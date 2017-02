Ο Jimmy Kimmel εξηγεί τι συνέβη στα Όσκαρ

Υπό κανονικές συνθήκες, δε θα υπήρχε καλύτερη αφορμή για να γιορταστεί η 50η επέτειος του ‘Bonnie and Clyde’ από το reunion των πρωταγωνιστών του στα Όσκαρ. Από την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκαν οι Warren Beatty και Faye Dunaway για παρουσιαστές, οι περισσότεροι ποντάραμε ότι θα τους φυλούσαν για τους τέλος και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Δηλαδή κι εμείς αυτό θα κάναμε. Πού να φανταζόμασταν ότι o συνδυασμός θα κατέληγε στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Όσκαρ.

Υπάρχουν διάφορα σενάρια γι’ αυτό που συνέβη μεταξύ Beatty και Dunaway, από τον Beatty να δείχνει το περιεχόμενο του φακέλου στη συμπρωταγωνίστριά του για να το πάρει πάνω της, μέχρι τον Beatty που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια και η Dunaway τον άδειασε διαβάζοντας βιαστικά το ‘La La Land’ κάτω από το όνομα της Emma Stone. Όποια ομάδα και να στηρίζεις πάντως, ο Jimmy Kimmel ήταν αυτός που είχε εκπομπή την επόμενη μέρα και έπρεπε να εξηγήσει τι συνέβη. Δεν τον ζηλεύουμε, αλλά έβγαλε ένα-δύο καλά αστειάκια από την κατάσταση.

Καλύτερη ατάκα του βίντεο που θα δεις παρακάτω: “In other words Clyde threw Bonnie under the bus.”

