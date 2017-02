Το animation είναι πάντα η άχαστη κατηγορία των Όσκαρ (και έχουμε αποδείξεις)

Κάθε φορά που θυμόμαστε ότι το Όσκαρ για Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων θεσμοθετήθηκε μόλις το 2001 και δόθηκε για πρώτη φορά στο ‘Shrek’, μας φαίνεται παντελώς αλλόκοτο. Μέχρι τότε μονάχα η ‘Πεντάμορφη και το Τέρας’ είχε καταφέρει να χωθεί στις μεγάλες κατηγορίες με την υποψηφιότητά της για Καλύτερη Ταινία, ενώ άλλα αριστουργήματα δεν είχαν δικό τους γήπεδο για να κάνουν παιχνίδι. Είναι απορίας άξιο γιατί περίμεναν μέχρι τα ‘00s για να τιμήσουν το animation ως genre - από τη στιγμή που αποφάσισαν ότι είναι genre και όχι απλά μέσο για να πεις ιστορίες - αλλά αυτό που θα τους δώσουμε, είναι ότι από τη στιγμή που την πήραν την απόφαση, κάνουν πάντα καλές επιλογές.

Μπορεί η κατηγορία να μην είναι κάθε χρονιά όσο στιβαρή είναι η φετινή, με κάθε ταινία στην πεντάδα να είναι εκλεκτή και τα ‘Zootopia’ και ‘Kubo and the Two Strings’ να παλεύουν στα σημεία, αλλά η Ακαδημία δίνει παραδοσιακά το αγαλματίδιο στην καλύτερη ταινία της κατηγορίας (με εξαίρεση ίσως το ‘Wreck-Ιt Ralph’ που θα μπορούσε να είχε κερδίσει αντί του ‘Brave’).

Και παρότι η Pixar φαίνεται να είναι το αγαπημένο στούντιο κινουμένων σχεδίων των μελών με 8 νίκες και 10 υποψηφιότητες, δε βάζουν τις παραγωγές της μέσα με το ζόρι αν δεν το αξίζουν (‘Cars 2’, ‘The Good Dinosaur’). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η κατηγορία του animation δεν έχει σοκάρει ποτέ κανέναν με περιπτωσάρες τύπου ‘Crash’, οπότε κάτι κάνουν καλά.

