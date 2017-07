Τα κορίτσια των ελληνικών beach bars μας φτιάχνουν τον Αύγουστο

Ένα καλό beach bar δίπλα στο κύμα, με ωραία μουσική, αναπαυτικές ξαπλώστρες, κάτι παγωμένο να πιεις και κάτι λαχταριστό να κοιτάξεις. Αυτή είναι, άλλωστε, η πεμπτουσία του ελληνικού καλοκαιριού. Εδώ είπαμε να επιμένουμε λίγο στο λαχταριστό της υπόθεσης.

H αλήθεια είναι πως δεν είναι όλα τα beach bar, ούτε τα κορίτσια τους, το ίδιο.

Εκείνα της Μυκόνου, για παράδειγμα, είναι σαφώς πιο κοσμοπολίτικα, ποζάτα και πιο instagram friendly από ότι της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επίσης, τον τελευταίο καιρό, γεμάτες Βραζιλιάνες μοντέλα. Είτε ανερχόμενα, όπως η Mariana Nunes πιο πάνω, είτε καταξιωμένα, όπως η Izabel Goulart (των 3,8 εκ. followers) εδώ (και στην κεντρική εικόνα), που είπε να μας δείξει πόσο σκληρά προπονήθηκε για να παίξει στην πρώτη της ταινία, το Baywatch.

Περαιτέρω απόδειξη του instagram friendly που λέγαμε, το Agia Anna, στα top post του οποίου βρίσκουμε όχι μόνο τη συνήθη ύποπτο -σε οτιδήποτε μυρίζει παραλία & μπικίνι- Αθηνά Οικονομάκου (η οποία επίσης έχει 'κατσικωθεί' στα top post του Alemagou).

Αλλά την εξωτική Γαλλοβιετναμέζα Nelsia Astrid, με τις καμπύλες που αποτελούν τον ορισμό της πληθωρικότητας.

Την -δικαίως εξαιρετική δημοφιλή- fashion blogger Valeria Kovalenko.

Και, τέλος, την Βρετανίδα μοντέλο, εστεμμένη και σταρ του Bollywood Amy Jackson, των 3,2 εκ. followers.

Διεθνών προδιαγραφών είναι επίσης το cocktail & θέαμα στο Principote Panormos, όπου βρίσκουμε την Ιταλίδα πρώην του Μπαλοτέλι, μοντέλο, πρωταγωνίστρια reality (και περήφανη μαμά τσιουάουα) Melissa Casta Bambi.

Ενώ τη Μυκονιάτικη λίστα των γυναικών που κάνουν την κίνηση να σταματά συμπληρώνει η Αυστραλο-λιβανέζα Lexy Stevens στο Scorpios.

H πολύπειρη Πολωνέζα Joanna Krupa (γνωστή από τα Dancing with the Stars, Top Model και The Real Housewives of Miami) που αναδύεται από την παραλία στο Kalua.

H δικιά μας Kόνι Mεταξά που έχει 'κατσικωθεί' για τα καλά στα top posts του Alemagou.

H -αγνώστων λοιπών στοιχείων- Miimma που ξεχωρίσαμε, για προφανείς λόγους, στο Buddha bar.

Η Αυστραλέζα boxer, fitness expert και Miss Swimsuit USA Avril Mathie, που ζει το Αμερικάνικο όνειρό της στο Μαϊάμι και το ελληνικό της στο Solymar.

H δίμετρη εστεμμμένη Κύπρια Playmate Στέλλα Δημητρίου που ρίχνει γλυκά την αυλαία στο Pasaji.

Και, τέλος, μια αρμαθιά χαρούμενα 'κορίτσια στον ήλιο' στο Hippie Fish.

Γιατί μπορεί να αναλογεί παραπάνω από ένα insta-ποιήμα κορμί για κάθε ελληνικό νησί, αλλά, ειδικά φέτος, η Μύκονος τα έχει σαρώσει όλα.

Απόδειξη ότι, παρά τις ώρες που ξοδέψαμε ψάχνοντας, δεν καταφέραμε να συναντήσουμε την ίδια πληθώρα επιλογών ούτε στην Σαντορίνη (εδώ η Μαρία Καζάριαν, πιο σέξι Ελληνίδα barwoman, στο JOJO summer).

Ούτε στην Πάρο (εδώ η Μαριάννα Μπαφίτη στο Santa Maria).

Ούτε στη Νάξο (εδώ η -αιώνια καψούρα μας- Ίνα Σιδέρη στο Kahlua).

Ούτε στα νησιά του Ιονίου (εδώ η Δέσποινα Τάτα στο Ζακυνθινό Cameo Island).

Ούτε στην Ιο (εδώ η Aleksandra Mitkovska, με το ψαρωτικό βλέμμα, στο Free Beach Bar).

Δεν καταφέραμε, με άλλα λόγια, να βρούμε που αλλού -εκτός Μυκόνου- συχνάζουν παρέες σαν τα κρύα τα νερά, όπως αυτή της Νικολέτας Ράλλη (που αυτό το καλοκαίρι μας 'πυροβολεί' non stop με κάθε διαδοχικό της post).

Ενώ ακόμη και στη Σκιάθο, που πέρυσι μας είχε εντυπωσιάσει, η μόνη που ξεχωρίσαμε είναι η Μαρία Λέκα (φοιτήρια Διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και hostess σε νυχτερινά κέντρα, με 139.000 followers) στο Bananistas.

Εννοείται, πως, αν πέσει το μάτι σου πάνω σε κάτι αξιόλογο, με χαρά να το προσθέσουμε στη λίστα.

Και μείνε ήσυχος ότι, παρότι τα της Αθηναϊκής Ριβιέρας τα έχουμε ήδη πει εδώ αναλυτικά.Συνεχίζουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για αξιόλογες προσθήκες.

Αν και, κακά τα ψέματα, η μοναδική ελπίδα μας αδέλφια είναι και πάλι από την Χαλκιδική. Εκεί όπου βρήκαμε την μια συνήθη ύποπτο, την χορεύτρια Ηelena Μarshall, στο Εlephant.

Την άλλη, Stella Marshall (επίσης χορεύτρια) στο Umbrellas.

Συν κάτι μπόνους kinder από Ρωσία, όπως την Alexsa Drovna στο Cabana beach.

Αν και τον πραγματικό γύρο των δεκάδων beach bar της Χαλκιδικής (βλέπε Sani, Le Moon, Ethnik, Lefki Ammos) μπορείς να τον κάνεις ακολουθώντας την Ιωάννα Τούνη, δασκάλα, hostess στο Markiz και συν-ιδιοκτήτρια της σειράς ρούχων Bubblegun.

Αυτός (το tour των μπιτσόμπαρων της Χαλκιιδικής) που είναι μάλλον ο καλύτερος -και πιο value for money- τρόπος για να μπεις στο κλίμα και την ουσία του ελληνικού καλοκαιριού.