8 εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης με την παρέα σου

Θα σου μεταφέρω μια εικόνα την οποία έχω ζήσει με τους κολλητούς μου δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φορές και κάτι μου λέει ότι θα σου είναι κι εσένα αρκετά γνώριμη.

Μαζεμένοι όλοι σε ένα σπίτι ή ο καθένας απ' το σπίτι του σε ένα γκρουπ τσατ, προσπαθείτε να αποφασίσετε πώς θα περάσετε το βράδυ σας. Οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι, οι ίδιες και οι ίδιες: έξοδος σε μπαρ, απόβαση σε ταβέρνα για φαγητό, σινεμά για μια καινούρια ταινία, θέατρο.

Φτάνει πια, βαρεθήκαμε. Το έχεις νιώσει κι εσύ, όταν έχεις ακολουθήσει την παρέα σου με βαριά καρδιά σε μια έξοδο, απλά και μόνο επειδή δεν θέλεις να κάτσεις στο σπίτι σου.

Γιατί όμως να κάνετε συνέχεια τα ίδια, μηχανικά, χωρίς καν να περνάτε καλά, όταν υπάρχουν ένα σωρό δραστηριότητες εκεί έξω για να περάσετε τέλεια με την παρέα σου, κάνοντας κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό;

Όσο παράξενοι κι αν είναι οι φίλοι σου, είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε κάτι που να ταιριάζει σε όλους, επιλέγοντας μια απ' τις παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις.

Paintball

Ιδανικό για μεγάλες παρέες και ειδικά για όσους λατρεύουν τη δράση και την περιπέτεια. Ίσως και τον πόλεμο και απλά ντρέπονται να το παραδεχτούν. Σε έναν από τους αρκετούς πλέον χώρους που έχουν ανοίξει, μπορείς να βρεις κατασκευασμένα σκηνικά και σενάρια που θα σε βάλουν στην καρδιά μιας πολεμικής ταινίας με εσένα και το όπλο σου πρωταγωνιστή. Ιαχές "αέρα" και φούμο δεν χρειάζονται, ας μην είμαστε υπερβολικοί.

Τα συν: Θα τρέξεις, θα ανεβάσεις την αδρεναλίνη σου, θα συνεργαστείς με τους φίλους σου και θα γελάσεις.

Τα πλην: Ίσως πονέσεις λιγάκι. Πάντως δεν κινδυνεύεις να τραυματιστείς, μην φοβάσαι.

Η κλασική φιγούρα: Ο κομάντο που το παίρνει λίγο πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους.

Καραόκε

Μπορεί να πέρασε λίγο η μόδα τους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έπαψαν να εξασφαλίζουν μια διασκεδαστική βραδιά για εσένα και την παρέα σου. Πιείτε ένα ποτηράκι παραπάνω για να πάρετε θάρρος και φυσικά, μην διαλέξετε σοβαρά τραγούδια. Μόνο Backstreet Boys είναι η φάση.

Τα συν: Βγάζεις όλα τα απωθημένα σου απ' τα χρόνια που ήθελες να γίνεις διάσημος τραγουδιστής.

Τα πλην: Αισθάνεσαι ότι όλοι σε κοιτάζουν και σε σχολιάζουν.

Η κλασική φιγούρα: Αυτός που θεωρεί ότι είναι ταλεντάρα και δίνει την παράσταση της ζωής του.

Escape Rooms

Ίσως η ιδανική δραστηριότητα για μια παρέα. Θεματικά δωμάτια στα οποία καλείσαι να λύσεις γρίφους μαζί με τους συμπαίκτες σου, ώστε να αποδράσεις πριν εκπνεύσει ο χρόνος.

Υπάρχει μάλιστα ένα δωμάτιο το οποίο συνδυάζει την διασκέδαση με μια άλλη μεγάλη αγάπη μας, το μπάσκετ, και μάλιστα μπορεί να σε στείλει στο Final Four της Euroleague.

Μιλάω φυσικά για το Escape Room της Ευρωλίγκας το οποίο έγινε πράξη χάρη στο Sport24.gr, την Turkish Airlines EuroLeague και την κορυφαία εταιρεία δημιουργίας Escape Room, την GAME OVER, που συνεργάστηκαν για να προσφέρουν μία μοναδικά διασκεδαστική εμπειρία στους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο. Μία πρωτοποριακή ιδέα στον τομέα των adventure games, την οποία μπορείς να ζήσεις μαζί με την παρέα σου πηγαίνοντας στο χώρο του GAME OVER, στον 1ο όροφο του Village Shopping & more στου Ρέντη.

Μπορεί η ομάδα του Oneman να πάτωσε, όμως ακόμα θυμάται με χαμόγελο την εμπειρία της. Κάτι μου λέει ότι εσύ κι η παρέα σου αποκλείεται να τα πάτε χειρότερα.

Τα συν: Αν καταφέρεις μαζί με την παρέα σου να κλέψετε το τρόπαιο, μπαίνετε σε κλήρωση, όπου μία τυχερή παρέα 3-6 ατόμων θα παρακολουθήσει από κοντά το Final Four, που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Κάνε την κράτησή σου εδώ.

Τα πλην: Έχουμε ήδη καπαρώσει τον τίτλο της χειρότερης ομάδας, οπότε δεν έχεις κάτι να φοβάσαι εδώ.

Η κλασική φιγούρα: Ο ξερόλας που προσπαθεί να λύσει όλους τους γρίφους μόνος του.

5x5

Μαζεύεστε κάθε λίγο και λιγάκι για να δείτε μπάλα, παίζετε Pro και Fifa, κάντε και λίγο πράξη στο χορτάρι όσα βλέπετε. Δεν χρειάζεται να έχετε το ταλέντο του Μέσι, το θέμα είναι να μαζευτείτε 10 άτομα και να περάσετε καλά, χωρίς να χτυπήσει κανένας, γιατί είμαστε πια και κάποιας ηλικίας.

Τα συν: Αθλείσαι και περνάς καλά.

Τα πλην: Μετά από τα πρώτα 15-20 λεπτά χρειάζεσαι οπωσδήποτε διάλειμμα για νερό και ξεκούραση.

Η κλασική φιγούρα: Ο νευρικός που τσακώνεται με όλους, συμπαίκτες και αντιπάλους.

Λούνα Παρκ

Ποιος είπε ότι το Λούνα Παρκ είναι μόνο για τα παιδιά; Έχεις μπει ποτέ σε τρενάκι χωρίς να ανατριχιάσεις από την υπερένταση ή σε συγκρουόμενα χωρίς να κάνεις βλακείες λες κι είσαι πάλι 10 χρονών; Άσε που τα περισσότερα Λούνα Παρκ διαθέτουν air hockey, το οποίο σύμφωνα με αξιόπιστες έρευνες είναι το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου.

Τα συν: Έχει τόσα μαζεμένα παιχνίδια στον ίδιο χώρο, που αποκλείεται να μην βρεις τίποτα που να σου αρέσει. Σε αυτή την περίπτωση πάντως, έχει και φαγητό.

Τα πλην: Πλέον αρκετοί που σας βλέπουν θεωρούν ότι έχετε πάει στο Λούνα Παρκ με τα παιδιά σας.

Η κλασική φιγούρα: Αυτός που φοβάται τα τρενάκια που πάνε γρήγορα αλλά ντρέπεται να το παραδεχτεί.

Επιτραπέζια

Δεν εννοώ απαραίτητα την Μονόπολη ή κάποιο άλλο από τα κλασικά επιτραπέζια, αν και μια χαρά είναι και τα παιχνίδια με τα οποία μεγαλώσαμε. Για όσες παρέες βαρέθηκαν τα κλασικά πάντως, υπάρχουν εκεί έξω ένα σωρό επιτραπέζια με διαφορετικές υποθέσεις και αποστολές, που θα σε κάνουν να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου αλλά και να γελάσεις.

Τα συν: Δεν χρειάζεσαι να ξοδέψεις λεφτά και να βγεις από το σπίτι.

Τα πλην: Υπάρχει ο κίνδυνος να σας πάρει το πρωί.

Η κλασική φιγούρα: Ο σχολαστικός που κάθε λίγο και λιγάκι διαβάζει δυνατά τους κανόνες.

Καρτ

Όταν ήσασταν μικροί, τα καρτ ενθουσίαζαν εσένα και την παρέα σου γιατί αποτελούσαν την μοναδική σας ευκαιρία να βρεθείτε πίσω από ένα τιμόνι. Σήμερα, συνεχίζουν να σε ενθουσιάζουν γιατί σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις πράγματα που δεν θα τολμούσες ποτέ στο δρόμο και να αισθανθείς για λίγο πιλότος της F1.

Τα συν: Ένα πιθανό τρακάρισμα, αν και ανεπιθύμητο, είναι συνήθως ανώδυνο.

Τα πλην: Πιάνονται τα γόνατά σου.

Η κλασική φιγούρα: Η μετενσάρκωση του Σένα που θέλει να ρίξει γύρο σε όλους.

Μπόουλινγκ

Έπαιζε ο Dude με την παρέα του στον Μπιγκ Λεμπόφσκι, χρειάζεσαι στ' αλήθεια περισσότερα επιχειρήματα απ' αυτό; Ας είμαστε σοβαροί.

Τα συν: Ανταγωνιστικό αλλά σχετικά εύκολο, ακόμη και για φύσει άμπαλους ανθρώπους.

Τα πλην: Τα παπούτσια που αναγκάζεσαι να φορέσεις.

Η κλασική φιγούρα: Ο τύπος που κάνει 5 λεπτά για να ρίξει τη βολή του.