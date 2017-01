Greek Best Anatomy Awards

Κακά τα ψέματα. Αν και φιλότιμες, δεν είχαν -πέρα από το instagram- πολλές ευκαιρίες να μας δείξουν τα προσόντα τους, αφού ούτε πολλές φωτογραφήσεις -και φέτος- έγιναν, ούτε υπήρχαν ερωτικές σκηνές στις λιγοστές ταινίες ή σειρές που γυρίστηκαν που να μας κινήσουν όντως το ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σκοπεύουμε να τιμήσουμε την εργατικότητα και την ευρηματικότητά τους.



Καλύτερο βλέμμα με νόημα

Αυτό της Αθηνάς Οικονομάκου στο εξώφυλλο του καλοκαιρινού Down Town, εκεί που οι γλουτοί της είναι καλυμμένοι με -τυχερή- άμμο. Με άλλα λόγια μιλάμε για το πιο σέξι εξώφυλλο που μας σέρβιρε Ελληνίδα μέσα στη χρονιά.



Συγκεκριμένα μια Ελληνίδα-εθνικός θησαυρός (εντάξει, έστω, εθνικό κορμί) που δικαιωματικά κερδίζει επίσης το βραβείο για best bikini body, όπως αποδεικνύει σχεδόν καθημερινά (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες) στο -εξαίσιο- instagram της.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης Athina Oikonomakou Official (@athinao1konomakou) στις Αύγ 13, 2016, 3:11πμ PDT

Καθώς επίσης πιο σέξι κοιλιακών (και μάλιστα φυσικών, αφού ισχυρίζεται ότι έτσι είναι φτιαγμένη από τη φύση, χωρίς δηλαδή λίπος στην κοιλιά). Αν και προφανώς της Ειρήνης 'καλύτερο κορμί της πίστας' Παπαδοπούλου είναι πιο γραμμωμένοι.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης eirini_papadopoulou (@eirini_papadopoulou) στις Σεπ 15, 2016, 6:35πμ PDT

Αν και, επιστρέφοντας στο βλέμμα, η μαστόρισσα του είδους είναι -εντελώς απρόσμενα- η πολυτάλαντη κυρία Νάντια Μπουλέ. Μια γυναίκα που κανονικά θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να παραδίδει σεμινάρια κυριλο-σέξι συμπεριφοράς.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Nadia Boule (@nadiaboule) στις Σεπ 9, 2016, 2:03πμ PDT

Η πιο 'βραζιλιάνικη' χριστουγεννιάτικη κάρτα

Οι φάτσα φόρα γλουτοί της Ιταλίδας Ρίας Αντωνίου, πιο φαντασμαγορικοί ομολογώ από τότε που τους θυμάμαι την εποχή που την φωτογραφίζαμε στο Nitro μήνα παρά μήνα, που μας τους σέρβιρε ανήμερα Χριστουγέννων.

Η ίδια δηλαδή τιμημένη ελληνική εξαγωγή (και πρώην Σταρ Πελοπόννησος, μην ξεχνιόμαστε) που, ως Νο1 ανερχόμενη τηλεοπτική γλάστρα/ συμπαρουσιάστρια στην ιταλική τηλεόραση, μας χάρισε και το πιο σέξι φετινό τηλεοπτικό pole dancing. Και μπράβο της.

Το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ ως extra bonus είναι ένα ντουέτο με την ελληνο-αγγλίδα Μαρία Νικόλ, ιδίων... χορευτικών προσόντων, που μόλις εκθειάσαμε στα πλαίσια του αφιερώματός μας στις ελληνίδες χορεύτριες.

Αν και, πιο σέξι αγιοβασιλίτσα, έτσι για να είμαστε σωστοί, οφείλουμε να επισημάνουμε πως είναι η Δούκισσα Νομικού. Ένα κορίτσι που μας απασχόλησε πολύ φέτος (με το instagram της, την ατίθαση γλώσσα της και την 'εφοπλιστική' σχέση της).

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Doukissa Nomikou (@dutchesss_) στις Δεκ 20, 2016, 9:35πμ PST

Το πιο έξοχο 'φιλανθρωπικό' γυμνό

Η εθνική μας αεροσυνοδός Αγγελίνα Ματαλιωτάκη, αθώα σαν άγγελος, στο πλαίσιο του ειδικού ετήσιου γυμνού τεύχους του Down Town για το AIDS (αυτό που φέτος είχε εξώφυλλο την Ντορέττα Παπαδημητρίου). Κρίμα, πολύ κρίμα, που αποφάσισε να μας παρατήσει για τα ξένα. Ειδικά τώρα που συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να μιλάμε μαζί της μέχρι και για Σοπενάουερ.





Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Angelina Mataliotaki (@angelinamataliotaki) στις Δεκ 14, 2016, 8:52πμ PST

Το καλύτερα κρυμμένο φυσικό στήθος

Αυτό της Κρητικιάς Κωνσταντίνας Κλαψινού που γνωρίσαμε στη Δικαίωση (και που τώρα παίζει στο θεατρικό Μόλις Χώρισα). Μια υπέροχη γυναίκα, με 'πανούργο' μυαλό, που έχει καταφέρει εντέχνως να μας κάνει να την κοιτάζουμε στα μάτια. Παρόλο που, το συγκεκριμένο κομμάτι της ανατομίας της, θα έκανε ακόμη και την Τζένη Μπότση, που γενικώς είναι κουλ, να πρασινίσει από τη ζήλια της.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Klapsinou Konstantina (@konstantina_klapsinou) στις Ιούλ 24, 2016, 11:36πμ PDT

Γενικά θεωρώ το στήθος μου ένα μειονέκτημα, που έχω καταφέρει να μην αφορά πολύ κόσμο πλέον. Το ‘καλύπτει‘ ότι μικροδείχνω, ότι η φωνή μου είναι κοριτσίστικη, ότι το βλέμμα μου δεν είναι πονηρό και ότι το ντύσιμό μου δεν είναι προκλητικό

Και όχι, μόνο τυχαίο δεν είναι πήραμε συνέντευξη τόσο από εκείνη, όσο και από την αντίστοιχων προσόντων Θεσσαλονικιά Πηνελόπη Πλάκα. Με τη μόνη διαφορά ότι η τελευταία, που τα απέκτησε στη 2η Λυκείου, και δεν τα κρύβει και μας κάνει να τα λαχταράμε επί δυο όταν ανεβάζει post στη λογική αυτή.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Pinelopi Plaka (@pinelopiplaka) στις Ιούν 6, 2016, 11:43πμ PDT

Με άλλα λόγια η 2η πιο σέξι food related λήψη της χρονιάς μετά την μπανάνα στο μπαλκόνι της δικιάς μας Άννας Μαρίας Bέλλη.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης AnnaMaria Velli (@amiyiami) στις Σεπ 9, 2016, 5:47πμ PDT

Ο πιο τυχερός καναπές

Αυτός πάνω στον οποίο απλώθηκε η συν-βασίλισσα (μαζί με την Κατερίνα Παπουτσάκη) των Ελληνίδων MILF, Μαρία Κορινθίου, στα πλαίσια της φωτογράφησης για το συλλεκτικό τεύχος του περιοδικού "Επιλογές" κατά του Aids. Μια γυναίκα που οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι ιδιαίτερως καλή στα ημίγυμνα insta- πλοζόν που πολύ της πάνε.

Το πιο γυμνό ελληνικό βιντεοκλίπ

Μιλάμε για το I Like the Way της insta queen Κατερίνας Στικούδη. Αυτό στο οποίο φοράει μόνο ένα κολιέ από κοράλλια σε κάποια εξωτική παραλία. Ιδανική αφορμή να αναφερθούμε και εδώ σε μια Θεσσαλονικιά που ποτέ, μα ποτέ, δεν μας (ως αντρικό φύλο) απογοητεύει.

Είτε πρόκειται για τοπλες selife στο instagram, είτε για επίδειξη twerking στα Mad VMA.

Επίσης ένα video clip που μας κάνει να θέλουμε να βουτήξουμε εδώ και τώρα στη θάλασσα όπως, πίσω στο Πάσχα, η -πάντα υποτιμημένη- Μαρία Λουίζα Βούρου που το τόλμησε στην Άνδρο, ανοίγοντας την καλοκαιρινή bikini σεζόν.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης Maria Louiza Vourou (@maria_louiza_real) στις Απρ 30, 2016, 6:07πμ PDT

H πιο σέξι φωτογράφηση Ελληνίδας στο εξωτερικό

Η τιμή αυτή ανήκει στην Σοφία Χαρμαντά, την πιο διάσημη από τις Ελληνίδες που ακόμη δεν ξέρετε το όνομά της, που βρέθηκε πριν από ένα μήνα στο Blue Lagoon στην Jamaica.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sofia Harmanda (@sofiaharmanda) στις Δεκ 3, 2016, 3:40μμ PST

Kαι, μια εβδομάδα πριν, στο Μιλάνο.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sofia Harmanda (@sofiaharmanda) στις Δεκ 10, 2016, 8:01πμ PST

Ενώ αξίζει επίσης να αναφέρουμε την Βασιλιάννα, το κορίτσι με το βλέμμα τίγρης, που φωτογραφήθηκε για χάρη γνωστού Ισπανού φωτογράφου στη Βαρκελώνη.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Vasilianna (@_vasilianna) στις Σεπ 6, 2016, 1:43πμ PDT

Εντάξει, εννοείται πως ψάχναμε αφορμή για να την αναφέρουμε εδώ, αφού πραγματικά την θεωρούμε την Ελληνίδα με το πιο συγκλονιστικό πρόσωπο. Μαζί φυσικά με την ωραιότερη Κρητικιά της τελευταίας 20ετίας, Μαρία Τσαγκαράκη.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Maria Tsagkaraki (@tsagkaraki) στις Ιούν 15, 2016, 4:06μμ PDT



Τι άλλο μας έκανε insta εντύπωση

Η πρωταθλήτρια του surf -και εσαεί αγαπημένη μας- Έφη Βρακά να μας παρακινεί να ξεκινήσουμε το άθλημα.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Effie Vrakas (@effievrk) στις Ιούλ 23, 2016, 12:20πμ PDT

H πανέμορφη Χριστίνα Μπόμπα να χρησιμοποιείται ως μπάρα στα χέρια του συντρόφου της Σάκη Τανιμανίδη.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Christina Bompa (@chrismpo) στις Αύγ 16, 2016, 2:36πμ PDT

Ο απρόσμενος συνδυασμός μπικίνι και πιγκουίνου δια χειρός της Ελληνοσουηδής Rebecca Stella Simonsson, που ξέρει και πως να γεμίζει και πώς να πουλάει ένα μπικίνι.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Rebecca Stella (@rebecca_stella) στις Ιούλ 4, 2016, 12:33πμ PDT

Η σούπερ γυμνασμένη Αμαρυλλίς (βλέπε έγινε εξώφυλλο σε Πολωνέζικο περιοδικό fitness με ένα Ταϊλανδέζο πίθηκο στο λαιμό στα πλαίσια των διακοπών της.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Amaryllis.Official (@amaryllis.official) στις Αύγ 16, 2016, 9:25πμ PDT

Η Σάσα Μπάστα και τα χταπόδια της.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sasa Basta (@sasabastavip) στις Αύγ 9, 2016, 9:14πμ PDT

H Ευαγγελία Αραβανή, με το κόκκινο μαγιό, να κάνει audition γα το νέο Baywatch.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Ευαγγελία Αραβανή (@evagelia_aravani) στις Ιούλ 10, 2016, 7:50πμ PDT

Η Νάνσυ Αλεξιάδη να μας θυμίζει πόσο πολύ της πάει το κόκκινο φουστάνι.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Nancy Alexiadi (@nancyalexiadi) στις Νοέ 7, 2016, 7:38πμ PST

H petite κόρη του ΛΕ ΠΑ, Κόνυ Μεταξά, να κερδίζει το βραβείο σκληρότερη εργαζόμενης insta-Ελληνίδας με τις σέξι φωτό που επιμένει να ανεβάζει non stop.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Konnie Metaxa (@kmetaxa) στις Νοέ 7, 2016, 11:06πμ PST

Kαι 'ραψωδία Ελλάδας' φωτό της -πάντα αψεγάδιαστης- Χριστίνα Κολέτσα, που χρησιμοποιούμε ως ιδανικό επίλογο.