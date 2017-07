Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Νέος Will Ferrell μέχρι χιτ του Sundance

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Επιχείρηση Καζίνο (The House)

Τα ονόματα: Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas. Δε θες κανέναν άλλον.

Η ταινία: Αφότου ο Σκοτ και η Κέιτ χάνουν τα χρήματα πουν προόριζαν για τις σπουδές της κόρης τους Άλεξ, προσπαθούν απεγνωσμένα να τα κερδίσουν πίσω, ώστε να μπορέσει το παιδί τους να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Με τη βοήθεια του γείτονα τους, Φρανκ, αποφασίζουν να ανοίξουν ένα παράνομο καζίνο στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Έρωτας μετ' εμποδίων (The Big Sick)

Τα ονόματα: Kumail Nanjani, Zoe Kazan, Holly Hunter.

Η ταινία: O Κιουμέλ είναι ένας ανερχόμενος κωμικός γεννημένος στο Πακιστάν, γνωρίζει την φοιτήτρια Έμιλι σε μία από τις stand-up comedy παραστάσεις του. Ενώ η γνωριμία τους ξεκινάει σαν one night stand, εξελίσσεται σύντομα σε μία όμορφη σχέση. Όσο σοβαρεύει η κατάσταση τόσο μπερδεύονται οι ζωές και των δύο, και κυρίως του Κιουμέλ που δυσκολεύεται να αποκαλύψει στους παραδοσιακούς μουσουλμάνους γονείς του ότι είναι ερωτευμένος με μία Αμερικανίδα. Μπορεί ο έρωτας να ξεπεράσει τις διαφορές; Το 'The Big Sick' ήταν μία από τις ακριβότερες αγορές στο Sundance Festival, με πολλά στούντιο να σφάζονται στην ποδιά του και τελικό νικητή το Amazon.

Πρόσεχε Τι Εύχεσαι (Wish Upon)

Τα ονόματα: Joey King, Ryan Philippe, Shannon Purser.

Η ταινία: Η 17χρονη Κλερ προσπαθεί να επιβιώσει από την «κόλαση» του Λυκείου, παρέα με τις φίλες της, Μέρεντιθ και Τζουν. Έτσι, όταν ο πατέρας της τής χαρίζει ένα μουσικό κουτί με μία επιγραφή που υπόσχεται πως εκπληρώνει τις ευχές του κατόχου, σκέφτεται πως δεν έχει τίποτα να χάσει. Η Κλερ κάνει την πρώτη της ευχή και, προς μεγάλη της έκπληξη, πραγματοποιείται. Σύντομα, τα έχει όλα: χρήματα, δημοτικότητα και το αγόρι των ονείρων της. Τα πάντα μοιάζουν τέλεια –μέχρι τη στιγμή που οι πιο κοντινοί της άνθρωποι αρχίζουν να πεθαίνουν με φρικιαστικούς, διεστραμμένους τρόπους.

Το Μόνο Αγόρι Στη Νέα Υόρκη (The Only Living Boy in New York)

Τα ονόματα: Jeff Bridges, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon και Marc Webb πίσω από την κάμερα.

Η ταινία: Όλα όσα γνώριζε ο Τόμας για τη ζωή και την οικογένεια, πρόκειται να αλλάξουν. Περιπλανώμενος στη Νέα Υόρκη, ο Τόμας πιστεύει ότι η ζωή του είναι βαρετή. Κάτι που σίγουρα θα αλλάξει όταν γνωρίσει την ερωμένη του πατέρα του.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Λαίδη Σούζαν: Έρωτες & Φιλίες (Love & Friendship)

Τα ονόματα: Η Kate Beckinsale στον ρόλο της καριέρας της, η Chloë Sevigny, ο Stephen Fry και ο Tom Bennett.

Η ταινία: Δεν έχεις δει αστειότερη Jane Austen. O Whit Stillman ανέλαβε δράση και ανέδειξε μια πλευρά της συγγραφέως που καμιά φορά παραγκωνίζεται για χάρη του ρομάντσου.

Παίζουν επίσης:

Η δικιά μας οικογένεια (Belles familles). Ο Jérôme Varenne μένει στη Σαγκάη. Περαστικός από το Παρίσι, μαθαίνει πως στον τόπο όπου μεγάλωσε, στο Ambray, έχει ξεσπάσει μια διαμάχη γύρω από το οικογενειακό του σπίτι. Αποφασίζει να πάει εκεί για να βρεθεί μια λύση. Αυτή η εξόρμησή του στην επαρχία πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του.

Perfetti sconosciuti (Perfect Strangers). Επτά μακροχρόνιοι φίλοι μαζεύονται στο σπίτι του ενός, για δείπνο. Όταν αποφασίσουν να μοιραστούν μεταξύ τους το περιεχόμενο κάθε μηνύματος, email και κλήσης που λαμβάνουν, πολλά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και οι ισορροπίες διαταράσσονται. Πρόκειται για την τεράστια ιταλική επιτυχία, στο σενάριο της οποίας βασίστηκαν οι 'Τέλειοι Ξένοι' του Θοδωρή Αθερίδη.

Η Αλίκη Στις Πόλεις (Alice in the Cities / Alice in den Städten) (1974). Ο Γερμανός δημοσιογράφος Φιλίπ Βίντερ διασχίζει την Αμερική με αυτοκίνητο, με σκοπό να γράψει μια ιστορία για τη χώρα. Απογοητευμένος και δίχως έμπνευση, αποφασίζει να επιστρέψει σπίτι, χωρίς να τα έχει καταφέρει. Παράλληλα, συμφωνεί απρόθυμα να πάρει μαζί του την εννιάχρονη Αλίκη, καθώς η μητέρα της - την οποία συνάντησε στη Νέα Υόρκη την ημέρα της αναχώρησής του, έχει μια επείγουσα δουλειά. Όταν η μητέρα δεν εμφανίζεται στην προκαθορισμένη τους συνάντηση, οι δύο συνοδοιπόροι ξεκινούν την αναζήτηση της γιαγιάς της μικρής. Κατά την διάρκεια αυτής της απρόσμενης διαδρομής, η αρχική αμοιβαία τους αντιπάθεια, εξελίσσεται σε εγκάρδια φιλία.

Το λιμάνι της αγωνίας (On the Waterfront) (1954). Ένας πρώην πυγμάχος, φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, κάνει διάφορα θελήματα για λογαριασμό των επικεφαλής των συνδικάτων. Όταν συνειδητοποιεί ότι ο συνδικαλιστικός του φορέας έχει αλωθεί από το οργανωμένο έγκλημα και εκμεταλλεύεται τους λιμενεργάτες, αποφασίζει να εμφανιστεί στην αρμόδια κρατική επιτροπή και να πει την αλήθεια.