Σχολιάζουμε και προβλέπουμε τα Όσκαρ

Προς έκπληξη απολύτως κανενός, το ‘La La Land’ συνεχίζει το ατέρμονο σάρωμά του στο δρόμο για τα Όσκαρ με 14 τελικά υποψηφιότητες σε μεγάλες και μικρότερες κατηγορίες, ισοφαρίζοντας το αντίστοιχο ταβάνι του ‘Τιτανικού’ και του ‘Όλα για την Εύα’. Πλέον είναι το μιούζικαλ με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων, αλλά και ακόμα μία επιβεβαίωση των τελευταίων ετών πως όποια καλή ταινία έχει με κάποιον τρόπο θέμα το ίδιο το Χόλιγουντ, θα έχει προβάδισμα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πρόσφατα παραδείγματα το ‘Birdman’ το ‘14, το ‘Argo’ το ‘12 και το ‘Artist’ το ‘11. Λογικό θα πούμε εμείς, άνθρωποι είναι και οι ψηφοφόροι, αδυναμίες έχουν, θα ψηφίσουν την υπέροχη ταινία που αφορά υπέροχα τον χώρο τους.

Το ‘Deadpool’ τελικά δε στάθηκε τυχερό παρά τα βραβεία των ενώσεων Παραγωγών και Σεναριογράφων αντίστοιχα και παρά τη γκρίνια που είχε φάει την Ακαδημία όταν είχε αφήσει απ’ έξω το ‘Dark Knight’, αλλά την έκπληξη την έκανε τελικά ο Mel Gibson που μπορεί πλέον να βαφτίσει και επισήμως το ‘Hacksaw Ridge’ ως το comeback στον έρωτα της βιομηχανίας, που είπε να αφήσει πίσω τα προηγούμενά τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο Gibson θα βρει το όνομά του σε ενδεχόμενες μελλοντικές υποψηφιότητες, με μια λιγότερο πατριωτική θεματολογία. Στα κέρδη θα βάλουμε την Isabelle Huppert για το ‘Elle’ στην κατηγορία Α΄Γυναικείου και στις απώλειες την Amy Adams που είχε μια πολύ δυνατή χρονιά με εκ διαμέτρου διαφορετικούς ρόλους στο ‘Arrival’ και το ‘Nocturnal Animals’, αλλά έπεσε θύμα του τεράστιου φετινού ανταγωνισμού και της αμετακίνητης Meryl Streep.

Αξίζει να τονιστεί και το γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια #OscarsSoWhite και μετά το απόλυτο φιάσκο του ‘Birth of a Nation’, 7 στους 20 υποψηφίους είναι μη λευκοί. Αυτό χάρη στο αριστουργηματικό ‘Moonlight’ που κοντράρει το ‘La La Land’ με 8 υποψηφιότητες, το ‘Fences’ του Denzel Washington, το feelgood χιτ ‘Hidden Figures’ και την υποψηφιότητα του Dev Patel για το ‘Lion’. Αξίζει όμως επίσης να τονιστεί και το σχόλιο της δημιουργού του #OscarsSoWhite και δημοσιογράφου, April Reign, ότι ενώ είχαμε φέτος πλημμύρα ταινιών που αφορούν τις εμπειρίες της μαύρης κοινότητας (που μάλιστα δεν περιορίζονται και στην θεματολογία της σκλαβιάς), “ακόμα δεν έχουμε ταινίες για την εμπειρία του Λατίνων, των Ασιατών Αμερικανών, των Πολυνησίων, των ανθρώπων της ΛΟΑΤ (LGBT) κοινότητας. Ας θυμόμαστε ότι το #OscarsSoWhite δεν αφορά απλά τη φυλή, και σίγουρα όχι μόνο την μαύρη φυλή. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε”. Οι φετινές υποψηφιότητες είναι σίγουρα ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αρκεί να είναι η αρχή και όχι η πρόσκαιρη λύση. Άλλωστε εάν δεν υπάρξουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, δε θα υπάρξουν και ευκαιρίες για βραβεύσεις. Καλό θα ήταν επίσης να μη μας ρίχνει στάχτη στα μάτια οι φετινές πολύ δυνατές γυναικείες κατηγορίες. Αρκεί να πούμε πως στις φετινές ταινίες με τις περισσότερες εισπράξεις, οι γυναίκες ηθοποιοί είχαν μόλις το 27% των διαλόγων (ευχαριστούμε 'Finding Dory').

Αφού έχουμε πια στα χέρια μας τις υποψηφιότητες μετά από μήνες προγνωστικών και υποθέσεων, τώρα μπορούμε να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε και να παραπονεθούμε και λιγάκι παρακάτω.

Καλύτερη Ταινία

Manchester by the Sea, La La Land, Moonlight, Lion, Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Fences, Hidden Figures

Ποια θέλουμε να το πάρει: 'Moonlight'

Ποια θα το πάρει: 'La La Land'

Ποια μας έλειψε: 'Silence'

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Damien Chazelle, La La Land + Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea + Barry Jenkins, Moonlight + Denis Villeneuve, Arrival + Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Denis Villeneuve, 'Arrival'

Ποιος θα το πάρει: Damien Chazelle, 'La La Land'

Ποιος μας έλειψε: Park Chan-wook, 'Handmaiden'

Α΄Ανδρικός

Casey Affleck, Manchester By the Sea + Ryan Gosling, La La Land + Andrew Garfield, Hacksaw Ridge + Denzel Washington, Fences + Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Andrew Garfield, 'Hacksaw Ridge'

Ποιος θα το πάρει: Casey Affleck, 'Manchester By the Sea'

Ποιος μας έλειψε: Adam Driver, ‘Paterson’ + Joel Edgerton, ‘Loving’

Α΄Γυναικείος

Emma Stone, La La Land + Natalie Portman, Jackie + Ruth Negga, Loving + Isabelle Huppert, Elle + Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Ποια θέλουμε να το πάρει: Isabelle Huppert, 'Elle'

Ποια θα το πάρει: Emma Stone, 'La La Land'

Ποια μας έλειψε: Amy Adams, 'Arrival' + Kate Beckinsale, 'Love & Friendship' + Taraji P. Henson, 'Hidden Figures'

Β΄Ανδρικός

Mahershala Ali, Moonlight + Jeff Bridges, Hell or High Water + Dev Patel, Lion + Lucas Hedges, Manchester by the Sea + Michael Shannon, Nocturnal Animals

Ποιος θέλουμε να το πάρει: Mahershala Ali, 'Moonlight'

Ποιος θα το πάρει: Mahershala Ali, 'Moonlight'

Ποιος μας έλειψε: Ralph Fiennes, ‘A Bigger Splash’

Β΄Γυναικείος

Viola Davis, Fences + Naomie Harris, Moonlight + Michelle Williams, Manchester by the Sea + Nicole Kidman, Lion + Octavia Spencer, Hidden Figures

Ποια θέλουμε να το πάρει: Viola Davis, 'Fences'

Ποια θα το πάρει: Viola Davis, 'Fences'

Ποια μας έλειψε: Greta Gerwig, ‘20th Century Women’

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

La La Land, Manchester by the Sea, Hell or High Water, The Lobster, 20th Century Women

Ποια θέλουμε να το πάρει: 'The Lobster'

Ποια θα το πάρει: 'Manchester by the Sea'

Ποια μας έλειψε: 'Captain Fantastic'

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Moonlight, Arrival, Fences, Lion, Hidden Figures

Ποια θέλουμε να το πάρει: 'Arrival'

Ποια θα το πάρει: 'Moonlight'

Ποια μας έλειψε: 'A Monster Calls'

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Zootopia, Moana, Kubo and the Two Strings, The Red Turtle, My Life as a Zucchini

Ποια θέλουμε να το πάρει: 'Kubo and the Two Strings'

Ποια θα το πάρει: 'Zootopia'

Ποια μας έλειψε: 'Your Name'

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

13th, O.J.: Made in America, I Am Not Your Negro, Life Animated, Fire at Sea

Ποια θέλουμε να το πάρει: '13th'

Ποια θα το πάρει: 'O.J.: Made in America' (που είναι σειρά btw)

Ποια μας έλειψε: 'Weiner'

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Toni Erdmann, Γερμανία + The Salesman, Ιράν + Land of Mine, Δανία + A Man Called Ove, Σουηδία + Tanna, Αυστραλία

Ποια θέλουμε να το πάρει: 'Toni Erdmann', Γερμανία

Ποια θα το πάρει: 'Toni Erdmann', Γερμανία

Ποια μας έλειψε: 'Neruda', Χιλή

*Τα 89α Όσκαρ απονέμονται 26 Φεβρουαρίου σε μετάδοση COSMOTE TV.