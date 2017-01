Let's brunch: Τα Flocafe Espresso Room κάνουν τις καθημερινές Σαββατοκύριακο

Από όλες τις ερωτήσεις του κόσμου που μπορούν να ακουστούν κατά τη διάρκεια μίας Δευτέρας, η 'ψήνεσαι να πάμε κατά τις 13.00 για ένα brunch;' δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο ύπαρξης. Και όχι επειδή τη Δευτέρα είθισται να τρέχουμε πανικόβλητοι να προλάβουμε την εβδομάδα που ξεκινά. Μεταξύ μας, όλος αυτός ο μύθος της υπερκουραστικής Δευτέρας πρέπει κάποτε να σπάσει. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι του παρόντος μία τέτοια εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Το βασικό πρόβλημα με το 'πάμε για brunch τη Δευτέρα' είναι ότι δεν υπάρχει μαγαζί να σερβίρει brunch τη Δευτέρα. Ή τουλάχιστον δεν υπήρχε. Μέχρι σήμερα που εσύ διαβάζεις και εγώ γράφω αυτό το κείμενο.

Σημείωση-εξομολόγηση Συντάκτριας: Όταν έμαθα για το νέο talk of the town, ότι δηλαδή τα Flocafe Espresso Room (στα καταστήματα Flocafe Espresso Room του The Mall Athens, του Athens Metro Mall, του Golden Hall και στο κατάστημα της Ν. Ερυθραίας) έχουν brunch και ότι μάλιστα, το σερβίρουν κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 17.00 το απόγευμα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό δεν ήταν ότι θα έχουμε τη δυνατότητα του brunch break στη δουλειά. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ή μάλλον, στο στομάχι και έπειτα στο μυαλό ήταν τα benedict. Τα αυγά, όχι ο Cumberbatch.

Γιατί ναι, το παραδέχομαι έχω μία αδυναμία στα eggs benedict. Για μένα, το brunch όταν το τρώω κάπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτά τα αυγά. Με αυτήν την υπέροχη σος που δένει τόσο υπέρτατα με το σολομό και το ψωμάκι το ενίοτε φρυγανισμένο από κάτω.

(ναι, μία εικόνα χίλιες λέξεις, συμφωνώ και πεινάω)

Ως εκ τούτου, όταν πάτησα το πόδι μου στο πενταχαρούμενο (αν κρίνουμε από τη μουσική) The Mall Athens και ενόσω άλλαζα τη μία κυλιόμενη σκάλα μετά την άλλη για να βρεθώ στο Flocafe Espresso Room και να δοκιμάσω το καινούριο τους αυτό γαστριμαργικό εγχείρημα σκεφτόμουν, για την ακρίβεια ευχόμουν, να έχουν eggs benedict στο μενού. Και να τα φτιάχνουν καλά.

Σπόιλερ: Όχι μόνο τα φτιάχνουν καλά αλλά έχουν και μία παραλλαγή eggs benedict με τριμμένη τηγανητή πατάτα (ΝΑΙ).

Μιας και ξεκινήσαμε όμως με αυγά, ας μείνουμε λίγο σε αυτό το κλίμα και ας πούμε ότι στον κατάλογο βρίσκονται εν αφθονία σε διάφορες παραλλαγές. Από ποσέ μέχρι scrambled ή τηγανητά.

(Σαλάτα με τηγανητό αυγό ποσέ και αντίο ζωή)

(eggs in a hole: Ή αλλιώς τα τηγανητά αυγά αλά Flocafe Espresso Room με λουκανικάκια ή καραμελωμένο μπέικον)

Παύση εργασιών να βγάλω φωτογραφία.

(Όλα καλά, βγήκε)

Παρεμπιπτόντως, αυτό το δεύτερο σπόιλερ, θα ήθελα να μην το περάσουμε έτσι. Μιας και οι αισθητά χαμηλές τιμές του μενού δεν μπορούν να μείνουν ασχολίαστες. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα είδος φαγητού που φθηνό, δεν το λες.

Μικρό διάλειμμα ευεξίας: Το τι χαίρομαι όταν σε ένα μενού υπάρχουν πιάτα να εξυπηρετούν όλα τα γούστα δεν περιγράφεται. Όπως και το υπέροχο smoothie 'spicy vegeterian' από χυμό τομάτας & καρότου, τζίντζερ, σέλερυ, σπιτική λεμονάδα & πιπερόμελο. Καλά γενικά, από smoothies, δεν παίζει να μην βρεις κάποιο του γούστου σου. Εγώ τρελαίνομαι για τα καυτερά, οπότε δεν είναι και τρομερά περίεργο που επέλεξα να αναφέρω αυτό.

(Κατά τα άλλα, χρόνο να έχεις να διαλέγεις γεύσεις και συνδυασμούς)

Παραμένουμε στο υγιεινό κλίμα για να μιλήσουμε λίγο για τα Healthy Bowls, με βάση γιαούρτι, γάλα, ρόφημα σόγιας ή αμυγδάλου τα οποία μπορείς να συνδυάσεις με όποια και όσα toppings θέλεις: δημητριακά, νιφάδες βρώμης, granola, superfoods, φρούτα, μέλι.

(Αποστολή σε: Ομάδα του Oneman. Ναι έβαλα 'νια νια νια' για λεζάντα)

Ήρθε η ώρα των pancakes όπως όλοι καταλάβαμε. Και των γλυκών. Η καλύτερα ώρα του χρόνου κοινώς, που λέει και το τραγούδι.

(Αυτή η κρέμα βανίλιας, δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει)

(Ούτε δίπλα στις αυγοφέτες brioche που είναι βουτηγμένες σε κανέλα και ζάχαρη υπάρχει. Δεν το δέχομαι)

(Σουφλέ τσουρεκιού!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Την ώρα που τα ποτά (γιατί όπως υποστηρίζουν και τα Flocafe Espresso Room 'κανένα τραπέζι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς αλκοόλ') έφτασαν στο τραπέζι τα pancakes με σοκολάτα, μου μιλούσαν ακόμα.

(Και με το bloody Mary όμως, κάναμε καλή παρέα. Παράπονο δεν έχω)

Πριν πιω στην υγειά μας, θέλω να υπενθυμίσω ότι το εν λόγω brunch μπορείς να το απολαύσεις στα Flocafe Espresso Room του The Mall Athens, του Athens Metro Mall, του Golden Hall και στο κατάστημα της Ν. Ερυθραίας.

Ναι, αυτή η εβδομάδα είναι μία καλή εβδομάδα να αφήσεις το κρύο έξω και να μπεις κάπου ζεστά να απολαύσεις τα αυγά σου όσο πιο value for money και γευστικά γίνεται.