10 άνθρωποι που το Facebook θεωρεί ότι γνωρίζεις

Στην κορυφή της προσωπικής μου λίστας με τα πιο creepy πράγματα που μπορείς να συναντήσεις σε αυτό τον κόσμο -όλοι έχουμε μια τέτοια λίστα, έτσι;- βρίσκεται αυτό το βλέμμα:

Στην δεύτερη θέση, βρίσκεται το 'People You May Know' του Facebook ('Άτομα που Ίσως Γνωρίζετε' για όσους έχουν το Facebook στα ελληνικά). Πρόκειται για μία εφαρμογή, η οποία εμφανίζει τις profile pics ανθρώπων που η ομάδα του Zuckerberg θεωρεί ότι έχεις αρκετές πιθανότητες να θες να γίνεις φίλος μαζί τους. Συνήθως, εκεί εμφανίζονται άτομα με τα οποία έχεις πολλούς κοινούς φίλους. Όλα λογικά ως εδώ.

Τα πράγματα αρχίζουν να στραβώνουν από τη στιγμή που το Facebook εμφανίζει ως προτεινόμενους φίλους άτομα που δεν έχεις (ή δεν θες να έχεις) καμία σχέση μαζί τους. Θα ξεχάσω εκείνη τη φορά που άρχισε να μου προτείνει για φίλο τον καινούργιο σπιτονοικοκύρη των γονιών μου (είχαν μόλις μετακομίσει), με τον οποίο το μόνο πράγμα που μας συνέδεε ήταν ότι αποτελούσε τον καινούργιο σπιτονοικοκύρη των γονιών μου; Και να πεις ότι δεν είχαν πληρώσει το νοίκι; Δύο είχαν βάλει μπροστά.

Φήμες -επιβεβαιωμένες- λένε πως το Facebook προτείνει φίλους και με βάση τις τοποθεσίες που έχεις βρεθεί και έχεις χρησιμοποιήσει το GPS του κινητού σου. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρεις καν το όνομα ενός ανθρώπου, αλλά να εμφανίζεται στους προτεινόμενούς σου μόνο και μόνο επειδή έτυχε να βρεθείτε στο ίδιο bar ή να κάνατε διακοπές στο ίδιο camping.

Όπως και να έχει, το 'People You May Know' δεν είναι ποτέ αδιάφορο. Με βάση τα άτομα που σου προτείνει κάποιες φορές γίνεται creepy, κάποιες φορές έχει πλάκα και κάποιες άλλες απλώς σου σπάει τα νεύρα. Εδώ, θα ασχοληθούμε με την τρίτη περίπτωση και γενικά με τις κατηγορίες ανθρώπων που δεν θες με κανένα τρόπο να σου εμφανίζονται ως προτεινόμενοι φίλοι στο Facebook.

1. Τον προϊστάμενο από την προηγούμενη δουλειά σου

Αποτελούσε το μεγαλύτερο βύσμα στην εταιρεία. Αν δεν είχε βύσμα, δεν θα περνούσε ούτε απέξω. Ήταν ο λόγος που είχες σκεφτεί πολλές φορές να παραιτηθείς, αφού κάθε φορά που (καλώς) διαφωνούσες με τα λεγόμενά του, έστελνε mail στον διευθυντή σου -και ξάδερφό του- σχετικά με την αντιεπαγγελματική σου συμπεριφορά. Ήταν ο πρώτος που έσβησες από φίλο, μόλις άλλαξες δουλειά.

2. Τις συναδέλφους της πρώην σου

Για να εμφανίζονται στους προτεινόμενούς σου, ξέρουν ότι έχετε χωρίσει με την κοπέλα σου και φίλη τους. Αυτές σε διέγραψαν άλλωστε. Και καλά έκαναν, αφού απλώς σε πρόλαβαν από το να τις διαγράψεις εσύ. Ακόμα κλαις για τα πιο-βαρετά-βράδια-από-το-να-περιμένεις-στη-στάση-το-140 που πέρασες μαζί τους και με την πρώην κοπέλα σου, σε events που οργάνωνε η εταιρεία τους.

3. Τον ψυχολόγο σου

Ωραία, βρήκες το κουράγιο να πας σε ένα ειδικό για να λύσεις τα ψυχολογικά σου, πρέπει να το κάνεις βούκινο σε όλο το Facebook; Ίσως σε μερικά χρόνια είσαι έτοιμος να τον κάνεις φίλο, αλλά θες λίγη δουλειά ακόμη. Αυτή η κατηγορία γίνεται ακόμα χειρότερη όταν κάνεις ομαδική ψυχοθεραπεία και προτεινόμενοι είναι όλοι όσοι ακούνε κάθε εβδομάδα τα εσώψυχά σου.

4. Το κόλλημά σου από την προηγούμενη δουλειά

Ο μόνος τρόπος για να ξεκολλήσεις από εκείνη (είτε έκανες, είτε δεν έκανες κάτι μαζί της) ήταν να φύγει ένας από τους δυο σας από τη δουλειά. Η μοίρα τα έφερε έτσι -ή σε λυπήθηκε- και δεν δουλεύετε πια μαζί. Ο Zuckerberg τι διάολο θέλει και μπλέκεται στα προσωπικά σου;

Όσο και να σε τρώει το χέρι σου, μην την κάνεις ξανά add.

5. Ο 'φίλος' που δεν ήξερες ότι σε είχε διαγράψει

Άβολο. Δεν έχει σημασία αν τον χώνευες ή όχι. Το θέμα είναι ότι το έκανε πρώτος και δεν πήρες χαμπάρι. Ο μόνος τρόπος για να τονώσεις τον πληγωμένο σου εγωισμό είναι να τον κάνεις block. Πού θα πάει; Κάποια φορά δεν θα θελήσει να σε στοκάρει ξανά; Να δει τι θα πάθει.

6. Ο συνάδελφος που απολύθηκε λόγω 'περικοπών'

Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ότι δεν είχατε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν 'φεϊσμπουκικοί' φίλοι. Πάμε παρακάτω. Αυτή η κατηγορία είναι πιο άβολη ακόμα και από την προηγούμενη, γιατί για ένα αδιευκρίνιστο λόγο νιώθεις την ανάγκη να τον κάνεις add και να του πεις ό,τι δεν είχατε πει τόσα χρόνια που συνυπήρχατε στον ίδιο χώρο και να του εκφράσεις την αλληλεγγύη σου. Μην το κάνεις. Αν υπήρχε ουσιαστικός λόγος θα το είχες κάνει ήδη.

7. Το νέο αγόρι της πρώην σου

Όσο cool και να είσαι δεν έχεις καταγωγή και από την Στοκχόμη. Οκ, δεν έχεις σβήσει ακόμα την πρώην σου από το Facebook -την έχεις κάνει απλώς unfollow- αλλά δεν είσαι διατεθειμένος να βλέπεις την κοινή profile pic της πρώην σου με τον νυν. Θα διαγράψεις, άλλωστε, και την πρώην όταν αποκτήσουν κοινό λογαριασμό.

8. Τον υποψήφιο βουλευτή της περιφέρειάς σου

Ευτυχώς, τις περισσότερες φορές εμφανίζεται στο Facebook σου μόνο τις προεκλογικές περιόδους. Δυστυχώς, δεν εξαφανίζεται όσες φορές και αν πατήσει το 'x' στην πάνω δεξιά γωνιά από την φωτογραφία του.

9. Το ψεύτικο προφίλ ενός λάγνου κοριτσιού

Η πιθανότητα να είναι αληθινό το συγκεκριμένο προφίλ είναι λίγο μικρότερη από το να είναι πρώην σου η Sara Jean Underwood. Παρόλα αυτά, με το κορίτσι που σε όλες του τις φωτογραφίες τυχαίνει να φορά εσώρουχα/μαγιό και ψηλά τακούνια -όπως και στην καθημερινότητά του άλλωστε- έχεις πάντα μερικούς κοινούς φίλους. Αυτούς που δεν κρατήθηκαν -σε αντίθεση με σένα- και την έκαναν add.

10. Την μητέρα σου

Για αυτό εμείς έχουμε προνοήσει και την έχουμε κάνει block.