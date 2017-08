10 ταινίες που αξίζει να δεις τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος είναι συνήθως ο αδικημένος καλοκαιρινός μήνας στον κινηματογράφο. Τα στούντιο θέλουν συνήθως μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουν ήδη ένα χιτ, ενώ το Memorial Weekend είναι η επόμενη μεγάλη επένδυση για blockbuster. Αυτό συχνά σημαίνει ότι ο Αύγουστος ξεμένει με μία μεγάλη ταινία και κάτι ψιλά (και σκέψου ότι είναι καλύτερη περίπτωση από τον άτυχο Σεπτέμβρη).

Φέτος, όμως, μετά τον καταποντισμό του πάλαι ποτέ ασφαλούς Memorial Weekend που έδωσε τα χειρότερά του αποτελέσματα εδώ και δύο δεκαετίες και έπρεπε να σκάσει η Wonder Woman για να τα κανονίσει, έρχεται ο Αύγουστος να φέρει στην Ελλάδα τρία blockbuster που είτε έχουν ήδη δοκιμαστεί στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό box office, είτε θα κάνουν το ποδαρικό στα μηνιάτικα ταμεία, αλλά έρχεται και να δώσει ελπίδα για το σπάνιο πλέον είδος της μεσαίας ταινίας που κοντεύουμε να ξεχάσουμε.

Από heist movies μέχρι πολεμικά φιλμ και γαλλικές κωμωδίες, παρακάτω θα βρεις όλες τις ταινίες που μπορεί να κάνουν τον Αύγουστό σου πιο κινηματογραφικό.

Dunkirk

Η ταινία: Στρατιώτες των Συμμάχων από το Βέλγιο, τη Βρετανία και τη Γαλλία έχουν περικυκλωθεί από Γερμανούς στη Δουνκέρκη και πρέπει να βρεθεί τρόπος να διασωθούν. Η επιχείρηση διάσωσής τους έμεινε στην Ιστορία για το ακατόρθωτο (που κατορθώθηκε) του πράγματος, οπότε υπάρχει ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον για την δραματοποιημένη εκδοχή της, ωστόσο η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στην προσέγγιση.

Το ‘Dunkirk’ είναι περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο μία ταινία επιβίωσης αριστοτεχνικά φτιαγμένη, με ελάχιστο διάλογο, βουβή σχεδόν, ειπωμένη από τρεις τοποθεσίες και σε τρεις διαφορετικούς χρόνους, σε μια τρομακτική λόγω του εύρους της κλίμακα που δεν έχει φτιαχτεί για να βολέψει ανθρώπινες ιστορίες και Θανάτους Που Μετράνε. Σκέψου όσα έχεις μάθει να περιμένεις από το τυποποιημένο πολεμικό φιλμ και πέτα τα από το παράθυρο.

Πρωταγωνιστούν: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, Harry Styles, Fionne Whitehead.

Στη σκηνοθεσία: Christopher Nolan (‘Dark Knight’ τριλογία, ‘Inception’, ‘Interstellar’, ‘The Prestige’, ‘Memento’)

Κυκλοφορεί: 24 Αυγούστου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Logan Lucky

Η ταινία: Δύο αδέλφια θα προσπαθήσουν να οργανώσουν μία ληστεία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα NASCAR. Ίσως τυπικά θα έπρεπε να αποκαλέσουμε το ‘Logan Lucky’ το comeback του Steven Soderbergh, αλλά ας σοβαρευτούμε. Το διάλειμμα του τύπου από τη μεγάλη οθόνη ήταν μικρότερο από αυτό που κάνουν τεράστιοι σκηνοθέτες μεταξύ των πρότζεκτ τους, και ούτως ή άλλως δεν έκατσε καθόλου. Από το ‘Knick’ και το ‘The Girlfriend Experience’, μέχρι το ‘Red Oaks’ και το ‘Magic Mike XXL’ (που μόνταρε και συν-σκηνοθέτησε), o Soderbergh δεν ξέρει πώς να κάνει διακοπές.

Το ‘Logan Lucky’ είναι ένα heist movie φτιαγμένο γι’ αυτούς που ξεχάστηκαν από τον κόσμο που οι ίδιοι έχτισαν, αλλά ε μωρέ, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, θα τον κλέψουν. Ιδανικό κλείσιμο για το καλοκαιράκι.

Πρωταγωνιστούν: Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Sebastian Stan, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Hilary Swank.

Στη σκηνοθεσία: Steven Soderbergh (‘Ocean’s Twelve/Thirteen’, ‘Magic Mike’, ‘Out of Sight’, ‘Sex, Lies and Videotape).

Κυκλοφορεί: 31 Αυγούστου

Baby Driver

Η ταινία: Μαζί με το ‘Logan Lucky’, το είδος του heist movie θα ζήσει μεγάλες στιγμές τον Αύγουστο. Και αυτό και το άλλο είδος. Το υπό εξαφάνιση μεσαίου μεγέθους φιλμ.

Ο Baby (ω, ναι) έχει ένα τεράστιο χάρισμα πίσω από το τιμόνι. Γι’ αυτό και του ήταν εύκολο να μπλέξει με κυκλώματα ληστειών από την προεφηβική του ηλικία. Τώρα πρέπει να κάνει την τελευταία του δουλειά για να ξεχρεώσει το αφεντικό.

Εκστατικό, πολύχρωμο, ρυθμικό και απόλυτα συντονισμένο με beats που θα σε πλυμμηρίσουν, το ‘Baby Driver’ δεν πατάει ποτέ φρένο. Μπορεί να είναι η καλύτερη ταινία του Wright μέχρι τώρα.

Πρωταγωνιστούν: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm,Jamie Foxx, Eiza González.

Στη σκηνοθεσία: Edgar Wright (‘Hot Fuzz’, ‘Shaun of the Dead’, ‘Scott Pilgrim vs. the World’, ‘The World’s End’).

Κυκλοφορεί: 17 Αυγούστου

The Dark Tower

Η ταινία: Το μεγαλύτερο έπος του Stephen King έρχεται στη μεγάλη οθόνη μετά από καθυστερήσεις και μεγάλες ανακατατάξεις στην παραγωγή του την τελευταία δεκαετία. Ο τελευταίος gunslinger, ο Roland Deschain, βρίσκεται σε αιώνα μάχη εναντίον του Walter O'Dim, γνωστό και ως Man in Black, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την καταστροφή του Dark Tower που κρατά το σύμπαν σε ισορροπία.

Πρωταγωνιστούν: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick.

Στη σκηνοθεσία: Nikolaj ('A Royal Affair', σουηδικό 'The Girl With the Dragon Tatoo')

Κυκλοφορεί: 3 Αυγούστου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Atomic Blonde

Η ταινία: Μία undercover πράκτορας του MI6 ταξιδεύει στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να εξιχνιάσει τη δολοφονία ενός συναδέλφου της και να ανακτήσει μία λίστα με διπλούς πράκτορες που έχουν εξαφανιστεί.

Μετά την ανέλπιστη επιτυχία του ‘John Wick’, πολλοί είχαμε ποντάρει στη διεύρυνση του σύμπαντός του. Τελικά πήραμε το διευρυμένο του σύμπαν στην τηλεόραση με μια νέα σειρά και τη Lorraine Broughton από τα χεράκια του ενός εκ των δύο σκηνοθετών του για τη μεγάλη οθόνη. Ετοιμάσου για τις καλύτερες χορογραφίες δράσης του καλοκαιριού με μπόλικο neon.

Πρωταγωνιστούν: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Toby Jones, Sofia Boutella.

Στη σκηνοθεσία: David Leitch (‘John Wick’, ‘Deadpool 2’).

Κυκλοφορεί: 21 Αυγούστου

Wind River

Η ταινία: Μία πράκτορας του FBI πρέπει να εξιχνιάσει ένα έγκλημα σε μια απομονωμένη ινδιάνικη περιοχή. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεργαστεί με έναν ντόπιο βετεράνο κυνηγό που έχει δεσμούς με την τοπική κοινότητα και βεβαρυμένο παρελθόν.

Ο Taylor Sheridan άφησε το ‘Sons of Anarchy’ και την υποκριτική για να το ρίξει στα σενάρια και τώρα μπαίνει για πρώτη φορά και πίσω από την κάμερα. Το ‘Wind River’ κλείνει την “Τριλογία του Νότου” του όπως την αποκαλεί και έρχεται με τις καλύτερες συστάσεις από το φετινό Sundance Festival.

Πρωταγωνιστούν: Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Julia Jones, Jon Bernthal.

Στη σκηνοθεσία: Taylor Sheridan (‘Sicario’, ‘Hell or High Water’).

Κυκλοφορεί: 3 Αυγούστου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

A United Kingdom

Η ταινία: Αληθινή ιστορία για τον βασιλιά Seretse Khama της Botswana και τον γάμο του με τη λευκή Ruth Williams που προκάλεσε πολιτική και διπλωματική αναταραχή στο βασίλειό του.

Πολύ καλό βιογραφικό φιλμ που δε βασίζεται μόνο στις εξαιρετικές ερμηνείες του καστ του για να το ξελασπώσουν αλλά βρίσκει την ουσία στη ρομαντική του διάσταση, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην πάντα επίκαιρη πολιτική του πλευρά και χωρίς ποτέ να γίνεται διδακτικό.

Πρωταγωνιστούν: David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton.

Στη σκηνοθεσία: Amma Asante (‘Belle’).

Κυκλοφορεί: 31 Αυγούστου

Valerian and the City of a Thousand Planets

Η ταινία: Βασισμένη στα γαλλικά κόμικ ‘Valérian et Laureline’. Μια σκοτεινή δύναμη απειλεί την Alpha, την αχανή μητρόπολη με κατοίκους από χιλιάδες πλανήτες. Οι μυστικοί πράκτορες Valerian και Laureline πρέπει να ανακαλύψουν τη φύση της απειλής και να προστατεύσουν όχι μόνο την Alpha, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν.

Ο Luc Besson ξέρει να στήνει έναν κόσμο όπως μας έδειξε στο ‘Fifth Element’ κι αυτή τη φορά έχει και το μπάτζετ-μαμούθ για να φτιάξει κάτι τεράστιο. Φαντασμαγορικό υπερθέαμα που θα σε μεταφέρει ακριβώς στο κέντρο του.

Πρωταγωνιστούν: Dane DeHaan, Cara Delevigne, Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna.

Σε σκηνοθεσία: Luc Besson(‘Lucy’, ‘Fifth Element’, ‘Léon’).

Κυκλοφορεί: 31 Αυγούστου

Rock’n Roll

Η ταινία: Για τον 43χρονο Guillaume Canet, η ζωή δεν μπορεί να γίνει καλύτερη. Έχει ό,τι θα μπορούσε ποτέ να θελήσει κάποιος. Είναι διάσημος, έχει σημαντική περιουσία, μια δουλειά που αγαπά και κυρίως μια ευτυχισμένη οικογένεια. Όλα όμως ανατρέπονται στη ζωή του όταν, στα γυρίσματα της νέας του ταινίας, η όμορφη νεαρή συμπρωταγωνίστριά του τον ενημερώνει ότι δεν έχει πια πέραση στα νεαρά κορίτσια. Η ήσυχη προσωπική ζωή του με τη Marion Cotillard, ο γιος τους, τα άλογα που εκτρέφει και το σπίτι τους στην εξοχή, τον κάνουν υποτίθεται αντι-κουλ. Θα κοιτάξει, λοιπόν, να αλλάξει την εικόνα του, αλλά όχι χωρίς συνέπειες.

Όλα τα παραπάνω είναι η πραγματική περιγραφή του ‘Rock’n Roll’, μιας κωμωδίας για τη βιομηχανία θεάματος που ο Canet σπρώχνει σε άκρα δίχως γυρισμό και, κυρίως, χωρίς να προσφέρει τον συμβιβασμό που δένει σαν φιόγκος συνήθως τις ταινίες που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη θεματική. Η χημεία του πρωταγωνιστικού ζευγαριού είναι δεδομένη οπότε δε χρειάζεται ειδικότερη μνεία, αλλά θα σου δώσουμε το έξτρα επιχείρημα: Δες την για το απόλυτο extreme που πετυχαίνει ο Canet.

Πρωταγωνιστούν: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Philippe Lefebvre.

Στη σκηνοθεσία: Guillaume Canet (‘Blood Ties’, ‘Les petits mouchoirs’)

Κυκλοφορεί: 31 Αυγούστου

Que Dios nos perdone

Η ταινία: Στη Μαδρίτη του 2011, διάφορες ηλικιωμένες γυναίκες βρίσκονται δολοφονημένες με εμφανή σημάδια σεξουαλικής επίθεσης. Δύο ντετέκτιβ αναγκάζονται να συνεργαστούν για να συνειδητοποιήσουν κάτι που δεν φαντάζονταν ποτέ. Ότι κανείς από τους δύο δεν είναι πολύ διαφορετικός από τον δολοφόνο.

Ασφυκτικό ισπανικό θρίλερ με χαρακτήρες που ξεχωρίζουν σε μια πόλη που τους πνίγει.

Πρωταγωνιστούν: Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira.

Στη σκηνοθεσία: Rodrigo Sorogoyen

Κυκλοφορεί: 10 Αυγούστου