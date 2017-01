Οι Ελληνίδες ομογενείς που κάνουν ζημιά ανά την υφήλιο

Κάνε στην πάντα Jennifer Aniston, Maria Menounos, Έλενα Παπαρίζου, Καλομοίρα, Γιάννα Νταρίλη, Μάρω Λύτρα (ναι, το ξέρω, το παραπάνω line up είναι του τρελού) και όλη η προηγούμενη γενιά. Εσάς σας έχουμε τιμήσει αρκετά. Ώρα να δώσουμε στα νιάτα το χώρο και το χρόνο που αντιστοιχεί στα απίστευτα (σωματικά αλλά όχι μόνο) προσόντα τους.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης maria menounos (@mariamenounos) στις Δεκ 30, 2016, 9:36πμ PST

Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό πίσω από ένα αφιέρωμα που δεν έχει σκοπό να σου κάνει για άλλη φορά σουμά αυτές που ήδη ξέρεις προκειμένου να 'τσιμπήσει' μερικές καλές φωτό παραπάνω. Όπως π.χ. αυτή της Λάουρα Νάργες, που δικαιούται με το -φυσικό- στήθος της μια θέση εδώ αφού ανήκει στα κορίτσια που μας έχουν έρθει εκ Γερμανίας.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης @lauranarjes στις Νοέ 19, 2015, 10:42πμ PST

Όπως ακριβώς -μεταξύ άλλων- η Εύη Αδάμ, η 'από Playmate κυρία εφοπλιστού' Βάσια Λόη, η 'από Playmate οπτικός' Κιμ Ματζουράτου με τα δίμετρα πόδια, η Ισαβέλλα Στρατηγάκη με το piercing σε όλα τα σωστά σημεία και, πάνω από όλα, η 'αξέχαστα και αξεπέραστα σέξι' Έλενα Παπαβασιλείου που πλέον είναι υπεύθυνη σε εκδοτικό οίκο.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Elena Papavasileiou (@e_papavasileiou) στις Δεκ 4, 2016, 7:12πμ PST

Αν και, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Γερμανίας, δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα εντυπωσιακό όσον αφορά τη νέα γενιά.

Ίδια φάση με τη Μεγάλη Βρετανία όπου πέρα από την reality star Georgia Kousoulou (που έχει πλούσιο μπούστο, αλλά μέχρι εκεί) και την διαβόητη, λόγω του sex tape που έφτασε να πουλιέται μέχρι και στους πάγκους της λαϊκής, Tulisa Contostavlos (που έχει γλυκό πρόσωπο, αλλά μέχρι εκεί) δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Tulisa Contostavlos (@tulisasinstagram) στις Αύγ 30, 2016, 1:14πμ PDT

Άντε, χαριστικά, ας συμπεριλάβουμε εδώ και την glamour model & ηθοποιό Karima McAdams, Ιρλανδικής, Κυπριακής και Μαροκινής καταγωγής, που βλέπουμε από φέτος στο Vikings.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Karima McAdams (@karimamcadams) στις Αύγ 13, 2016, 12:17μμ PDT

Δεν πειράζει. Στα νησιά αυτά παίζει τουλάχιστον σταθερά μεγάλη μπάλα η 31χρονη Ελληνο-ιρλανδή Georgia Salpa με το εξωφρενικά καμπυλωτό σώμα, που εδώ και δυο χρόνια είναι πλέον σύζυγος δισεκατομμυριούχου (και μητέρα), έχει αλλάξει το επίθετό της σε Penna και γενικώς είναι πιο σεμνή.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Georgia Penna (@georgiapenna) στις Ιαν 8, 2016, 1:27πμ PST

Οι διάδοχες της Παπαρίζου

Στη Σουηδία τα σκήπτρα της ελληνικής ομογένειας κρατά δικαίως ψηλά τόσο η δημοφιλής 30χρονη Ελληνοσουηδή σχεδιάστρια και παρουσιάστρια Rebecca Stella Simonsson που φέρνει σε Megan Fox.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Rebecca Stella (@rebecca_stella) στις Δεκ 27, 2016, 7:46πμ PST

Όσο η πάλαι ποτέ πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ και μοντέλο Elli Avram που κάνει μεγάλη καριέρα στο Bollywood.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Elli Avram (@elliavram) στις Δεκ 11, 2016, 8:43μμ PST

Και, πάνω από όλα, η εκθαμβωτικής ομορφιάς Ζωή Μαντζακάνη, Πατρινής καταγωγής, που περπάτησε με την αξία της πάνω στην περιζήτητη πασαρέλα της Victoria's Secret.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Zoe Aggeliki Mantzakanis (@zoiaggeliki) στις Δεκ 26, 2016, 12:16μμ PST

Ενώ, fyi, Νορβηγική υπηκοότητα, μιας και πιάσαμε την Σκανδιναβία, φέρεται να έχει και η πληθωρική παίκτρια reality και go go dancer Ελίνα Μπεκάκου.

Mε δύναμη από τη Γαλλία

Ειδική αναφορά, όπως οφείλουμε, θα κάνουμε στη 'μαμά Γαλλία συμμαχία'. Κυρίως εξαιτίας της 23χρονης Αντέλ Εξαρχόπουλος που άφησε τον πλανήτη με το στόμα ανοιχτό με τα λεσβιακά καμώματά της στο 'Η Ζωή της Αντέλ-Μπλε, το πιο ζεστό χρώμα’. Άξια διάδοχος στο σέξι στην 'βετεράνο' (βλέπε 38 ετών πλέον) Anna Mouglalis.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης adeleexarchopoulos (@adeleexarchopoulos) στις Μάι 4, 2016, 5:30πμ PDT

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πούμε επίσης ένα καλό λόγο για την γλυκύτατη κόρη του Γιώργου Χωραφά, Ζωή, που έχει ήδη δείξει δείγματα του ταλέντου της τόσο τηλεοπτικά ("Nos annees pension"), όσο και κινηματογραφικά ("Vanilla Poison").

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Zoe Corraface (@zoecorraface) στις Νοέ 4, 2016, 12:22μμ PDT

Την 34χρονη Alexa Davalos του The Man in the High Castle που γεννήθηκε στη Γαλλία και μεγάλωσε σε όλο τον κόσμο πριν καταλήξει στο Χόλιγουντ.

Καθώς επίσης δυο καλά λόγια για την εξωτική (ένεκα καταγωγής του μπαμπά από τις Ολλανδικές Αντίλες) Ιουστίνη Αλεξανδροπούλου, των 181 αψεγάδιαστων εκατοστών, που, αφού κέρδισε το Γαλλικό Elite Model of the year, παραδόξως μετακόμισε στην Ελλάδα.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης @justine_alexandropoulos στις Δεκ 14, 2016, 12:18πμ PST

Οι ωραίες που ήρθαν από το κρύο

Μπορεί η Αμερικάνικη παροικία μας να είναι σαφώς μεγαλύτερη, αλλά τα τελευταία χρόνια τη διαφορά παγκοσμίως έχουν κάνει οι Ελληνο-καναδές. Ξεκινώντας από την 'παλιά καραβάνα' (αν και μόλις 28) Tracy Spiridakos του Revolution, κόρη Ελλήνων ιδιοκτητών diner, παρόλο που δεν έχει κάνει το μπαμ που περιμέναμε (βλέπε έχει παίξει λίγο στο Bates Motel και άλλο λίγο στο McGyver).

Και συνεχίζοντας με την ανερχόμενη 23χρονη Ελληνο-ιταλίδα Christine Prosperi ηθοποιό, προφανώς αυτή στα δεξιά στην φωτό.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης crisprosperi (@crisprosperi) στις Δεκ 17, 2015, 4:31μμ PST

Καταλήγοντας στην -επίσης λιλιπούτεια, αλλά εντελώς πυροτέχνημα- Marie Avgeropoulos του The 100, που είναι όντως αλητάκι από τα λίγα.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Marie Avgeropoulos (@marieavgeropoulos) στις Ιούν 17, 2016, 5:37μμ PDT

Ενώ μεγάλη καριέρα έκανε στο WWE, με το ψευδώνυμο Trish Stratus, η βαβαβούμ Ελληνοκαναδέζα Patricia Anne Stratigias που πλέον, στα 41 της, είναι μαμά και fitness guru.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Trish Stratus (@trishstratuscom) στις Μάρ 30, 2016, 7:47πμ PDT

Ίδια σειρά δηλαδή με την 34χρονη Ελληνοαμερικανίδα Maria Kanellis, WWE diva, μοντέλο, Playmate, πυγμάχος και εσαεί sexy beast.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Maria Kanellis-Bennett (@mariakanellis) στις Ιαν 3, 2017, 5:56πμ PST

Οι Ελληνοαμερικάνες έχουν πάντα τον πρώτο λόγο

Καλές και άγιες όλες οι παραπάνω, αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πιο δημοφιλής Ελληνίδα στην Αμερικάνικη ήπειρο (και παγκοσμίως) αυτή τη στιγμή είναι η 'petite αλλά τσουρουφλίζει' Ariana Grande των 93.4 εκ. followers στο instagram. Με άλλα λόγια όσοι όλων των υπόλοιπων Ελλήνων επωνύμων σε Eλλάδα και εξωτερικό μαζί.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Ariana Grande (@arianagrande) στις Οκτ 30, 2016, 12:55μμ PDT

Η αλήθεια είναι ότι η πιο γνωστή από τη νέα γενιά ελληνοαμερικανίδων είναι, κατά τα άλλα, η 18χρονη Ariel Winter του Modern Family. Γνωστή επίσης για τα προβλήματα που είχε με τη μάνα της, την εγχείρηση μείωσης του στήθους που έκανε και το πόσο το παλεύει -μάλλον μάταια- να βγει σέξι στο instagram.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης ARIEL WINTER (@arielwinter) στις Ιαν 6, 2017, 7:49μμ PST

Αλλά σαφώς και, από άποψη ομορφιάς πάντα, δεν συγκρίνεται με τις 'παλιότερες' Sasha Grey, Mena Suvari, Karina Smirnoff (χορεύτρια), Jessica Chastain, Sofia Milos, Patricia Kara, Melina Kanakaredes, Andrea Tantaros, Lea Michele και Angie Harmon.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης karina_smirnoff (@karina_smirnoff) στις Μάι 24, 2016, 7:35μμ PDT

Έτσι για να σου αναφέρω ορισμένα ονόματα ενδεικτικά, που ήδη ξέρεις, χωρίς να το κάνουμε λύσσα το θέμα.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Lea Michele (@leamichele) στις Δεκ 15, 2016, 7:48πμ PST

Αντιθέτως σαφώς και έχει νόημα να σου φέρουμε εντός του οπτικού σου πεδίου την Ελληνοαμερικανίδα μοντέλα Elaine Gregory (αυτή που βλέπεις και στην κεντρική φωτό), με έδρα το Μαΐάμι, για χάρη της οποίας ολόκληρος Justin Bieber σταμάτησε την λιμουζίνα και έτρεξε να της συστηθεί καθώς εκείνη έτρεχε αμέριμνη στην παραλία. Την πιο σέξι δηλαδή από τα μοντέλα με ελληνικό αίμα στις φλέβες τους.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Elaine Gregory (@elainegregory_) στις Ιούλ 20, 2016, 8:38πμ PDT

Από εκεί και πέρα καλό είναι να πεις ένα γεια στην Maria Papathanasiou, body double της Megan Fox στο Teenage Mutant Ninja Turtles. Κάτι που από μόνο του αποτελεί 'τίτλος τιμής'.

Την μοντελέ celebrity chef ζαχαροπλαστικής Μαρίσα Τσόρτσιλ που έμαθε τους σταρ του Χόλιγουντ τι πάει να πει γαλακτομπούρεκο.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Marisa Churchill (@chef_marisachurchill) στις Ιαν 8, 2016, 1:20μμ PST

Την εξωτική Denise Vasi (με πατέρα Δομινικανό και μητέρα Ελληνοπορτορικανή) του All my Children με τα υπέροχα, συγκλονιστικά μάτια.

Και 1-2 εστεμμένες που έχουν σκάσει μύτη τον τελευταίο καιρό, όπως την Miss America 2016 Betty Cantrell που έχει επιπλέον και φωνή αγγέλου.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Betty Cantrell (@bettycantrellmusic) στις Νοέ 13, 2016, 1:53μμ PST

Ή τη δυναμική Miss Pennsylvania 2016 Elena LaQuatra που δουλεύει ως δημοσιογράφος.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Elena LaQuatra (@elenalaquatra) στις Νοέ 6, 2016, 9:56μμ PST

Αν και περισσότερο αίσθηση, για να είμαστε ειλικρινείς, προκαλεί η Μις Πορτογαλία Κατερίνα Σικινιώτη (που είναι πλέον φοιτήτρια Νομικής και παρουσιάστρια) όποτε αποφασίζει να έρθει από Μύκονο μεριά.

Η μεγάλη ομάδα από το βάθος του πάγκου φαίνεται

Ελληνίδα είναι επίσης η πλέον διάσημη fitness guru του πλανήτη, Kayla Itsines.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Kayla Itsines (@kayla_itsines) στις Ιαν 1, 2017, 1:19μμ PST

Οι δημοφιλείς Αυστραλές αδελφές Valance, με την Holy να είναι πλέον συζύγος δισεκατομμυριούχου και την Olympia -που προτιμάμε- να έχει ανοίξει τα φτερά της στο Χόλιγουντ.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης O L Y M P I A V A L A N C E (@olympiavalance) στις Ιαν 1, 2017, 3:34πμ PST

Και η Μεξικανή σταρ σε σαπουνόπερες Sofia Lama Stamatiades.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sofia Lama (@sofialama1) στις Αύγ 4, 2016, 7:57πμ PDT

Την λίστα συμπληρώνουν γλυκά οι δυο Νοτιοαφρικανές Gabriella Demetriades, εκπρόσωπος της χώρας στο παγκόσμιο διαγωνισμό του FHM και ιδιοκτήτρια εταιρίας marketing στο Cape Town.

Και η Gina Athans που βγήκε Miss South Africa Teen το 2000, μετακόμισε στο Παρίσι, ψηφίστηκε πιο σέξι γυναίκα από το FHM, συμπρωταγωνίστησε με τον Daniel Craig στο Flashbacks of a Fool.