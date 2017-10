Σε τελική ευθεία για τη Justice League: 11 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Και τελευταίο Daniel Day-Lewis έχουμε, και Soderbergh έχουμε, και Will Smith έχουμε, και Liam Neeson έχουμε, και στοιχειωμένα σπίτια έχουμε, και πολλά ακόμη έχουμε.

Για να δούμε τι θα δούμε.

JUSTICE LEAGUE

"The ride ain't over yet".

Πρεμιέρα: 16 Νοεμβρίου

MARVEL'S RUNAWAYS

Αγαπημένο, αγαπημένο, αγαπημένο παρεάκι της Marvel έρχεται στην τηλεόραση και βγαίνει μπροστά από όλα τα μαρβελικά πρότζεκτ που περιμένουμε να δούμε.

Πρεμιέρα: 21 Νοεμβρίου στο Hulu

Phantom Thread

Τελευταίο πρότζεκτ για τον Daniel Day-Lewis σε ρόλο μόδιστρου υψηλής ραπτικής στα '50s που αναστατώνεται από έναν παθιασμένο έρωτα. Δεύτερη συνεργασία του με τον Paul Thomas Anderson, με την πρώτη να του έχει χαρίσει το 2ο Όσκαρ του.

Πρεμιέρα: 1 Φεβρουαρίου 2018

Winchester: The House That Ghosts Built

Το ‘Winchester: The House That Ghosts Built’ θα είναι λίγο από αληθινή ιστορία, λίγο από ιστορία φαντασμάτων και πολύ από Helen Mirren να μας δείχνει πώς το κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη μας αρέσει σε όλο αυτό.

Πρεμιέρα: 2 Φεβρουαρίου 2018 (για την Αμερική)

Lady Bird

Η υπέροχη Greta Gerwig των 'Frances Ha' και '20th Century Women' πηγαίνει για πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες και βάζει στη θέση πρωταγωνίστριας την υπέροχη Saoirse Ronan. Θα περάσουμε τέλεια.

Πρεμιέρα: 3 Νοεμβρίου (για την Αμερική)

The Commuter

Ο Jaume Collet-Serra του αγαπημένου μας 'The Shallows' συνεργάζεται ξανά με τον Liam Neeson και φαίνεται ότι έχει να μας δώσει άλλη μία χορταστική b-movie. Θα ακολουθούσαμε τη Vera Farmiga παντού επίσης.

Πρεμιέρα: 12 Ιανουαρίου (για την Αμερική)

Πρεμιέρα: 12 Ιανουαρίου 2018 (για την Αμερική)

Godless

Νέα σειρά από τον αγαπημένο μας Steven Soderbergh με Jeff Daniels, Michelle Dockery και Jack O'Connell στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Frank και ο Roy, μετά από πολλά χρόνια σε μια σχέση μέντορα-προστατευόμενου, παίζουν ένα θανατηφόρο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Όταν ο Roy αναζητήσει καταφύγιο από την καταδίωξη του Frank σε μία πόλη που κάνουν κουμάντο μόνο γυναίκες, ο κίνδυνος θα απειλήσει εκτός από τους ίδιους και τις κατοίκους της.

Πρεμιέρα: 22 Νοεμβρίου στο Netflix

Bright

Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας σαν όλες τις άλλες, οι Will Smith και Joel Edgerton μεταφέρονται με τρόπο που δε γνωρίζουμε ακόμα σε μία παράλληλη (εναλλακτική;) πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι πάντα συνυπήρχαν με orc, ξωτικά και νεράιδες. Οι δύο αστυνομικοί έχουν πολύ διαφορετικά background και η συνεργασία τους θα είναι ζωτική για το μέλλον και την επιβίωση του κόσμου όπως τον ξέρουμε. Σε παραγωγή και σκηνοθεσία του David Ayer ('End of Watch', 'Training Day', ‘Suicide Squad’).

Πρεμιέρα: 22 Δεκεμβρίου στο Netflix

Den of Thieves

Μετά το φιάσκο του 'Geostorm', ο Gerald Butler γίνεται ακόμα πιο σκληροτράχηλος για το 'Den of Thieves'. Σκληροτράχηλοι μαζί του θα είναι και οι 50 Cent, Pablo Schreiber και O'Shea Jackson Jr. Ο Butler είναι ο go-to ηθοποιός του Χόλιγουντ για κακές ταινίες, αλλά η STXFilms έχουν βγάλει ελάχιστες φόλες. Υπάρχει ελπίδα.

Πρεμιέρα: 19 Ιανουαρίου 2018 (για την Αμερική)

Primal Rage

Πώς, μα πώς περάσαμε τόσα χρόνια χωρίς θρίλερ για τον Bigfoot. Η ζωή τώρα ξεκινά.

Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου 2018 (για την Αμερική)

World of Tomorrow Episode Two

Εάν το είδες σε πανελλήνια πρεμιέρα στο sci-fi αφιέρωμα στη Στέγη, ξέρεις. Εάν όχι, αναζήτησέ το. Το χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό στυλ του Χέρτσεφελντ (το οποίο ενέπνευσε μεταξύ άλλων και το καλύτερο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ‘Fargo’) επιστρατεύεται σε μια πολυεπίπεδη υπαρξιακή αναζήτηση, με ηρωίδα ένα 4χρονο κορίτσι που δέχεται βιντεοκλήση από έναν τρίτης γενιάς κλώνο της, από 2 αιώνες αργότερα. Οι δύο μικρού μήκους animation ταινίες του Χέρτσφελντ θεωρούνται από τα κορυφαία σύγχρονο sci-fi έργα του παγκόσμιου σινεμά.

Πρεμιέρα: -

Radius

Όταν ένας τύπος ξυπνά χωρίς μνήμη, ανακαλύπτει ότι έχει τη χειρότερη υπερδύναμη έβερ. Ό,τι τον πλησιάζει, πεθαίνει. Γενικά στηρίζουμε τις μικρές ανεξάρτητες sci-fi θρίλερ παραγωγές και το 'Radius' έχει φύγει με καλά σχόλια στη βαλίτσα απ' όλα τα φεστιβάλ που επισκέφθηκε.

Πρεμιέρα: -