Οι πιο σέξι φωτογραφήσεις του 2016

H Emily Ratajkowski καβάλα στο άλογο και την καλντέρα, οι γλουτοί της Αθηνάς Οικονομάκου καλυμμένοι με καυτή άμμο ή τα ανδροειδή του Westworld να βγάζουν τα μάτια τους. Όλα -και πολλά άλλα- στιγμιότυπα που μας ανάγκασαν να πατήσουμε, έστω για ένα δευτερόλεπτο, pause στον ποταμό πληροφοριών που μας κατακλύζουν καθημερινά και να απολαύσουμε την 'παλιομοδίτικη' γοητεία ενός καλοφωτισμένου και επιδέξια φωτογραφημένου ημίγυμνου κορμιού.

Το πιο σέξι βιντεοκλίπ

Παρότι το -παραγεμισμένο με επώνυμες MILF - MILF Money της Fergie μας έκλεψε τόσο την καρδιά ώστε να του κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, το σχετικό βραβείο (δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη τι θα μπορούσε να είναι) καταλήγει αναγκαστικά στην NSFW Rihanna του Work it.



Αντίστοιχα, παρότι η θέα της insta queen Κατερίνας Στικούδη να φοράει μόνο ένα κολιέ από κοράλλια σε κάποια εξωτική παραλία στο I Like the Way, μας κάνει ακόμη και τώρα να θέλουμε να πάρουμε τα νησιά.

Είναι τελικά η uber καμπυλωτή Έλενα Τσαγκρινού των Otherview να κάνει τα δικά της, πάνω στο πλοίο, στο Ξανά που μας αναγκάζουν να σηκωθούμε όρθιοι και να χειροκροτήσουμε.

Ναι, περισσότερο από τα -επίσης αγαπημένα- Αμαρτία της Ειρήνης Παπαδοπούλου, Καλοκαιρινές Στιγμές της Josephine ή το 'Συριανό' Παγωτό των Kinks.

H πιο καυτή διαφήμιση

To τριπλό bacon combo του Carl Jr., με τις Genevieve Morton, Emily Sears και Elena Belle, επιβεβαιώνει τη διαχρονική φήμη της αλυσίδας burger ως κατάφατσα σέξι (ή σεξιστική, ανάλογα πως το βλέπεις). Και αυτό σε μια χρονιά όπου τις χάρες της επίσης διαλάλησε και η Ηayden Panettiere του Nashville.



Ενώ στο εντελώς αντίθετο άκρο (βλέπε εκλεπτυσμένα σέξι) βρίσκεται το Secret Holiday διαφημιστικό της Victoria's Secret στο οποίο βλέπουμε όλους τους αγγέλους να μας καλούν στο show τους. Εκεί που ξεχωρίζει εκείνη με την κόκκινη κάπα πάνω στο μαύρο άλογο.



Εκείνες που έσπασαν τo internet

Αν και πολυφορεμένη η φράση (βλέπε το νέο μας αγαπημένο κλισέ) δεν μπορείς παρά να την χρησιμοποιήσεις όταν αναφέρεσαι σε viral video όπως αυτό της Irina Shayk, που γίνεται κυριολεκτικά χάλια παίζοντας με λευκό πηλό, στα πλαίσια του -καθιερωμένου πλέον- Χριστουγεννιάτικου LOVE Advent Calendar.

Εκεί που, για άλλη μια χρονιά, ότι πιο σέξι κυκλοφορεί εκεί έξω (Kendall Jenner, Rita Ora, Bella Hadid κτλ) έχει βαλθεί να μας πετάξει, παρότι γιορτινές μέρες, τα μάτια έξω. Συμπεριλαμβανομένου της Barbara Palvin που σπουφάρει -όχι και τόσο επιτυχημένα- την Sharon Stone από το Βασικό Ένστικτο.

Κάτι που μας δίνει, όμως, αφορμή για να μιλήσουμε για την Ρία Αντωνίου που έκανε ακριβώς το ίδιο (και άλλα πολλά, όπως pole dancing) στα πλαίσια του ρόλου της ως Νο1 ανερχόμενη τηλεοπτική γλάστρα/ συμπαρουσιάστρια στην ιταλική τηλεόραση. Εκεί που ο ανταγωνισμός είναι, κακά τα ψέματα, πολύ σκληρός.

Tην Ireland Baldwin, τη δίμετρη κορούλα της Kim Basinger και του Alec Baldwin, να κάνει τα δικά της στην παραλία.

Κάτι που μας δίνει OΚ πάσα για να μιλήσουμε για τις άλλες κορούλες που ξεχωρίσαμε φέτος. Όπως την ξανθιά οπτασία Ava Sambora, κόρη της Heather Locklear και την ευλύγιστη Bianca Bree, κόρη του Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ.

Συν, από τα ελληνικά πράγματα (και σε πολύ μικρότερο βαθμό) την υπέροχη Σοφίνα Λαζαράκη, κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση που είδαμε στο X-Factor. Και την Κόνυ Μεταξά, την petite κόρη του ΛΕ ΠΑ, που οφείλουμε να αναφέρουμε γιατί και ημίγυμνη φωτογράφηση στο Down Town έκανε και δεν φοβάται να (μας) τα δώσει όλα -και συνεχώς- στο instagram. Με άλλα λόγια της βάζουμε δέκα με τόνο για την προσπάθεια.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Konnie Metaxa (@kmetaxa) στις Οκτ 28, 2016, 5:34πμ PDT

Επίσης, όσον αφορά το Love calendar, την βετεράνο -αλλά πάντα μάχιμη- 43χρονη Heidi Klum στην μπανιέρα.

Κάτι που, φαντάζομαι συμφωνείς, είναι ωραία αφορμή να μιλήσουμε για την 47χρονη Jennifer Lopez που σάρωσε με 1,5 εκ. likes μόλις ανέβασε την συγκεκριμένη φωτογραφία στο λογαριασμό της στο instagram.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Jennifer Lopez (@jlo) στις Νοέ 3, 2016, 11:55πμ PDT

Ή την 36χρονη Britney Spears που μας θύμισε τον (πολύ) παλιό και (πολύ) καλό εαυτό της με αυτό τo workout βιντεάκι στα πλαίσια των εμφανίσεων της στο Las Vegas.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης Britney Spears (@britneyspears) στις Σεπ 18, 2016, 5:36μμ PDT

Ειδική αναφορά, για να το λήξουμε με την κατηγορία (ελληνίδα) MILF, στην Μαρία Κορινθίου που σφύριξε τη λήξη με τη συγκεκριμένη γυμνή φωτό στο instagram της. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την -προχώ για τα δικά της δεδομένα- φωτογράφηση που έκανε το καλοκαίρι στο Down Town η Βάσω Λασκαράκη.



Και, τέλος, την Stella Maxwell να σπουφάρει αριστουργηματικά την Margot Robbie του The Wolf of Wall Street.



Κάτι που μας δίνει φοβερή πάσα για να μιλήσουμε για το πόσο επιδραστικά σέξι υπήρξε φέτος η Αυστραλέζα αγρότισσα με το εξώφυλλό της στο Vanity Fair, τη γυμνή σκηνή της στο Tarzan και, πάνω από όλα, με το πόσο πειστικά σέξι ήταν ως η αναρχικά σέξι Harley Quinn στο Suicide Squad.

Εκείνη που (δεν) βαρεθήκαμε να βλέπουμε

Καλές και άγιες οι παραπάνω, αλλά εκείνη που πραγματικά έκλεψε την παράσταση -αν και, προσωπικά, έχω αρχίσει να τη βαριέμαι σχεδόν όσο την Kim Kardashian- αυτή τη χρονιά στα social είναι η Emily Ratajkowski.

Κάθε της φωτογράφηση, όπως αυτή με το άλογο στο Harper's Bazaar, κάθε της τοπλες φωτογραφία ή βίντεο, βγάζει είδηση. Και όχι, δεν το λέω μόνο και μόνο επειδή προκάλεσε φουλ χαμό όταν έκανε τα δικά της μέσα στο καλοκαίρι στη Σαντορίνη.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Emily Ratajkowski (@emrata) στις Αύγ 24, 2016, 9:11πμ PDT

Πολύ παραπάνω από τη μισή ντουζίνα supermodels που μαζεύτηκαν στη Μύκονο για τον γάμο της Αna Βeatriz Barros (ή την τοπλες Μίσα Μπάρτον, επίσης στη Μύκονο).

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Ana Beatriz Barros El Chiaty (@anabeatrizbarrosofficial) στις Ιούλ 7, 2016, 7:43πμ PDT

Ή όλα τα υπόλοιπα φοβερά και τρομερά κορμιά που έκαναν εισβολή στα ελληνικά νησιά ανά νησί, όπως την υπέρτατη insta-ρωσίδα Viki Odintcova.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Viki Odintcova (@viki_odintcova) στις Ιούν 14, 2016, 3:34πμ PDT

Όσον αφορά την Ελληνίδα συνάδελφό της, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την λαχταριστή Αθηνά Οικονομάκου που και πανίσχυρο instagram έχει και παίζει σε -σχεδόν- όποια τηλεοπτική σειρά παίζεται εκεί έξω και είναι υπεύθυνη για τη μοναδική ελληνική σέξι φωτογράφηση της χρονιάς, αυτή με την άμμο στους γλουτούς της για το καλοκαιρινό Down Town.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Athina Oikonomakou Official (@athinao1konomakou) στις Ιούν 2, 2016, 12:17μμ PDT

Και σκέψου ότι είναι πανίσχυρη στο instagram χωρίς καν να χρειαστεί να κάνει κάτι topless, όπως οι παρακάτω (εδώ η Βασιλιάνα -που την είχαμε επίσης στο παραπάνω αφιέρωμα- με την ιδιότητά της ως το πιο σέξι νέο μοντέλο στην Ελλάδα).

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Vasilianna (@_vasilianna) στις Αύγ 5, 2016, 6:40πμ PDT

Ή να χορέψει ένα ξεγυρισμένο τσιφτετέλι, όπως το νέο μας πουλέν (μαζί με την Σοφία Χαρμαντά), Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου-εδώ ως η πιο σέξι παρουσία συνολικά του φετινού Madwalk.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Nafsika Panagiotakopoulou (@nafsika_p) στις Απρ 27, 2016, 1:40πμ PDT

Αρκεί, όσον αφορά την Αθηνά, ένα βιντεάκι που την δείχνει να χορεύει στο ντους.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης Athina Oikonomakou Official (@athinao1konomakou) στις Αύγ 13, 2016, 3:11πμ PDT

Ειδική μνεία, για να τελειώνουμε με το ελληνικό instagram, στη Δούκισσα Νομικού που ανέβασε μέσα στο καλοκαίρι την πρώτη της σέξι φωτογράφηση ever.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Doukissa Nomikou (@dutchesss_) στις Ιούν 25, 2016, 8:47πμ PDT

Κατά τα άλλα, είμαστε υποχρεωμένοι, για να το λήξουμε και με τις φωτογραφήσεις γενικότερα, να αναφέρουμε την Kim Kardashian που κέρδισε με την -γυμνόστηθη- αξία της το πρώτο της εξώφυλλο στο GQ.

Αν και, προσωπικά, περισσότερο εκτίμησα την -δίδυμη αδελφή της Δούκισσας- Hannah Davis στο εξώφυλλο του τελευταίου Sports Illustrated.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Hannah Jeter (@hannahbjeter) στις Αύγ 20, 2015, 2:46μμ PDT

Και ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη λήψη της Hannah Ferguson από το εσωτερικό του.



Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης HANNAH FERGUSON (@hannahfergusonofficial) στις Φεβ 15, 2016, 2:22μμ PST

Μην ξεχάσω να σου δείξω τον σέξι warm up χορό της Αυστραλέζας πρωταθλήτριας των 100 μέτρων μετ' εμποδίων Michelle Jenneke, που συμπυκνώνει ιδανικά το τι έγινε στο Ριο κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας.

Oι πιο φωτιά και λάβρα σκηνές σε μικρή και μεγάλη οθόνη

Το κερασάκι στην τούρτα στο συγκεκριμένο αφιέρωμα και η αποζημίωσή σου που σκρόλαρες ως εδώ. Εν αρχή τα δυο όργια. Αυτό του Game of Thrones όπου ο Theon Greyjoy φθάνει στην πηγή αλλά δεν έχει πλέον τα προσόντα να πιει νερό (σε αντίθεση με την αδελφή του).



Kαι, ακόμη περισσότερο, το αντίστοιχo, τύπου Eyes Wide Shut, με τα -έτσι και αλλιώς συχνά πυκνά γυμνά- ανδροειδή βουτημένα στη χρυσή μπογιά, στο Westworld.

Ειδική μνεία (όσον αφορά το Westworld) στο στήθος της Thandie Newton, που το χαρήκαμε και με το παραπάνω. Αν και την παράσταση έκλεψε η μεγαλειώδης γυμνή επανεμφάνιση της Δρακομάνας Emlia Clarke μετά από χρόνια. Εννοείται μέσα στις φλόγες. Έστω και αν χρειάστηκε να πιει πολύ βότκα για να ξεπεράσει το άγχος.

Η πιο επική εμφάνιση της χρονιάς που έσβησε από το χάρτη το full frontal γυμνό της Olivia Wilde στο Vinyl, το μοναδικό 'ενθύμιο' που κρατάμε από τη συγκεκριμένη σειρά.



Και το τριολέ της -εσαεί αγαπημένης μας- Malin Akerman στο Easy, που επίσης δεν μας άφησε αδιάφορους.

Με άλλα λόγια ότι πιο καυτό είδαμε φέτος στη μικρή οθόνη. Όπως αντίστοιχα, στη μεγάλη, οφείλουμε να αναφέρουμε με απόλυτη προτεραιότητα τη πρώτη γυμνή σκηνή της Yvonne Strahovski στο -κατά τα άλλα αδιάφορο- Manhattan Night.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μας άρεσαν -σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνη- η Eliza Dushku στο Banshee, η Lina Esco στο Kingdom, η Riley Keogh στο Girlfriend Experience (που τα έδωσε όλα ως escort) , η Jodi Balfour στο Quarry (βλέπε ο ιδανικός τρόπος να υποδεχθείς ένα βετεράνο) ή η γυμνόστηθη Ashley Greene στο Rogue. Απλώς είπαμε να μην το κάνουμε λύσσα.

Ειδική μνεία στην εντελώς ακροβατική σκηνή από την κωμωδία The Bronze με την κοντούλα από το Big Bang Theory.