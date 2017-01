Οι Ελληνίδες fitness girls που θα μπορούσαν να είναι μοντέλα

Δεν είναι γνωστές, αλλά θα έπρεπε. Μια αδικία που φιλοδοξούμε να διορθώσουμε. Κρίμα δεν είναι να πάει τσάμπα τόσος ιδρώτας, στο γυμναστήριο και μετά στο instagram, χαμένος. Για να μην σου μιλήσω και για τον δικό μας που μόνο που τις βλέπουμε χάνουμε θερμίδες.

Πάει καιρός, είναι αλήθεια, από τότε που ασχοληθήκαμε στα σοβαρά με τα fitness girl του instagram.

Ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο (η καλύτερη, όπως η Michele Lewin που βλέπεις εδώ, έχει πάνω από 10 εκ. followers-και έκανε και το καλοκαίρι ένα πέρασμα από Σαντορίνη).Ένα κλάδο που καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να πείσει όλους εμάς ότι ο πόνος είναι καλό πράγμα.Συγκεκριμένα τόσο ο πόνος στο γυμναστήριο, όσο και -ο άλλος 'πόνος' όταν τις βλέπουμε να διαφημίζουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους online.

Και, παρόλο που εντοπίσαμε και εκθειάσαμε εγκαίρως την Ελληνοαυστραλή Kayla Itsines, μια από τις πιο δημοφιλείς personal trainers του πλανήτη.

Παρόλο που δεν πέρασε εκτός οπτικού μας πεδίου η επίσκεψη στη Σαντορίνη της Ελληνοαυστραλής fitness & nutrition guru, Hannah Polites.

Παρόλο που έχουμε μιλήσει εκτενώς για τις Ελληνίδες που μας γυμνάζουν τα μάτια

Τόσο τις παλιότερες, όπως -μεταξύ άλλων- τις Ελένη Πετρουλάκη, Φωτεινή Γεωργαντά, Γωγώ Μαστροκώστα, Γιάννα Νταρίλη, Σοφία Παθέκα και Φαίη Μακρή (εκείνη με το αξέχαστο γυμνό εξώφυλλο στη Σαντορίνη).

Όσο τις σύγχρονες, όπως μεταξύ άλλων -την πάλαι ποτέ πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ- Σόφη Πασχάλη.

Tη ραγδαία ανερχόμενη Μάντυ Περσάκη, διπλωματούχος ναυαγοσώστρια, καθηγήτρια pilates, ιδιοκτήτρια τριών γυμναστήριων και νέα μας κυριλέ καψούρα/ εθνική γυμνάστρια.Παρόλο, λοιπόν, όλα αυτά, για τις Ελληνίδες insta fitness girls δεν τα έχουμε πει παρά μόνο by the way, που έλεγαν και στο χωριό μου.

Όπως όταν εντάξαμε την τρισχαριτωμένη Ελεάννα Παλαιολόγου στο αφιέρωμα για τις άγνωστες Ελληνίδες που πρέπει να ακολουθήσεις.

22 ετών, personal trainer, μοντέλο, travel blogger και άκρως εξωφυλάτη.

Στο ίδιο δηλαδή αφιέρωμα όπου πρωτοαναφέραμε την γλυκύτατη 20χρονη Ηρακλειώτισσσα γυμνάστρια και μοντέλο Στέλλα Σαμνιώτη.

Και, πάνω από όλα, την -καψούρα μας, γιατί να το κρύψουμε- Φελίσιας Λαπάτη. Πρόκειται για την κόρη του συζύγου της Έλλης Αγγελιδάκη που είναι μοντέλο και δημοσιογράφος, ενώ έχει σπουδάσει και δουλέψει (δεν ξέρω αν το κάνει και αυτή τη στιγμή) και ως γυμνάστρια. Μια πραγματικά συγκλονιστική γυναίκα με αψεγάδιαστες αναλογίες.

Ή, όταν ανάμεσα στις ωραιότερες φοιτήτριες της Αθήνας και των περιχώρων συνειδητοποιήσαμε ότι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας είναι και η πολυταξιδεμένη -και άκρως φωτογενής - τραγουδίστρια Αναστασία Τερζή, Μiss Grand Greece 2014. Μεγάλη ανακάλυψη σου λέω.

Καθώς επίσης η βολεϊμπολίστρια, Star Peloponnisos 2014 και μοντέλο Κωσταντίνα Ψαροπούλου.

Ή όταν, στα πλαίσια διάφορων άρθρων, πέσαμε πάνω στη πανταχού παρούσα Χριστίνα 'θέλω να γίνω Μαστροκώστα' Πάζιου από την Αμφιλοχία, body & mind trainer, fashion designer και ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου που μας πυροβολάει εδώ και χρόνια με διαδοχικά σούπερ σέξι posts.



Tη χορεύτρια Αννούλα Candy , που είναι ταυτόχρονα και personal trainer.

Όπως personal trainer, fitness & pilates instructor είναι και η χορογράφος και χορεύτρια Helen Lembesis με τους φοβερούς κοιλιακούς.

Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη 'πακέτο' (και σώμα και πρόσωπο και σπουδές και από όλα) λίστα οφείλει να περιλαμβάνει κορίτσια με πολλές περγαμηνές και χρόνια στο χώρο του fitness, όπως η personal trainer, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και αρθρογράφο fitness σε διάφορα περιοδικά και free press Κρίστι Μαυρίδου.

Η καταξιωμένη και πολύπειρη Ντίντα Νάστου.

Kαι, τέλος, η αγαπημένη pilates instructor Μαρία Γρυπάρη με τις προδιαγραφές μοντέλου.

Ειδική μνεία για την personal trainer Zωή Τζανή που ήρθε στην επικαιρότητα λόγω της σχέσης της με τον Σπαλιάρα.

Και, πάνω από όλα, για την 26χρονη γυμνάστρια & μοντέλο Αντζέλικα Γιασεμή, με Χιώτη μπαμπά και παιδικά χρονιά στην Τζέντα, που έχει το δικό της personal training χώρο στο Μαρούσι.

Αν και αυτή η ανακάλυψη δεν σε εμπνεύσει να σηκωθείς από τον καναπέ, τότε σηκώνω τα χέρια μου ψηλά.

PS 1. Το παλέψαμε να βάλουμε κεντρική φωτό Ελληνίδα, αλλά, τελικά, την καρδιά μας έκλεψε η συγκεκριμένη λήψη της Ιταλο-βραζιλιάνας trainer Bruna Lima (165.000 followers), με έδρα την bimbo-φόρα Μέκκα του Μαϊάμι , δια χειρός του Mike Tang που αποτελεί ένα insta φωτογράφο τον οποίο πολύ εκτιμάμε.