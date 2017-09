Ένας αθάνατος Σαμουράι θα ψάξει την ψυχή του στις Νύχτες Πρεμιέρας

“Όταν μου είπαν πως έχω πλέον κάνει 100 ταινίες είπα “ουάο!” αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ για μένα το αντικείμενο. Δεν βλέπω κάποια σημασία στο να κάνω πολλές ταινίες.”

Περίπου έτσι ξεκίνησε η κουβέντα μας με τον Takashi Miike όταν τον συναντήσαμε στις Κάννες. Είχε βρεθεί εκεί για να παρουσιάσει το 'Blade of the Immortal' ('H Λεπίδα του Αθανάτου'/'Mugen no jûnin') που τώρα έρχεται και στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Το 'Blade' είναι η διασκευή ενός κλασικού manga για έναν καταραμένο, αθάνατο σαμουράι, που προκειμένου να αποκτήσει ξανά την ψυχή του υπόσχεται να βοηθήσει ένα νεαρό κορίτσι να εκδικηθεί το θάνατο των γονιών της. Swordplay, φαντασία και βία ακατάλληλη για ανηλίκους.

Μιλάμε για την 100η ταινία ενός ακούραστου δημιουργού που έχει τα 'Ichi the Killer', 'Happiness of the Katakuris', 'Audition' και '13 Assassins' στο βιογραφικό του, και μιλάμε επίσης και για ένα από τα πιο φονικά γεννήματά του, παρά τον μακροσκελή ανταγωνισμό. Είναι, όμως, και η απόδειξη ότι με όσα είδη και να καταπιαστεί ο Miike, το samurai cinema θα είναι από αυτά που θα βγάζουν πάντα τον καλύτερο εαυτό του.

Μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα, μη μας λυπάσαι.

*Οι 23ες Νύχτες Πρεμιέρας θα τρέξουν φέτος 20 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου. Το PopCode θα είναι ο χορηγός βραβείο κοινού του φετινού Φεστιβάλ. Περισσότερα στο επίσημο σάιτ της διοργάνωσης.