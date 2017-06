Άντρια Βασιλείου, η Ελληνοκύπρια Αμαζόνα του Wonder Woman

Φαντάζομαι ότι το γνωρίζεις ήδη ότι η Gal Gadot δεν είναι το μοναδικό supermodel που φόρεσε τη 'στολή' της Αμαζόνας για τις ανάγκες του Wonder Woman. Στο πλευρό της βρέθηκε και η εκθαμβωτική Άγγελος της Victoria's Secret Doutzen Kroes.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doutzen Kroes (@doutzen) στις Μάι 20, 2017, 12:17πμ PDT

Η οποία, ωστόσο, δεν επιλέχθηκε για την ομορφιά ή την κορμοστασιά της, αλλά γιατί είναι εξπέρ καβαλάρισσα.



Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doutzen Kroes (@doutzen) στις Απρ 21, 2017, 3:40πμ PDT

Και σκέψου ότι η δίμετρη Ολλανδέζα είναι η πιο 'αδύναμη' από ένα στρατό που επιλέχθηκε από τη σκηνοθετίδα με μοναδική εντολή να περιλαμβάνει γυναίκες που να πείθουν ότι μπορούν να κατατροπώσουν κάθε άντρα αντίπαλο.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madeleine Vall Beijner (@madeleinevallbeijner) στις Ιούν 2, 2017, 10:40πμ PDT

Εξού και περιλαμβάνει πρωταθλήτριες όπως την 33χρονη Σουηδή Madeleine Vall Beijner, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια, με 56 νίκες συνολικά στο kickboxing, stunt woman και, άμα λάχει, bouncer και σωματοφύλακας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madeleine Vall Beijner (@madeleinevallbeijner) στις Μάι 26, 2017, 8:11πμ PDT

Την Βρετανίδα πρώην πρωταθλήτρια του πένταθλου και του άλματος εις μήκος, Jenny Pacey, που τα είχε πάει μια χαρά και στους Ολυμπιακούς.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Pacey -SweatAndChampagne (@jennypacey) στις Ιούν 8, 2017, 5:36πμ PDT

Tην επιβλητική (βλέπε επιπέδου Grace Jones) Νιγηριανή πρωταθλήτρια του επτάθλου Moe Sasegbon.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Moe Sasegbon (@moeshash) στις Ιούν 2, 2017, 12:21πμ PDT

Την πρωταθλήτρια του box Ann Wolfe και του CrossFit Brooke Ence με τους κοιλιακούς από ατσάλι.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη brookeence (@brookeence) στις Απρ 27, 2017, 1:46μμ PDT

Την πρωταθλήτρια πολεμικών τεχνών Samantha Jo (που έχει δουλέψει επίσης ως stuntwoman στα Scott Pilgrim, Man of Steel και Agents of SHIELD) και την εξωτική συνάδελφό της -και μοντέλο- Mayling Ng.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mayling Ng (@maylingng) στις Απρ 25, 2017, 11:53πμ PDT

Οι συγκεκριμένες, μαζί με αρκετές ακόμη μη πρωταθλήτριες (που μπορείτε να δείτε μαζεμένες εδώ), δούλεψαν επί σχεδόν ένα χρόνο για να αποκτήσουν τα σώματα της Αμαζόνας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Moe Sasegbon (@moeshash) στις Μάι 27, 2017, 2:50πμ PDT

Μεταξύ των οποίων με περισσή χαρά ανακαλύψαμε την Andrea Vasiliou, η οποία γεννήθηκε στην Κύπρο, μετακόμισε στην Αγγλία και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Plymouth όπου σπούδασε Γαλλικά και Ισπανικά.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) στις Μάι 30, 2017, 11:09μμ PDT

Η υποκριτική και το μόντελινγκ ήταν πάντοτε το πάθος μου. Άρχισα να πηγαίνω σε castings από τότε που ήμουν 14 ετών. Με οδηγούσε η μητέρα μου 4 ώρες στο Λονδίνο και πίσω. Μετά το πανεπιστήμιο, αποφάσισα να έρθω στο Λονδίνο για να συνεχίσω τις σπουδές μου και ταυτόχρονα να βρω ατζέντη

Εννοείται ότι είναι δικό μας λάθος ότι δεν την είχαμε ανακαλύψει πιο πριν, αφού μια χαρά αφορμές μας είχε δώσει.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) στις Μάι 22, 2017, 11:01μμ PDT

Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν πίσω στο 2012 με ένα cameo στο The Dark Knight Rises (και ένα αντίστοιχο στο Σκορτζεζικό Hugo Cabret όπου έπαιζε την χορεύτρια τσίρκου).

Ενώ καπάκι έπαιξε σε1-2 σειρές (Obsession: Dark Rises, Strike) πριν την πάρουν στο Wonder Woman και στο Justice League λόγω -και- των αθλητικών ικανοτήτων της (είναι επίσης εξπέρ στη ιππασία).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) στις Αύγ 3, 2016, 1:40μμ PDT

Η δική μου σκηνή γυρίστηκε την τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Και έμαθα ότι πήρα τον ρόλο μόλις την προηγούμενη νύχτα. Σκέψου ότι είχα πάει να δω τους γονείς μου και έβαλα την μητέρα μου να με οδηγήσει πίσω μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα

Ενώ η Andrea, που δουλεύει επίσης ταυτόχρονα ως μοντέλο (κανονικό και fitness) έχει ήδη κλείσει και τα τρία επόμενα projects της (Order of Kings: Clash of the Kingdoms, Knights of the Damned, Order of Kings: The Dark Kingdom) όπου είναι και πάλι πολεμίστρια.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) στις Μάι 27, 2016, 1:11μμ PDT

Δεν έχω γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου τόσο όσο το προηγούμενο χρόνο. Επιπλέον έχω γίνει και expert στο σπαθί και το δόρυ

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) στις Ιούλ 4, 2016, 12:02πμ PDT

Όπως έχεις καταλάβει η καριέρα της Andrea, που επίσης έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει πολλά διαφημιστικά, είναι σε φουλ ανοδική πορεία (μόλις τελείωσε τα γυρίσματα μιας ταινίας στο Παρίσι). Με άλλα λόγια, τα επόμενα χρόνια, όλο και κάπου θα την πετύχεις. Άσχετα αν η ίδια αυτό που πραγματικά θέλει είναι να επιστρέψει στη σκηνή του θεάτρου από όπου και ξεκίνησε.

Για την ιστορία να πούμε πως την λίστα με τις Αμαζόνες πολεμίστριες του Wonder Woman συμπληρώνει η μοντέλο και χορεύτρια Sophie Ginger.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ginger Sophie (@gingersophie) στις Ιούν 11, 2017, 2:53πμ PDT

H Jade Lye που, πέρα από μοντέλο, είναι και πρωταθλήτρια στο αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη J a d e L y e (@jadelye1) στις Μάρ 7, 2017, 9:18πμ PST

Η καλίγραμμη Jolie Stanford.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jolie Stanford (@joliestanford) στις Μάι 1, 2017, 2:24πμ PDT

Η επίσης καλλίγραμμη ηθοποιός και χορεύτρια Olivia Buckle.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Buckle (@oliviadeanne) στις Ιούν 8, 2017, 6:36μμ PDT

Η ακόμη πιο καλίγραμμη χορεύτρια Jazz Peters που έχει εμφανιστεί μαζί με τους Will.i.am, Black Eyed Peas και Robbie Williams.

A post shared by Andrea Vasiliou (@andreavasiliou) on May 24, 2017 at 12:17am PDT

Μαζί, πάντα, με την καταξιωμένη (και γεμάτη τατού) 24χρονη συνάδελφό της Gemma Casserley που δεν φοβάται να δείξει το κάτι παραπάνω.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gemma Casserley (@g_casserley) στις Μάι 25, 2017, 10:27πμ PDT

Δείτε αν μπορείτε, καθώς βλέπετε την ταινία, να βρείτε ποια είναι ποια. Ξεκινώντας με το δικό μας το κορίτσι.

Ένα φουλ διασκεδαστικό παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς.