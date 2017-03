8 πράγματα που δεν είχες προσέξει μικρός στους Power Rangers

Το ‘Power Rangers’ άνοιξε με το συμπαθέστατο box office των 40 εκατομμυρίων δολαρίων απέναντι στον τιτάνα ‘Beauty and the Beast’, οπότε μπορείς να θεωρήσεις το sequel δεδομένο. Για την ακρίβεια, ίσως μπορείς να θεωρήσεις και τα 5 προγραμματισμένα sequel δεδομένα, αλλά για τα μακροπρόθεσμα πλάνα θα τα πούμε όταν θα έχουμε κάτι πιο στέρεο στα χέρια μας.

Προς το παρόν, εάν χορεύεις σε ρυθμούς “Go Go, Power Rangers!”, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στην παρακάτω λίστα με όλα όσα σου ξέφυγαν από την παιδική σειρά της καρδιάς σου.

Το καλημέρα της λίστας ήταν και η έμπνευση για να τη φτιάξουμε. Στην πρεμιέρα της φετινής ταινίας την περασμένη εβδομάδα, οι ορίτζιναλ Rangers βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί και έκαναν τα δικά τους. Και εκεί που χαζεύαμε τις φωτογραφίες, προσέξαμε ότι ο Walter Jones που υποδυόταν τον Μαύρο Ranger δεν είχε μεσαίο δάχτυλο.

