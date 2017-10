Το 'Black Panther' θα είναι η Marvel όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Καμία Νέα Υόρκη, κανένα διάστημα. Η Marvel φεύγει από τα σύνορα που μας έμαθε. Τώρα θα ταξιδέψει μέχρι την πλούσια Wakanda, για μια ταινία που μοιάζει τόσο επίκαιρη όσο και διαφορετική από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από το στούντιο.

Εάν έχουμε ένα παράπονο από το αγαπημένο μας υπερηρωικό σύμπαν εκτός από τους μέτριους συχνά κακούς του, αυτό είναι η κοινή αισθητική που επιλέγει στις ταινίες του. Η Marvel έχει αυτοπεριοριστεί από την ανάγκη της να χωρέσει όλες τις ξεχωριστές ιστορίες της σε ένα κοινό περιβάλλον, αλλά το λουκ του 'Black Panther' - και λίγο νωρίτερα των εφέ του 'Doctor Strange' - κινείται στη λογική που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.

Το τρέιλερ του 'Black Panther' συγκεντρώσει ένα καστ μεγατόνων (Chad Boseman, Lupita N'yongo, Forest Whittaker, Angela Bassett, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Sterling K. Brown) και απογειώνεται από το mash up του 'BagBak' του Vince Staples με το κλασικό 'The Revolution Will Not Be Televised' του Gil Scott-Heron, ένα ποίημα/τραγούδι που έγινε σλόγκαν του κινήματος για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας στις αρχές των '70s. Ο Ryan Coogler του 'Creed' είναι πίσω από την κάμερα και μας έχει προετοιμάσει για την πιο προσωπική του ταινία.

