν σύντομα κι εκείνοι το λόγο, με κείμενο του ανθρώπου-ήρωα που δεν τα παράτησε ποτέ.)

***

>>> Previously on! Πλάκα θα έχει αυτό.

Πράγματα που μαθαίνω από την περίληψη, 4 σεζόν μετά το τελευταίο μου επεισόδιο: ο Matt είναι ακόμα στη σειρά. Μέχρι να τον δω είχα ξεχάσει την ύπαρξή του. Δε μπορώ να φανταστώ πως είχε ποτέ σοβαρά storylines. Απλά έμενε στη σειρά επειδή ποτέ κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να τον διαγράψει κι επειδή ο ηθοποιός δεν ήθελε να ταράξει τα νερά. Έτσι δεν είναι ξεκάθαρα; Σαν εκείνος ο συνάδελφος που είχες σε εκείνη τη δουλειά που για χρόνια δεν έκανε τίποτα συγκεκριμένο, κανείς δεν ήταν σίγουρος γιατί τον πληρώνουν, αλλά κανείς δεν ρωτούσε και φυσικά ο ίδιος ερχόταν τυπικότατα στο γραφείο με ύφος “παρακαλώ μην ενοχληθώ, έχω κάτι σοβαρό να σκεφτώ σήμερα”.

Ενιγουέι, η Caroline είναι παντρεμένη με τον Stefan τώρα, λολ wtf. Θα μου πεις τι να έκανε κι αυτός ο δόλιος, θα καθόταν να μαραζώσει; Η Caroline δεν αγαπιότανε με τον Klaus ωστόσο; Αναμνήσεις.

Αααχ, το παλιό καλό Ian Somerhalder “δεν είμαι σίγουρος αν είμαι τύφλα, αν μηχανορραφώ ή αν καυλαντίζω” ύφος. Μου είχε λείψει τόσο πολύ.

Και ω wow η Katherine Pierce είναι τώρα η διευθύντρια της Κόλασης ή κάτι τέτοιο! Πολύ καλό. Το δέχομαι. Άρα η πλοκή του φινάλε είναι ότι οι καλοί θα πρέπει να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ. Το αγοράζω, πάμε, είμαι απολύτως έτοιμος για αυτό το 40λεπτο.

Α και ΟΚ, την πόλη θα την καταστρέψει η Vicki που βαράει μια καμπάνα. Πώς είναι δυνατόν να θυμάμαι έναν χαρακτήρα που είχε παίξει για 3 επεισόδια πριν 7 δεκαετίες; Τι τατουάζ στο μυαλό μου έχει κάνει αυτή η σειρά;

>>> Πρώτη σκηνή

same

Η Bonnie είναι σε ένα παραδεισένιο δάσος και τρελαίνεται από τη χαρά της που βλέπει τη Nina Dobrev, το οποίο το ασπάζομαι κάπως. Σπουδαίο TV hack: Όταν σταμάτησα τη σειρά η Dobrev έπαιζε ακόμα και τώρα που την ξαναβλέπω έχει επιστρέψει στην πρώτη κιόλας σκηνή. Δεν υπήρξε για μένα ΠΟΤΕ ‘Vampire Diaries’ χωρίς αυτήν, πώς σας την έφερα έτσι.

Η Bonnie μιλάει με έναν μαν που έχει φουλ βρετανική τηλε-προφορά αλλά τον λένε Enzo. Θα επιλέξω να μην ασχοληθώ.

>>> Damon v. undead Vicki

Ο Damon σκοτώνει ξανά και ξανά τη Vicki για να σταματήσει την καμπάνα. Κανείς ποτέ δεν το κάνει αυτό το πράγμα φουλ επεισόδιο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν έχεις αθάνατους χαρακτήρες το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να αφιερώσεις 40 λεπτά στο να τους σκοτώνεις ξανά και ξανά. Τόσο δύσκολο είναι αυτό που ζητάω;

Τελοσπάντων, το premise του επεισοδίου τελικά είναι αρλούμπα. Η Vicki δεν πεθαίνει ποτέ κι ο Matt πρέπει να την πείσει να σταματάει να βαράει την καμπάνα. Γιατί; Ας κάτσουν εκεί σε βάρδιες να την προσέχουν. Ας την φυλακίσουν στο πηγάδι. Πρέπει να εγκαταλείψουν την πόλη α λα Τελευταίες Ημέρες Του Sunnydale, και να έχουν θυσίες και δράματα επειδή ο Matt κι ο Damon δε μπορούν να γίνουν λίγο εφευρετικοί;

Κι επίσης, αυτό είναι δείγμα των storylines του Matt στη διάρκεια των προηγούμενων σεζόν, έτσι; Ξεκάθαρα. “Ο Matt μιλάει στο φάντασμα αλλά δε βρίσκει λύση οπότε έρχονται τα μεγάλα βαμπίρ για να κάνουν λίγη πλοκή”.

>>> Η Αγία Τριάδα επανενώνεται

Η Elena, που ξεκάθαρα είναι η Katherine, ξυπνάει και τα αδέρφια Salvatore κοιτάνε με έκπληξη.

Τι στιγμή απόλαυσης. Τους λατρεύω. Το καλύτερο ερμηνευτικό combo στην fantasy τηλεόραση από τότε που ο Wentworth Miller έφυγε από το ‘Legends of Tomorrow’ παρατώντας εκεί τον Dominic Purcell.

“Rude”. Ένας ΘΡΥΛΟΣ.

Το οποίο μου θυμίζει, έχω χρόνια να δω τη σειρά αλλά δεν ξεχνώ πως ο τρόπος που ξεχωρίζουμε την Katherine από την Elena (εκτός από, ξέρεις, την πλοκή) είναι οι μπούκλες στο μαλλί και το βραχνασμένο φρενάρισμα που κάνει στη φωνή της η Dobrev. Ένας θρύλος, αληθινά.

Τα αδέρφια Salvatore τώρα θα αρχίσουν να σκοτώνουν αυτή συνέχεια, εικάζω χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό το επεισόδιο ως τώρα πάει πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμενα. Θα ήταν τέλειο ένα φινάλε σειράς όπου οι μισοί χαρακτήρες σκοτώνουν διαρκώς τους άλλους μισούς μέχρι που πέφτει σε κάποια φάση σιχτιρισμένος τίτλος τέλους. Θα ήταν ένας εξαιρετικά ικανός συμβολισμός όλης της σειράς. Θα το εξυμνούσα.

>>> Ξυπνήματα

Αχμ, ο Alaric είναι κι αυτός εδώ, ζωντανός. Ugh. Ο θάνατος του Alaric και το buddy rom com με τον Damon ήταν το αγαπημένο μου πράγμα της σειράς. Και τώρα είναι πάλι ζωντανός; ΟΚ I guess. Με Marvel μεγαλώσαμε, θα το αντέξουμε κι αυτό.

Πλάκα πλάκα είναι αξιοθαύμαστο το πόσο έχει διατηρηθεί το καστ για σειρά στην 8η σεζόν της. Πάντα σε τόσο μεγάλης διάρκειας ζωής σειρές φτάνει ένα σημείο διάλυσης όπου δε μένει σχεδόν τίποτα αναγνωρίσιμο. Το ‘Good Wife’ τελείωσε με βασικά μέλη του καστ τον JD Morgan και την Lucca Quinn, στο ‘Angel’ ήταν η Harmony(!), στο ‘Melrose Place’ ήταν η Alysa Milano και στο ‘Beverly Hills, 90210’ η Vanessa Marcil. Το ‘Grey’s Anatomy’ δε θα τελειώσει ποτέ φυσικά, αλλά από το πρώτο επεισόδιο έχουν μείνει 4 χαρακτήρες.

Θέλω να πω, αν βγάλουμε τη Dobrev, οι υπόλοιποι εδώ είναι νομίζω από όσους συνδέσαμε με τη σειρά, χωρίς συνταρακτικές προσθήκες. Αναγνωρίζω σχεδόν όσους βλέπω, πλην Enzo! Μέχρι κι ο Matt είναι εδώ. Υποθέτω κάποιον θα ξεχνάω αλλά θα είναι τέρμα ξεχάσιμος οπότε δε θα σκάσω κιόλας.

Ενιγουέι, ξέχασα τι έλεγα γιατί εδώ η Katherine ξύπνησε από τον προσωρινό της θάνατο με έτοιμη περμανάντ, είναι απλά τέλειο.

>>> Η βαρετή μεσαία πράξη

ΟΚ, τώρα έχουμε μπει ξεκάθαρα στο σημείο του μεγάλου set-up, όπου όλοι αποχαιρετιούνται ή/και εξηγούν το τελικό σχέδιο μεταξύ τους και σε εμάς.

Λυπηθείτε μας παιδιά, μετά από τόσες σεζόν Spike και Damon αυτή την ατάκα δε μπορεί να τη λέει κανείς πια, eleoς κάpu.

Στο μεταξύ. Η Caroline έχει παιδιά που “δε θα ρισκάρει να μεγαλώσουν χωρίς μητέρα”. Τι; Βαμπίρ δεν ήταν; Πώς έχει παιδιά. Τελοσπάντων, εδώ έχει άμεση περμανάντ η άλλη από την κόλαση, δε θα τα χαλάσουμε εδώ. Προχωράμε. Όλοι φεύγουν από την πόλη και μένουν μόνο τα ηρωικά αδέρφια Salvatore για να κλείσουν το καπάκι της κόλασης, λετζίτ κόνσεπτ επεισοδίου, αλλά για πάμε λίγο.

Ωστόσο επισήμως δε καταλαβαίνω τί γίνεται με τα παιδιά. Καταρχάς “I love you so much” - “I love you too” μεταξύ Stefan και Caroline απλά όχι, σόρι, δε το δέχομαι.

Επίσης. Τα παιδιά είναι της Caroline; Αλλά τα έχει πάρει ο Alaric και μαζί του είναι η Bonnie; ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Φίλοι αναγνώστες δε θα σας το κρύψω, αρχίζω να υποψιάζομαι πως όλη η παλιοπαρέα του Mystic Falls μεγαλώνει 2 παιδιά ως polyamorous οικογένεια και τα έχουν όλοι με όλους. Ειλικρινά το δέχομαι με απόλυτο ενθουσιασμό. Αν δεν ισχύει πλζ μη μου πείτε τίποτα.

>>> Trip down memory lane

Όλοι μας:

Στους συγγραφείς πραγματικά είχε λείψει η ενέργεια του Somerhalder με τη Dobrev. Νομίζω αν η πλοκή τους το επέτρεπε χρονικά θα έγραφαν ένα ολόκληρο επεισόδιο απλώς με subtextual sex banter ανάμεσα στους δυο τους.

Και τώρα φαίνεται πως η τελική μάχη της σειράς θα είναι Damon/Stefan για το ποιος από τους δύο θα πεθάνει για να σωθεί η Elena. ΜΠΡΑΒΟ.

ΞΥ-ΛΟ! ΞΥ-ΛΟ!

Damon, I’m human.

Εντάξει ναι οκ ΜΟΥ ΑΞΙΖΕ.

Πάμε λίγο σιγά. Τι χιούμαν, πότε έγινε αυτό. Τι γίνεται, τι συζητάνε τότε, τι θέλει αυτός εκεί με τους απέθαντους, ας πάει να μεγαλώσει τα παιδιά της Caroline σαν literal άνθρωπος.

^^^ ακριβώς!!! (έξαλλος)

Είναι γενικότερα παράδεισος του φαν αυτός ο όλος διάλογος περί αξίας και τιμιότητας και εξιλέωσης, νιώθω πως χιλιάδες θεατές έχουν πει τα ακριβώς ίδια επιχειρήματα περί του ποιος Salvatore είναι ο πιο ‘άξιος’ και τώρα θα πανηγυρίζουν ή/και θα τραβάνε τα μαλλιά τους.

Ω ΤΙ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ WELL PLAYED

Κι αυτό λήγει το ζήτημα.

>>> Κλείνοντας την κόλαση

Η Vicki και από την κόλαση πρακτόρισα που ήρθε και πάλι φάμπγιουλους παραμένει με τις τακουνάρες και με το μαλλί και με τα όλα. CW, σταθερά ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί, τέλος.

Ω και τώρα ώρα για ένα απόλυτο κλάσικ. Στα φινάλε πάντα επιστρέφουν ένα σωρό παλιοί χαρακτήρες όπως εδώ η γιαγιά της Bonnie. Συνήθως χωρίς λόγο αλλά ΟΚ, αποχαιρετισμός είναι, δίνουμε λίγη λάσκα στην αυστηρότητα.

Ok αυτό ήταν κουλ.

Πολύ όμορφα, η Bonnie pulled a Willow / potential Slayers και έκλεισε το Hellmouth, εύγε. Και τώρα άρα θα έχουμε 15λεπτο επίλογο ποιον θα διαλέξει η Elena, χαμός.

>>> Ανατροπή

ΠΩΣ ΤΟΝΕ ΓΛΕΝΤΗΣΕ ΕΤΣΙ Ο STEFAN ΤΟΝ DAMON:

Ωστόσο. Είμαι σίγουρος πως μπορούσαν να την κάνουν λιγότερο πολύπλοκη αυτή τη μπλόφα από το να ρίξει ο ένας αναίσθητο τον άλλο την ώρα που η φωτιά της κόλασης είναι έτοιμη να έρθει κι ο Damon κρατά αιχμάλωτη την Katherine. Χριστέ μου πόσο αναίτια drama queens αυτά τα παιδιά, δε τους αντέχω.

Απλά σπουδαίο ότι οι φλόγες της κόλασης προσπέρασαν το δωματιάκι.

Μετά το τέλος όλου του νταβαντουριού βλέπουμε περήφανο με υποψία από δακράκι τον Stefan για την ειλικρινή λύτρωση του Τίμιου Άντρα Damon, μη θελήσει κανείς να γλεντήσει λίγο στη ζωή του, θα έρθει το CW να τον κρίνει.

Και τώρα μπήκαμε στη φάση του inspirational generic indie rock τραγουδιού στο μοντάζ του φινάλε, είμαστε στην τελική ευθεία ωστόσο έχουμε 10 λεπτά ακόμα. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ #GIANADOUME

>>> It’s alive!

Ξύπνησε η Elena!

Δε θα ασχοληθώ καν με τα mechanics αυτής της φάσης, τους πιστεύω ό,τι μου πουν, μου αρκεί η τιμιότητα του ότι φέραν πίσω τη Dobrev για το φινάλε και της έγραψαν μεστό διπλό ρόλο με ουσία και κεντρική σημασία στο end game της σειράς. Σε όλο το επεισόδιο έπαιζε, όλα με αυτή είχαν να κάνουν. Θα είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι θα τη βλέπαμε ‘από μακριά’ μέχρι μια σκηνή-cameo στο τελευταίο 5λεπτο. Μπράβο τους και μπράβο της.

Περάσαμε τώρα σε λυπηρό indie rock κομμάτι. Κλαίνε όλοι που πέθανε ο Stefan λες και δε βλέπουμε την ίδια σειρά τόσα χρόνια, λες και δε θα είναι ζωντανός σε 10 λεπτά από τώρα ξερωγώ.

Ε ναι ρε παιδιά, ναι.

Μέχρι κι ο αγαλμάτινος Ιησούς χαίρεται. (Καλού-κακού don’t blink.)

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και ήταν όλα στο μυαλό του Tommy Westphall.

Ξέρετε πάντως κάτι; Με σοκάρει πόσο πολλά χρόνια έχει να συμβεί ένα πρόπερ ‘ήταν όλα στο μυαλό του’ φινάλε σειράς. Η τηλεόραση δυστυχώς δεν είναι όσο σαχλή ήταν κάποτε.

>>> Και ζήσαν αυτοί καλά

Περνάμε στην 'τι συνέβη στον καθένα' φάση του επιλόγου.

Ο Matt είναι σερίφης. Κυριολεκτικά δε μας νοιάζει.

Και η Vicki έφυγε με τον Enzo εκεί από πίσω στα μουλωχτά, σοβαρό μεταθανάτιο σιπάρισμα, πώς να τους λέμε, Βέντζο; Έκι;

Αλλά όχι, βιάστηκα να μιλήσω, ο Enzo έχει παραμείνει εκεί ως creepy φάντασμα / ξυπνητήρι / υπηρεσία υπενθύμισης στο διαμέρισμα της Bonnie. “Ξέχασες το διαβατήριό σου. Πάνω συρτάρι. Θα σας καλέσουμε στις 9.30 για να σηκωθείτε.”

Ο Alaric ανοίγει ένα σχολείο στο όνομα Salvatore και συνεχίζει αυτή την πάρα πολύ μπερδευτική οικογενειακή ζωή με τα παιδιά της Caroline(;) και όλου του Mystic Falls γενικότερα. Δεν έχω ιδέα και tbh είναι πιο ωραίο έτσι. Τον κοιτάει από μακριά κι αυτή που μάλλον είναι η νεκρή πρώην του; Νομίζω κάτι θυμάμαι;

Μην κλαις πρώην! Σε μερικά επεισόδια θα ζωντανέψεις κι εσύ ξανά!

Α ΝΑΙ Ο ΧΛΙΜΙΤΖΟΥΡΑΣ ΤΡΕΝΤΟΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΗΣ ELENA, το ήξερα ότι είχα ξεχάσει κάποιον από το αρχικό καστ! Τουλάχιστον δίκαιο.

H Caroline σκύβει για να πιάσει κάτι γράμματα και την ακουμπάει το φάντασμα της μαμάς της, οκ, ξεκάθαρα έτσι θα πάει τώρα το τελευταίο 5λεπτο, θα μετράμε νεκρούς, μέχρι και τη Mandy από την 1η σεζόν του ‘West Wing’ θα δούμε.

Εκτός από τον Klaus που υποθέτω ήταν τίγκα απασχολημένος στο spin-off του κι έτσι έστειλε απλά ένα γράμμα που ο Μάνος Μίχαλος με ενημέρωσε πως αποτελούσε callback σε παλιότερο γράμμα του σε εκείνην. Ένα από ισχυρότερα μοτίβα των φινάλε σειρών είναι οι συνεχείς αναφορές στο ξεκίνημα, και το κλείσιμο full circles, κι εδώ έχουμε σίγουρα μπόλικα από δαύτα. (Εννοείται δεν κατάλαβα τίποτα, ο Μίχαλος ό,τι μου θύμησε.)

Επίσης αυτό σημαίνει πως θα δούμε την Caroline να μετακομίζει στο ‘Originals’; Επειδή αυτό εδώ είναι ένα ΣΤΙΒΑΡΟ πέσιμο στη χήρα.

Η Dobrev με το πάρα πολύ σοβαρά τέλειο τωρινό της κοντό μαλλί επιστρέφει στο Mystic Falls χρόνια μετά, έβγαλε την ιατρική μάλλον επειδή αράζει με τα ρούχα του ‘Grey’s Anatomy’ μπροστά στον τάφο του Stefan και γράφει το ημερολόγιό της.

Και είναι φυσικά εκεί κι ο Damon για να πάνε γλυκιά βολτούλα στο νεκροταφείο AW YOU GUYS σοβαρά χαίρομαι πολύ για αυτά τα δύο τρελόπαιδα, μπράβο, τους σίπαρα από το πρώτο λεπτό.

>>> Ήταν όλοι νεκροί

Γιατί δεν τελείωσε ακόμα η σειρά; Τι συνέβη; Περπατάν για τόση ώρα που πέθαναν; Είναι νεκροί; Πέθανε η Elena και βρήκανε το σόι της στον Παράδεισο; And when the car broke down they started walking; Αλλά where were they going without ever knowing the way; Είναι η ιστορία του ‘The Way’ των Fastball;

(Tο καλύτερο τραγούδι των ‘90s και δεν ακούω κουβέντα.)

Το ότι η σειρά είχε κρυμμένο στο σπίτι τον David Anders και τον έβγαλε έξω για μια αγκαλιά 3 δευτερολέπτων χωρίς να του δώσει καν διάλογο μπορεί και να είναι το απόλυτο peak του ‘φέρνω πίσω γνωστές φάτσες για το φινάλε’ trope.

Α, είναι όντως όλοι νεκροί. ΟΚ, πάμε να το κάνουμε σωστά:

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ!!!!

Ερχμ όταν έγραφα πριν λίγο ότι θα επιστρέψει σε 10 λεπτά ο Stefan δεν το εννοούσα τόσο κυριολεκτικά, ffs δηλαδή αφήστε έναν άνθρωπο (κι όχι βαμπίρ λολ) να θυσιαστεί με την ησυχία του.

Ωστόσο αν υποθέσουμε πως οι σειρές θέλουν να κλείνουν με κάποια αίσθηση συμμετρίας, όπως λέγαμε και παραπάνω, αυτός είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος δεδομένης της πρώτης συνάντησης των 2 αδερφών στη σειρά, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα τότε.

Εντάξει, φακ ιτ. Αυτή η σειρά όντως πάντα το ξέραμε πως δε μπορούσε να τελειώσει με άλλο τρόπο παρά με τους δύο Salvatore να αγκαλιάζονται. Το δέχομαι. Αθώοι. Άξιοι.

Όσο τα παιδιά αράζουν πίνοντας κρασάκι στην ποιητικά φωτισμένη είσοδο του τάφου, οι περιπέτειες της Elena συνεχίζονται στο πλευρό του Vin Diesel.

Bless.