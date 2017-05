Ποιοι θα έπαιζαν τους παίκτες του Survivor αν γινόταν ταινία

Αυτή την άνοιξη χάσαμε Game of Thrones, αλλά κερδίσαμε Survivor. Fair trade. Not. Το Survivor είναι η μεγαλύτερη pop επιτυχία της Ελλάδας μετά από πολλά χρόνια μη μεγάλων επιτυχιών. Αχ, Survivor. Η κόλλα που ένωσε τον ελληνικό λαό.

Το βλέπουν και εκείνοι που δεν βλέπουν τέτοια και ακόμη και όσοι δεν το βλέπουν έχουν μια ιδέα του τι γίνεται και έτσι έχεις τι να πεις με παρέες που κανονικά δεν θα είχες τι να πεις (αν και διαφωνείτε στο ποια άτομα συμπαθείτε). Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια τέτοια επιτυχία θα μπορούσε να γίνει άνετα σε μερικά χρόνια ταινία. Ποιος λοιπόν θα έπαιζε ποιον;

Σάκης Τανιμανίδης η Χριστίνα Μπόμπα

Ο Σάκης Τανιμανίδης μπορεί να παρουσιάζει το Σαρβάιβορ, αλλά η Χριστίνα Μπόμπα έχει πάρει τις περισσότερες καλές κριτικές. Τι καλύτερο άρα από το να υποδυθεί εκείνη την παρουσιάστρια στην κινηματογραφική εκδοχή του παιχνιδιού;

Τον Σπαλιάρα θα τον έπαιζε ο Παρθένης

Ο Σπαλιάρας και ο Παρθένης ήταν μοντέλα με ίδιο σώμα, ίδιο μαύρισμα, παρόμοιο κούρεμα, που μεταπήδησαν στην υποκριτική. Πολύς κόσμος τους μπέρδευε για πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό και για τις επόμενες γενιές. Ο ένας θα είναι αυτός που ήταν στο Survivor και ο άλλος αυτός που έπαιξε στην ταινία Survivor.

Την Ειρήνη Παπαδοπούλου θα την έπαιζαν η Ελένη Φουρέιρα και η Αναστασία Γιουσέφ

Επειδή ήταν δύσκολο να αποφασίσουμε αν την Ειρήνη Παπαδοπούλου πρέπει να υποδυθεί η Ελένη Φουρέιρα ή η Αναστασία Γιουσέφ, καταλήξαμε ότι πρέπει να την υποδυθούν και οι δύο. Το πώς θα γίνει αυτό, να κάνουν δηλαδή όλα τα πράγματα ταυτόχρονα ή να παίζει μισές σκηνές η μία και μισές η άλλη, ας το αποφασίσει η παραγωγή.

Τον Χανταμπάκη θα τον έπαιζε ο Μάνικας

Για πολύ καιρό υπήρχε speculation ότι ο Μάνικας θα μπει στο παιχνίδι. Τελικά μετά το τροχαίο διαψεύσθηκε επίσημα ότι θα πάει ο οποιοσδήποτε άλλος στο νησί. Νομίζουμε ότι στον Μάνικα ανήκει μία θέση και ο ίδιος θα ήταν σίγουρα πρόθυμος να παίξει το ρόλο του Χανταμπάκη, όταν θα του προταθεί.

Λάουρα Νάργες - Γωγουλίνι

Το Γωγουλίνι και η Λάουρα εκτός από την εμφανισιακή και φωνητική ομοιότητα, μοιράζονται την αγάπη τους για το χορό και έχουν και κοινή καταγωγή δημοσιότητας, αφού και οι δύο ξεκίνησαν την καριέρα τους από ριάλιτι (“The Wall” και “So you think you can dance” respectively) και στη συνέχεια έκαναν καριέρα και στην τηλεόραση ως παρουσιάστριες (η Γωγώ σε δεύτερα κανάλια με πρωταγωνιστικό ρόλο και η Λάουρα σε πρώτα κανάλια με δεύτερο ρόλο). Η Γωγώ Γαρυφάλλου ήταν πάντα συμπαθής στο κοινό και θα μπορούσε να αναστηλώσει τη φήμη της Λάουρας. Η αλήθεια είναι ότι αν συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη μάλλον θα είχε την ίδια τύχη με τη Λάουρα. Ως ηθοποιός όμως στο ρόλο της Λάουρας θα είναι φανταστική. Άλλωστε το Γωγουλίνι έχει δείξει τις υποκριτικές του ικανότητες εδώ και εδώ.

Την Ελισάβετ Αινατζιόγλου θα την παίξει η δίδυμή της

Η Ειρήνη Αϊνατζόγλου είχε μικρή παραμονή στο παιχνίδι. Πριν καλά καλά μάθουμε να την ξεχωρίζουμε από την αδερφή της, έφυγε. Γι αυτό θα ήταν υπέροχο να παίξει την αδερφή της σε μια ενδεχόμενη ταινία.

Μάνατζερ Ράγμπι ο Πέτρος Κωστόπουλος

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σίγουρα θα μετάνιωσε βλέποντας την τηλεθέαση και το impact του Survivor, που το απέρριψε και προτίμησε το Star Academy. Επίσης σίγουρα θα έπαιζε με στρατηγική αν είχε μπει στο παιχνίδι. Επίσης ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι γεννημένος μάνατζερ. Θα ήταν επομένως μια πολύ καλή επιλογή για τον ρόλο του μάνατζερ ράγκπι.

Αγγελόπουλος ο Γιάννης Πλούταρχος

Στα μάτια του Γιώργου Αγγελόπουλου πολλοί είδαν έναν λαϊκό ήρωα σαν αυτούς που βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες. Έναν Παπαμιχαήλ, έναν Ξανθόπουλο, έναν Γιάννη Πλούταρχο βρε αδερφέ.

(Αν ο Γιάννης Πλούταρχος αρνηθεί, η πρόταση μπορεί να γίνει στον Ηλία Βαλάση.)

Τσανγκ ο Σταρόβας

Ο Τσανγκ έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη του για την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ποιος λοιπόν θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικός από τον Σταρόβα για να τον παίξει;

Ειρήνη Κολλιδά η Τζένη Μπαλατσινού

Με την Τζένη Μπαλατσινού στο ρόλο της Κολλιδά, θα είχαμε ίντριγκα και στην ταινία, αφού όπως αναφέραμε στο ρόλο του Πάνου θα είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος. (Κάτι μας λέει ότι αυτή η ταινία θα σπάσει ταμεία και το Popcode θα διεκδικήσει μερίδιο). Επίσης φοβερή ομοιότητα με την Κολλιδά.

Τον Κωνσταντίνο Βασάλο θα τον κάνει ο Αρτέμης Σώρρας

Η πρόσφατη ανακάλυψη ότι ο Αρτέμης Σώρρας ήταν bodybuilder στην κατηγορία κοντών τζούνιορς τον έκανε τον πιο γνωστό bodybuilder στην Ελλάδα. Ο επόμενος πιο γνωστός bodybuilder στην Ελλάδα είναι αυτή την περίοδο ο Κωνσταντίνος Βάσαλος (και τρίτος πάει ένας άλλος που έδειρε πριν κάτι μήνες κάποιον αλλά δεν θυμάμαι όνομα και δεν ψάχνουμε google, γιατί δεν θέλουμε και να αναπαράγουμε τέτοιες συμπεριφορές). Αν πιάσουν τον Αρτέμη Σώρρα λοιπόν και βγει μετά από οκτώ χρόνια από τη φυλακή, η ταινία που θα γυρίζεται κάπου τότε -αν όλα πάνε σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας- θα είναι μία καλή ευκαιρία για να αποκαταστήσει το προφίλ του.

Ο Κοκκινάκης θα είναι άνιμε

Όχι κάποιος συγκεκριμένα. Ο Κοκκινάκης θα είναι ο κλασικός, σοβαρός, λιγομίλητος, χαρακτήρας του άνιμε, που δεν είναι ποτέ πρωταγωνιστής, αλλά σιγά σιγά γίνεται ο αγαπημένος του κοινού. Δεν μιλάει πολύ, είναι ανέκφραστος, όλοι περιμένουν ένα ξέσπασμά του το οποίο άντε να γίνει μια φορά σε όλη τη σεζόν και συνήθως είναι ο καλύτερος πολεμιστής (Zoro, Sai, Levi). Oκέι, στο “ο καλύτερος πολεμιστής” δεν το έχουμε και πολύ. Όπως λοιπόν στο “Drawn Together” βάλαν χαρακτήρες αντιπρόσωπους του είδους τους και όπως στο “Son of Zorn” βάλαν κάτι σαν τον He-Man ανάμεσα στους real flesh ηθοποιούς, έτσι ένα πρωτότυπο πιο άχαρο υβρίδιο αυτών των άνιμε χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί και για τον Κοκκινάκη. Και επειδή έχω την δημιουργική άδεια θα τον λένε “Ross”.