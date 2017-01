Η μαγεία του ‘La La Land’ πίσω από τις κάμερες

Μετά τις 7 του Χρυσές Σφαίρες, το ‘La La Land’ οδεύει για τα Όσκαρ με 14 υποψηφιότητες - ισοφαρίζοντας μάλιστα αυτές του ‘Τιτανικού’ και του ‘Ολα για την Εύα’ - και την αυτοπεποίθηση ότι δεν πρόκειται να φύγει από την τελετή με άδεια χέρια.

Η σχέση αγάπης και μίσους του σκηνοθέτη Damien Chazelle για το Λος Άντζελες όπως ο ίδιος την ονομάζει, μάγεψε κριτικούς, κοινό και Ακαδημία, αλλά όπως πρέπει αναγκαστικά σχεδόν να συμβεί με ένα μιούζικαλ για ονειροπόλους, πρέπει πρώτα να μαγέψει τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες για να μεταδοθεί αργότερα και σε μας το συναίσθημα.

Ο steadycam operator, Ari Robbins, που εργάστηκε στο σετ του ‘La La Land’ μοιράστηκε στο Instagram του στιγμιότυπα από τα γυρίσματα και εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα γυρίσματα οποιασδήποτε ταινίας και πόσο μάλλον ενός μιούζικαλ, αξίζει να προσέξεις και τον τρόπο που η μουσική επηρέασε τον ρυθμικό τρόπο που κινούνταν οι κάμερες:

La La Land's Damien Chazelle directing whip-pans is jazz in itself pic.twitter.com/5UL9ILZVPV