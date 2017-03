Ο ΒΟ είναι ο πιο αυθεντικός τύπος του Survivor

Στο 19o επεισόδιο του Survivor η βασική δοκιμασία των παικτών ήταν το beach soccer. Εκεί ο BΟ κατάφερε μέσα σε νανοσεκόντ, σε κενό τέρμα να στείλει την μπάλα στο ξύλινο ντουβάρι - χρησιμοποιώ το λεξιλόγιο του Τανιμανίδη-, να πέσει στην άμμο, η μπάλα να γκελάρει στο ντουβάρι και να τον βρει ξανά στο κεφάλι για να τον αποτελειώσει.

Βλέποντας το ριπλέι, συνειδητοποιώ πως η μπάλα δεν βρήκε το κεφάλι, αλλά το χέρι του. Σιγά. Τίποτα δεν μπορεί να στερήσει από τη συγκεκριμένη φάση μία θέση στο Top-3 των σπουδαιότερων στιγμών του συγκεκριμένου reality μέχρι σήμερα και να μειώσει την επιθυμία μου να σηκώσω -λέμε τώρα- τον ΒΟ από την άμμο και να τον πάρω να πάμε για μπίρες.

Γιατί η συγκεκριμένη φάση ήταν το επιστέγασμα μια σειράς στοιχείων που με οδήγησαν στο να πιστεύω ακράδαντα πως ο BΟ είναι ο πιο αυθεντικός τύπος του παιχνιδιού και γενικά ένας από τους πιο ωραίους τύπους που κυκλοφορούν εκεί έξω.

Από την πρώτη στιγμή που είδα τον BΟ στο Survivor έχω σπάσει το κεφάλι μου να βρω από ποιο τραγούδι τον ξέρω. Άρχισα να γκουγκλάρω το όνομά του μέχρι που έπεσα στη σελίδα του στη wikipedia. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ο BΟ έχει τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη live με τον Coolio.

Αυτόν ντε:

Όχι δεν είχα πάει σε αυτό το live.

Μετά ανακάλυψα πως ο BΟ έχει κάνει ντουέτο με τον Steve Wonder στο 'Look Around'. Θέλω να πιστεύω πως η wikipedia δεν εννοεί τον Stevie Wonder. Όπως και να έχει, ούτε αυτό το κομμάτι ήξερα.

Για να μην πολυλογώ, ούτε σε κάποιο από τα Lives με τον ΦΙΛΟ (sic) του Jay-Z είχα παρευρεθεί, οπότε οι μέρες περνούσαν και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη από ποιο τραγούδι τον ήξερα και μάλιστα είχα βρεθεί να το σιγοτραγουδάω αρκετές φορές.

Ένα μήνα μετά την έναρξη του Survivor και ενώ κανείς προφανώς στο γραφείο δεν βλέπει τη συγκεκριμένη εκπομπή, μία συνάδελφος άρχισε να κάνει μια αναδρομή στην καριέρα του BΟ, φτάνοντας στο:

'Είσαι μόνο 20 χρονών και τι έγινε λοιπόν;' τραγουδούσα κι εγώ σ' ένα 20χρονο κορίτσι -κολλώντας τεχνηέντως το 'και τι έγινε λοιπόν' στο 'είσαι μόνο 20 χρονών'- την περίοδο που βγήκε το τραγούδι και ήμουν έτοιμος να κάνω brofist στη οθόνη όταν είδα ξανά το videoclip. Τέλος πάντων.

Το συγκεκριμένο clip που λέτε, κάνετε μια χάρη στον εαυτό σας και δείτε το ολόκληρο, γιατί για να γίνει κατανοητό το μεγαλείο του θα πρέπει να το σπάσω σε τόσα gifs που θα πέσει το site, αποτελεί τρανή απόδειξη της αυθεντικότητας του BΟ. Αφού ό,τι κάνει στο videoclip αποτελεί μια προοικονομία για ό,τι θα συνέβαινε λίγα χρόνια αργότερα -δηλαδή τώρα που μιλάμε- στο Survivor, αποδεικνύοντας πως ο ΒΟ είναι συνεπής και παραμένει εξίσου αυθεντικός όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Επιγραμματικά όσον αφορά το μεγαλείο του BΟ και την προοικονομία στο συγκεκριμένο clip συμβαίνουν τα εξής:

-Ο ΒΟ πίνει RedBull. Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την τοποθέτηση προϊόντος.

-Η Ιουλία Καλλιμάνη (τραγουδίστρια στο clip) του χουφτώνει τουλάχιστον 4-5 φορές το μπράτσο και το βυζί. Ο BΟ ήταν πάντα ντούκι.

-Σε αρκετά σημεία του clip προσπαθεί να χορέψει, αλλά δεν στρίβει με τίποτα.

-Ο BΟ φλερτάρει την Καλλιμάνη με αυτό το ύφος:

-Το clip περιλαμβάνει αναδρομές στο παρελθόν της σχέσης του BΟ με την Καλλιμάνη και συγκεκριμένα στο καλοκαίρι του 1997, στις οποίες η Καλλιμάνη υποδύεται τον εαυτό της, αλλά τον BΟ τον παίζει κάποιος άλλος. Τι μας κρύβουν;

Μπορεί τον BΟ σ' ένα τμήμα του παραπάνω videoclip να τον υποδύεται κάποιος άλλος, αλλά ποτέ ο ίδιος δεν προσπαθεί να το παίξει ότι είναι κάποιος άλλος. Αυτά μπορεί, αυτά κάνει. Αυτά δεν μπορεί, αυτά δεν κάνει. Δεν τον χωράει, ρε παιδί μου, το κόκκινο μπλουζάκι των διασήμων που φοράει στο beach soccer; Το σκίζει και συνεχίζει να το φοράει σκισμένο. Του κάνει πάσα η Ειρήνη να τη φλερτάρει στην ερώτηση με τις κόρες των ματιών που μεγαλώνουν; Τη φλερτάρει.

Όσο γράφεται το κείμενο, βλέπω videoclips του ΒΟ. Ένα από αυτά είναι κάτι ανάμεσα στην 'Κοκκινοσκουφίτσα' και το 'Σκοτεινό Χωριό' του Σιάμαλαν με σαφείς industrial επιρροές. Αξίζει να του αφιερώσετε λίγο χρόνο.

Πάμε ξανά πίσω στις απορίες για τον BO. Απορούμε γιατί δεν συμμετέχει σε αρκετές δοκιμασίες, ενώ το περπάτημα όσο και το τρέξιμο δεν είναι στις αγαπημένες του κινήσεις; Παρατηρούμε τα clips του και συνειδητοποιούμε πως στα περισσότερα είτε αράζει είτε χρησιμοποιεί χλιδάτα αμάξια, μηχανάρες και γουρούνες. O BO δεν υποκρίνεται ποτέ.

(Στο 3:00 ο ΒΟ έχει τον κορίτσαρο δίπλα του και εκείνος ποζάρει στην κάμερα. Γεννημένος για reality)

Ο ΒΟ, που λέτε, τα πάει πολύ καλά με τους διασήμους τόσο στον Άγιο Δομίνικο όσο και μακρυά από αυτόν. Πέρα από τα μουσικά μεγαθήρια παγκόσμιας κλάσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν παίξει σε κλιπ του τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, έχει τραγουδήσει με τον Λάμπη Λιβιεράτο, τη Shaya αλλά και τον Stan. Ανοίγει παρένθεση. Αγαπητή παραγωγή του Survivor, είμαι διατεθειμένος να μαζέψω υπογραφές για να φέρεις έστω για μια μέρα τον Stan στον Άγιο Δομίνικο. Κλείνει παρένθεση. Και με κάποιον συμπαίκτη του από τους διασήμους γνωρίζεται για τα καλά από πριν.

Ωπ! Κάτι μου θυμίζει το παλικάρι με τη χαίτη στο 35'':

(Σαν πολλά δεν μας κρύβουν;)

Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το 'Τι, τι' του Γιώργου Αλκαίου το οποίο έχει μετατραπεί σε 'Di Di' και το τραγουδάει η Dawn Richard->πρώην μέλος των Danity Kane-> γκρουπ υποψήφιο για Βet Αward και Soul Train awards. Μόνο ο BΟ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο.

Αν και με βάση τη σωματοδομή του, ο BO θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος από τους παίκτες που θα γκρίνιαζε επειδή πεινάει και έχει γκώσει στις καρύδες, εκείνος δεν διαμαρτύρεται ποτέ. Όταν δεν έχει να φάει, δεν τρώει και όταν η ζωή του δίνει παστέλια, εκείνος αρκείται σ' αυτά.

***Ακολουθεί copy paste από την wikipedia: (...) Στη συνέχεια, ο Bo κάνει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους φίλων του όπως ο Νότης Σφακιανάκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Μακρόπουλος, η Καλομοίρα, η Δέσποινα Βανδή με Φοίβο στο «Come Along Now>>και πολλά άλλα.

Τι σημαίνει 'κάνει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους φίλων'; Τους κατασκευάζει; Τους σμιλεύει; Γράφει τους στίχους; Τη μουσική; Τι μας (ξανα)κρύβουν;***

Επειδή, όπως βλέπετε όταν αρχίζεις να μιλάς για τον BΟ δεν μπορείς να βάλεις εύκολα οριστική τελεία, θα το μαζέψω λίγο. Ο BO, ο τύπος που έχει βαφτιστεί Χαράλαμπος και έχει αποτελέσει μέλος των Goin' Through, δεν έχει πρόβλημα να αυτοσαρκαστεί για τα κιλά του και τρέχει σε τόσο αργούς ρυθμούς που επαναπροσδιορίζει την έννοια του slow motion, όπως έχει πει μια φίλη, ''είναι κάτι σαν γελαστός Βούδας, ένας αγαθός γίγαντας'' και θα ήθελα να βγω μαζί του για μπίρες.

Και μιας και εκείνος είναι πιο true κι από εμένα που γράφω αυτό το κείμενο, κλείνω μ' ένα δικό του στίχο:

'BO κυρίες και κύριοι εγώ είμαι αυτός, καλός ή κακός παραμένω αυθεντικός'.