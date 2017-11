Ο Taika Waititi πάντα πίστευε πως ήρθε από το διάστημα

O Taika Waititi είναι ο νέος Marvel σκηνοθέτης που πρέπει να γνωρίζεις, κι όχι μόνο επειδή έχει το πιο τέλειο όνομα ανθρώπου που έχει σκηνοθετήσει ποτέ υπερηρωικό μπλοκμπάστερ, αλλά κι επειδή είναι τόσο κουλ που πραγματικά, κάνει αυτό το όνομα να του αξίζει.

O 42χρονος σκηνοθέτης και ηθοποιός από τη Νέα Ζηλανδία έχει χτίσει εδώ και μια δεκαετία ένα σύνολο έργου γεμάτο γλυκές, αστείες, quirky πολύχρωμες ταινίες, με αξιαγάπητους ήρωες του περιθωρίου (είτε από διαλυμένες οικογένειες είτε κοινωνικά παραμελημένους) να ξεκινούν κάποια συναισθηματική περιπετειώδη διαδρομή. Οπότε ναι, αν το καλοσκεφτείς, γιατί να μη σκηνοθετούσε Marvel, τι του έλειπε;

Είναι μάλλον περισσότερο γνωστός για τα πολύχρωμα πουκάμισά του κατά πρώτον, και για τις συνεργασίες του με τον Jemaine Clement κατά δεύτερον. Είτε ως σκηνοθέτης κάποιων επεισοδίων του καλτ 'Flight of the Conchords', είτε ως συν-σκηνοθέτες οι δυο τους επίσης καρα-καλτ (και έξυπνου, και αστείου) 'What We Do in the Shadows', για το οποίο τώρα ετοιμάζεται σίκουελ.

Καθώς το 'Thor: Ragnarok' κάνει δουλίτσα στα ταμεία, και μιας και ήδη το υμνήσαμε ως την πιο διασκεδαστική Marvel ταινία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίρνουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον σκηνοθέτη κοιτάζοντας τα highlights της καριέρας του. Εξασφαλίσαμε μάλιστα μια αποκλειστική του συνέντευξη ώστε να μάθουμε μέσα από τα ίδια του τα λόγια, όχι μόνο το ποιος είναι και ποια είναι η αισθητική του, αλλά και το πώς το 'Thor: Ragnarok' μπορεί να εντοπιστεί μέσα στο ως τώρα έργο του.

Eagle vs Shark (2007)

Δύο κοινωνικά άβολοι φίλοι αναζητούν τον έρωτα παίρνοντας εκδίκηση από bullies και παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Είχε παιχτεί στις Νύχτες Πρεμιέρας, θυμάμαι είχα πάει να το δω επειδή έβγαζε ακραία πολύ ένα 'Wes Anderson από τη Νέα Ζηλανδία' vibe και μου άρεσε και ο Wes Anderson και η Νέα Ζηλανδία, οπότε τι είχα να χάσω.

O Taika Waititi μιλάει για... την προέλευσή του.

"Προέρχομαι από μια χώρα όπου οι Μαορί, οι ιθαγενείς, έπρεπε να πολεμήσουν πραγματικά για τα δικαιώματά τους και την αναγνώριση και για την γη και την κουλτούρα τους. Έχουμε στην πραγματικότητα μια πολύ ισχυρή παρουσία στη Νέα Ζηλανδία, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Οπότε, για μένα, είναι πολύ φυσιολογικό να περιλαμβάνω την ιθαγενή κουλτούρα. Όταν κάνουμε ταινίες στη Νέα Ζηλανδία ανοίγουμε την ταινία με μια τελετή των Μαορί επειδή από εκεί που προέρχομαι αν είσαι στη γη κάποιου πρέπει να τον συμπεριλάβεις σε ό,τι κάνεις. Πρέπει να του ζητήσεις να σε καλωσορίσει στη γη του για να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Χωρίς αυτή την αποδοχή οι άνθρωποι πιστεύουν πως τα πράγματα θα πάνε λάθος. Νομίζω πως ένα μεγάλος μέρος του γιατί η αίσθηση στο πλατό ήταν τόσο καλή και ειρηνική είναι επειδή όλοι ήταν χαλαροί, όλοι ένιωθαν ευπρόσδεκτοι και πως ανήκαν εκεί. Είχαμε και μια τελετή καλωσορίσματος."

Flight of the Conchords (2007, 2009)

Ο Waititi έχει σκηνοθετήσει 4 από τα 22 επεισόδια της απολαυστικής μιούζικαλ σειράς του ΗΒΟ, μές στα οποία και το φινάλε. Το παραπάνω καμμένο κομμάτι είναι από το πρώτο του επεισόδιο, το 'Drive By' της 1ης σεζόν όπου μέσα σε όλα παίζει κι ο Aziz Ansari.

Ο Taika Waititi μιλάει για... το κλίμα στο set όταν σκηνοθετεί.

"Αυτό που κάνουμε σαν δουλειά στο να γυρίζουμε ταινίες και να λέμε ιστορίες σε αυτό το μέσο, το να χτίζουμε απίστευτα σκηνικά και να ντυνόμαστε με τρελά ρούχα και να δημιουργούμε ιστορίες και περιπέτειες και διασκέδαση δε θα έπρεπε να μοιάζει σαν σκληρή δουλειά. Αλλά είναι σκληρή δουλειά. Συχνά θα ξαναγράψουμε πράγματα την ίδια μέρα, κάτι που κάναμε σε όλη την ταινία. Και αυτοσχεδιάζουμε πολύ. Θα δώσω ατάκες και θα γεννήσω ιδέες που νιώθω πως είναι πιο ενδιαφέρουσες, όχι επειδή το σενάριο δεν είναι ενδιαφέρον αλλά επειδή υπάρχουν περισσότερα πράγματα να ανακαλύψεις. Οι ηθοποιοί φέρνουν πράγματα που δε φαντάστηκες πριν. Οπότε, μου αρέσει η ιδέα ενός set κάπως ελεύθερου, όπου οι ιδέες και η δημιουργικότητα αναπηδούν τριγύρω.

Κάθε άτομο στο set είναι απαραίτητο και πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας. Οπότε προσπαθώ να ενσταλλάξω κάποια αγάπη και κάποια περηφάνια σε αυτό που κάνουμε και να κάνω την όλη διαδικασία διασκεδαστική. Έχω ακούσει για αυτά τα set όπου όλοι είναι στρεσαρισμένοι και συχνά είναι τελείως σιωπηλά. Μπορείς να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει. Δε θέλω να ακούσω καρφίτσα να πέφτει. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό; Έχω ακούσει καρφίτσα να πέφτει και δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον σε αυτό. Θέλω να ακούω θόρυβο, και θέλω να ακούω μουσική. Θέλω να ακούω μια κακακοφωνία πράγματων που συμβαίνουν."

Boy (2010)

Ένα 11χρονο αγόρι σε μια παραλιακή πόλη της Νέας Ζηλανδίας των '80s επανενώνεται με τον εγκληματία πατέρα του ο οποίος επιστρέφει για να ψάξει να βρει ένα σακί με λεφτά. Η ταινία είναι σκέτη γλύκα, ο Waititi παίζει τον πατέρα, ο πιτσιρικάς λατρεύει τον Michael Jackson (κάνει το πιο ξεκαρδιστικά, αξιολάτρευτα άμπαλο moonwalk στην ιστορία του σινεμά), και πετάει συνεχείς αναφορές στον Απίθανο Χαλκ, το οποίο, ΟΚ, απλά τέλειο κάπως.

Ο Taika Waititi μιλάει για... την αγαπημένη του οικογενειακή δυναμική.

"Ο Tom Hiddleston κι ο Chris Hemsworth παίζουν ξανά τους ρόλους του Loki και του Thor. Η σχέση ανάμεσα στα δύο αδέρφια είναι παρόμοια με προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί μικροτσακωμοί, αλλά νομίζω κάτω από όλα υπάρχει επίσης πολλή αγάπη. Αν σκεφτείς τις οικογενειακές σχέσεις, αυτό πάντα υπάρχει σε αυτή τη δυναμική. Είναι η δυναμική με κάποιον που ξέρεις σχεδόν καλύτερα από τον εαυτό σου, κάποιος που είναι ο καλύτερος φίλος σου και ο χειρότερος εχθρός σου. Και αυτό συνεχίζεται. Θα δούμε μια επιπλέον εξέλιξη, όπου εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον λίγο περισσότερο."

Green Lantern (2011)

Αυτό το βάζουμε εδώ επειδή ο Waititi ήταν ηθοποιός πριν γίνει σκηνοθέτης κι επειδή προφανώς δε θυμόμουν ότι έπαιζε σε αυτή την ταινία (μου το θύμισε η Ιωσηφίνα). Πόσο τέλειο που οι δύο ηθοποιοί αυτής της σκηνής αφού έπαιξαν στη χειρότερη υπερηρωική χλαπάτσα όλων των εποχών κατευθύνουν τώρα με απόλυτη επιτυχία τους Marvel ήρωες που πάντα ήθελαν στην πραγματικότητα (Deadpool και Hulk);

Ο Taika Waititi μιλάει για... τους ρόλους που του αρέσει να παίζει.

"Μου αρέσει να παίζω χαρακτήρες που είτε βοηθούν τους άλλους είτε είναι εκεί για να δώσουν λίγη υφή, να κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρον αυτό που βλέπεις. Επίσης κάτι που θα είναι απλά διασκεδαστικό για μένα να το κάνω. Με ενδιαφέρουν λιγότερο οι ατάκες ή το να κάνω ένα stunt, και περισσότερο το να κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ξανά. Όταν ο Korg άρχισε να αναπτύσσεται, φαινόταν σαν έναν χαρακτήρας με τον οποίο μπορούσα να παίξω λίγο και να κάνω μερικά πράγματα με τον Chris. Όταν πήρα τον ρόλο, ο χαρακτήρας κατέληξε να μεγαλώσει πολύ. Το διασκέδασα. Ήμουν ηθοποιός πριν γίνω σκηνοθέτης, οπότε ακόμα διασκεδάζω με αυτό το κομμάτι."

What We Do in the Shadows (2014)

Το είχα δει στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Ο Taika Waititi είχε κάνει το παραδοσιακό Q&A μετά το τέλος της ταινίας, παραμένοντας in character καθόλη τη διάρκεια. Παρακάλεσε να χαμηλώσουν το φως επειδή ενοχλεί τα βαμπίρ, κλπ.

Ο Taika Waititi μιλάει για... το κωμικό στοιχείο στις ταινίες του.

"Αν και οπωσδήποτε έχω παρελθόν στην κωμωδία, μου αρέσει να κάνω ταινίες που μπαλαντζάρουν ανάμεσα σε κάτι ελπίζω πολύ αστείο αλλά και κάτι με καρδιά που συνδέεται με το κοινό σε κάποιο βαθύτερο επίπεδο. Πίστεψα πως ο τρόπος που θα προσέγγιζα αυτή την ταινία θα ήταν πολύ διαφορετικός από τις δύο πρώτες ταινίες. Και η Marvel συμφώνησε με αυτό. Ένα από τα πράγματα που επίσης με έλκυσαν ήταν όταν η Marvel είπε πως θέλει πραγματικά να αλλάξει το franchise. Ήθελα να στείλουν τον Θωρ σε νέα κατεύθυνση και να τον στείλουν στο διάστημα και να περάσουν όση λιγότερη ώρα στη Γη είναι δυνατόν. Ήθελαν να τον κάνουν διασκεδαστικό και να τον στείλουν σε μια περιπέτεια."

Hunt for the Wilderpeople (2016)

Ένας θεούλης πιτσιρικάς το σκάει στο δάσος μαζί με τον αγροίκο θείο του που παίζει ο Sam Neill και κάπως έτσι μαθαίνουν να αγαπάν ο ένας τον άλλον. Όταν το είχα δει ευχόμουν το 'Thor: Ragnarok' να είναι κυριολεκτικά η ίδια ακριβώς ταινία, με τον Hulk στη θέση του πιτσιρικά και τον Thor αντί του Sam Neill. Ή το ανάποδο; Και το ανάποδο θα λειτουργούσε. Τελοσπάντων, το 'Thor: Ragnarok' εν τέλει είναι κατά ένα περίπου 42% αυτή η ταινία, το οποίο δεν είναι και κακό ποσοστό.

Ο Taika Waititi μιλάει για... το να ταξιδεύεις τον θεατή.

"Όταν οι ταινίες είναι συναισθηματικά αυθεντικές, τότε είναι που το κοινό επενδύει συναισθηματικά. Ένα κοινό θέλει να πάρει μέρος σε ένα ταξίδι και θέλει να το ακολουθήσει μέχρι τέλους. Δεν θέλουν να κοιτάνε το ρολόι τους ή να αρχίσουν να καταβροχθίζουν ποπ κορν, θέλουν να λάβουν μέρος σε ό,τι συμβαίνει και να δουν τον ήρωα να κερδίζει. Αυτό θέλω να φέρω σε αυτή την ταινία."

Τα ντυσίματά του

Αξίζουν ξεχωριστή αναφορά στη φιλμογραφία του από μόνα τους.

Ο Taika Waititi μιλάει για... τον εξωγήινο μέσα του.

"Η μεγαλύτερη ατραξιόν για μένα ήταν η ευκαιρία να εισάγω τον εαυτό μου σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη κουλτούρα. Από όταν ήμουν παιδί, πάντα ονειρευόμουν και φαντασιωνόμουν πως ήμουν από το διάστημα, πως ήμουν Βίκινγκ, πως ήμουν από την Άσγκαρντ. Έχω ταπεινή προέλευση, και με ξέρουν περισσότερο για τις ανεξάρτητες ιστορίες μου ή ιστορίες χαμηλού μπάτζετ. Έχω αφήσει το στίγμα μου σε αυτό τον κόσμο και πιστεύω πως ήταν η ώρα να επεκταθώ."

Thor: Ragnarok (2017)

Σαν το 'Hunt for the Wilderpeople', αλλά με υπερήρωες, και την Cate Blanchett, τον Idris Elba και την Tessa Thompson. Κέφι, γέλιο, χρώματα, μια χαρά.

Ο Taika Waititi μιλάει για... τον Chris Hemsworth.

"Ας πάμε κατευθείαν στο ζουμί... είναι ωραίος. Και έχει ένα φανταστικό σώμα. Ο Chris είναι και πολύ αστείος επίσης. Είναι φοβερός κωμικός ηθοποιός. Η παράδοση των αστείων του είναι φανταστική. Μπορείς να το δεις σε κάποιες από τις άλλες ταινίες. Όταν έχει αστείες στιγμές, πραγματικά λάμπει και παίρνει τον έλεγχο. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές του σε αυτόν τον τομέα."

To 'Thor: Ragnarok' προβάλλεται ήδη στις αίθουσες από την Feelgood Entertainment.